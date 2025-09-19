urgente24
en vivo EN ARGENTINA RESUCITAN A MARX, LENIN Y STALIN

Conspiración Comunista contra LLA: Luis Caputo no puede explicar por qué compran dólares

Karl Marx, Vladimir Lenin y Iosif Stalin, conspiradores contra La Libertad Avanza.

Karl Marx, Vladimir Lenin y Iosif Stalin, conspiradores contra La Libertad Avanza.

FOTO: xAI / Grok.
Karl Marx, Vladimir Lenin y Iosif Stalin, conspiradores contra La Libertad Avanza.

Karl Marx, Vladimir Lenin y Iosif Stalin, conspiradores contra La Libertad Avanza.

FOTO: xAI / Grok.

La Libertad Avanza apela a la conspiración para explicar su fracaso: Antes era Vladimir Putin, ahora la trama es comunista según Luis Caputo.

19 de septiembre de 2025 - 09:42

EN VIVO

La conspiración es una explicación recurrente en La Libertad Avanza para fundamentar su fracaso. Primero fue la ministra de Seguridad de la Nación y candidata a senadora nacional en Ciudad de Buenos Aires, Patricia Bullrich, quien denunció a "personas ligadas a servicios de inteligencia rusos" por la filtración de audios grabados en Casa Rosada a Karina Milei, y sugirió que también podría haber "incidencia de Venezuela". Ante el ridículo, ella tuvo que borrar con un codo la estupidez escrita por un colaborador. Ahora, el ministro de Economía, Luis Caputo, acusó a una trama comunista por la compra de dólares estadounidenses en la Argentina. La resurrección de Karl Marx, Vladimir Lenin y Iosif Stalin reemplaza al 'Riesgo Kuka', hasta la fecha el origen de las Fuerzas del Mal según las Fuerzas del Cielo. La mención del comunismo conspirando contra La Libertad Avanza incluyó una mención del gobernador Axel Kicillof como el jefe comunista autoconfeso, y una invitación a votar por el oficialismo para detener el incremento del precio en pesos de los dólares estadounidenses. Ni Daniel Parisini (@GordoDan) presente en el diálogo, podía creer la invención del ministro:

gordo dan

Pero hay algo más grave aún: China, país acreedor y gran cliente del comercio exterior argentino es un país comunista. Xi Jinping, su presidente, es el secretario general del Comité Central del Partido Comunista Chino. La hoz y el martillo, emblema comunista símbolo de la unidad del proletariado industrial y el campesinado, está en la bandera roja china. Probablemente, la cultura general de 'Toto' ni siquiera alcance para definir cuáles son las características del comunismo pero él lo instaló en la coyuntura argentina.

xi jinping

Bienvenidos al VIVO de Urgente24 que producen Agostina Cañete, Florencia Biagini y Marcos Molina:

--------------------------

Live Blog Post

Precaución: Tormentas a la vista

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MeteoFedex/status/1969057183166844989&partner=&hide_thread=false

Live Blog Post

Mercados: El riesgo país sigue arriba de los 1.400 puntos

Ahora el riesgo país se encuentra en 1.421 puntos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/EconArgy/status/1969051619179532351&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

$LIBRA: Rechazo de Marcelo Martínez de Giorgi

Agencia Noticias Argentinas:

"(...) El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi rechazó asumir la investigación de la causa por el fallido lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA que tiene entre los imputados al presidente Javier Milei y el tema sería resuelto por la Cámara Federal porteña.

El magistrado anticipó que está de acuerdo con que la causa $LIBRA debe tramitarse junto a una denuncia que tiene en su juzgado por supuestas dádivas y que tiene como imputada a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, hermana del Presidente, según la resolución a la que tuvo acceso NA.

De todas maneras, explicó que, en una decisión anterior, la Cámara Federal superior de los jueces de primera instancia había resuelto que ambas pesquisas siguieran su trámite de manera separada por lo cual ahora debería intervenir ese Tribunal en caso de un cambio de criterio.

Martínez De Giorgi respondió así a una decisión del juez federal Ariel Lijo, quien, como subrogante del juzgado de María Servini -de licencia-, declaró la incompetencia para seguir con la investigación contra Milei y la derivó por "conexidad" al juzgado de Martínez De Giorgi (...)".

Live Blog Post

Un custodio de CFK quedó en el centro por matar a un motochorro tras defenderse de un robo

Un custodio de Cristina Kirchner protagonizó en las últimas horas un tiroteo con dos motochorros que intentaron robarle en José León Suárez, en el partido bonaerense de San Martín, y mató a uno de ellos. En tanto, el otro delincuente huyó.

El episodio tuvo lugar la madrugada de este viernes en la autopista Camino del Buen Ayre, por donde el sargento de la Policía Federal Carlos Carranza regresaba a su casa vestido de civil, a bordo de una moto Honda CG 150 blanca.

El efectivo de 47 años, quien cumple tareas en el departamento del barrio porteño de Constitución en el que la expresidenta cumple prisión domiciliaria, fue abordado por dos ladrones armados a la altura del kilómetro 2,5.

En ese contexto, uno de los delincuentes lo amenazó con un arma de fuego y lo obligó a bajarse del vehículo, por lo que Carranza se identificó como policía y sacó su pistola reglamentaria, lo que dio inicio a un tiroteo.

Producto del enfrentamiento, uno de los asaltantes cayó herido de bala y fue trasladado al Hospital Bocalandro, en Loma Hermosa, en donde murió mientras lo operaban. Por su parte, el otro escapó corriendo por un sector parquizado lindero a la autopista, presuntamente lastimado, y permanece prófugo.

El custodio -que, según trascendió, estaba de franco al momento del ataque- resultó ileso. En tanto, en el lugar quedó abandonada la moto de los delincuentes, que no tenía patente visible ni números identificatorios en el motor o el chasis.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/todonoticias/status/1969029047259677123&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

Luis Juez, a la espera de Javier Milei: "Vengo a acompañar al Presidente"

Javier Milei lanza la campaña nacional de La Libertad Avanza en Córdoba. En ese sentido, el senador de Juntos por el Cambio, Luis Juez, dialogó con LN+ en la previa y aseguró: "Estoy acá porque tenemos una alianza".

Consultado sobre los últimos retoques del Gobierno, remarcó que "son momentos muy complejos". En ese sentido, expresó: "No se pueden cambiar las reglas de juego".

"Milei es el titular de la marca y debe defenderla", sostuvo Juez.

Posteriormente indicó que "el PJ ha convertido a Córdoba en Formosa".

Live Blog Post

Internacionales: Euforia en Alemania por antisemitismo

Un cartel con la frase “los judíos no son bienvenidos” colocado en el escaparate de una tienda en Flensburg desató una ola de indignación en Alemania.

El mensaje, firmado por el comerciante Hans Velten Reisch, fue considerado por autoridades y ciudadanos como una muestra de antisemitismo que evoca los capítulos más oscuros de la historia alemana.

La Policía retiró la nota para evitar disturbios, pero el propietario volvió a exhibirla dentro del local, generando aún más rechazo en redes sociales y en la comunidad local, según informa el sitio Newsweek Argentina.

El texto completo del cartel indica (según la traducción literal): "Judíos. Tienen prohibido entrar a la casa aquí. Nada personal. Tampoco hay antisemitismo. Simplemente no te soporto".

El alcalde de la ciudad, Fabian Geyer, condenó el hecho al afirmar que no se trata de una opinión política, sino de una “clara declaración contra los judíos en nuestra sociedad”.

Desde distintos sectores, como el SPD y Los Verdes, también se multiplicaron las críticas.

Dirigentes locales calificaron el mensaje como una expresión intolerable de antisemitismo que banaliza los crímenes del nazismo y ataca los principios de una sociedad abierta.

La reacción trascendió los límites de Flensburg ya que el comisario federal de Antisemitismo, Felix Klein, calificó el caso como un ejemplo “muy claro de antisemitismo” y exigió una respuesta firme de las autoridades.

A estas voces se sumó la ministra de Educación, Karin Prien (CDU), quien subrayó que manifestaciones de odio de este tipo contradicen los valores democráticos.

El eurodiputado Rasmus Andresen (Verdes) pidió que la Unión Europea refuerce su rol como garante de los derechos humanos frente a cualquier forma de discriminación.

Mientras tanto, la tienda fue objeto de pintadas con mensajes como “Fuera nazis”, y el caso se convirtió en símbolo del repunte del antisemitismo en Alemania, obligando a las instituciones a pronunciarse con firmeza frente a discursos discriminatorios que recuerdan a las persecuciones del pasado.

image
El cartel que se pudo observar.

El cartel que se pudo observar.

Live Blog Post

Todo parece indicar que Argentina no es opción para Lionel Messi

Si bien el foco de Inter Miami está puesto en la MLS, lo cierto es que las negociaciones con Lionel Messi por su continuidad son el objetivo prioritario de la dirigencia de Fort Lauderdale. Así, las Garzas celebraron la noticia de que la continuidad de la Pulga está muy encaminada y faltan detalles para que pueda extender su vínculo con la institución.

Según comentaron en TyC Sports, la renovación será por más de un año, por lo que la posibilidad de un Messi jugador con 40 años se mantiene latente. Por lo pronto, las charlas están avanzadas, pero restan detalles que pueden resolverse en las próximas semanas.

Live Blog Post

Riesgo sanitario: Trabajadores de la Línea B de subte en alerta

Último momento de Noticias Argentinas:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/NAagencia/status/1969045561257910489&partner=&hide_thread=false

Live Blog Post

Sin pelos en la lengua, Roger Waters escupió al hablar de Javier Milei

El músico británico Roger Waters expresó una firme postura política sobre el conflicto en Medio Oriente, y de paso atendió a otros exponentes de la ultraderecha actual. En un video publicado en su cuenta de Instagram, el fundador de Pink Floyd lanzó una dura crítica a varios mandatarios mundiales, entre ellos el presidente argentino Javier Milei, a quienes acusó de avalar o guardar silencio ante los ataques en Gaza.

Durante la grabación, Waters pronunció los nombres de Milei, Donald Trump, Benjamín Netanyahu y Daniel Noboa, entre otros, y escupió en señal de repudio. "Este es el fin para ustedes, y la gente como ustedes”, expresó con un tono desafiante, denunciando una supuesta desconexión entre los gobiernos y la voluntad popular.

“Somos muchos, ustedes unos pocos, y no somos roedores, somos seres humanos”, añadió el músico, en una frase que rápidamente se viralizó en redes sociales. Además, extendió su señalamiento a otros líderes como Emmanuel Macron y Keir Starmer, a quienes también responsabilizó por permitir una situación de violencia persistente en la región.

Embed - Roger Waters on Instagram: "I made this video last Wednesday at the request of some fellow artists in Germany. I hope it was used. Anyway here it is because it represents the voice of reason."
View this post on Instagram

A post shared by Roger Waters (@rogerwaters)

Live Blog Post

Axel Kicillof la sigue con Javier Milei, pero sin olvidar a Mauricio Macri

Agencia Noticias Argentinas:

"(...) El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, afirmó que, con los gobiernos de Mauricio Macri y Javier Milei la Argentina se convirtió en “el principal deudor del planeta con el Fondo Monetario Internacional”.

“La verdad que el Fondo (FMI) reconoció en informes internos que los préstamos dados al gobierno de Macri fueron fallidos y que, además, estuvieron mal utilizados. Pese a esa conclusión, volvió a prestar de la misma manera y vuelve a solicitar, a pedir las mismas políticas”, indicó.

Kicillof, quien fue ministro de Economía, declaró en una entrevista a Actualidad RT que “la Argentina tiene una base industrial que la caracteriza y que requiere políticas que hoy empiezan a estar más de moda que antes”.

“Se trata de políticas que tienen que ver con la defensa y con el cuidado de la producción y del trabajo nacional”, destacó.

Comentó enseguida que esto es lo que “está haciendo el mismísimo Estados Unidos con su propia industria”, o sea: “Reindustrializar su país”.

Apuntó que la Argentina necesita de ese tipo de políticas, pero “el Fondo las prohíbe y además condiciona los préstamos a políticas inversas”.

“Entonces, yo creo que es una relación conflictiva y que con el tiempo va a empeorar. Milei ganó en la nación y nosotros en la provincia”, recordó el mandatario bonaerense al medio de prensa ruso, a modo ilustrativo para una audiencia extranjera (...)".

Live Blog Post

Discapacidad en emergencia: "No hay más tiempo", denuncia para Javier Milei y sus funcionarios

Los diputados nacionales por Santa Fe, Mónica Fein y Esteban Paulón, presentaron una denuncia judicial contra el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y otros funcionarios, a quienes acusan de incumplir con la obligación de promulgar y aplicar la ley de emergencia en discapacidad.

El planteo fue realizado en los tribunales de Comodoro Py bajo la figura de incumplimiento de deberes de funcionario público. Los legisladores argumentan que, pese a que la norma fue aprobada por ambas cámaras del Congreso y ratificada tras el veto presidencial, el Poder Ejecutivo todavía no la promulgó ni habilitó los recursos presupuestarios necesarios para que se ponga en marcha.

Además de Milei y Francos, la denuncia incluye a la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy, y al director del Registro Oficial, Walter González, por la demora en la publicación de la ley en el Boletín Oficial, un paso indispensable para su plena vigencia.

Paulón explicó que la medida judicial busca dar respuesta a "las inexplicables demoras en la publicación y cumplimiento" de una ley que consideran esencial para atender la situación de las personas con discapacidad. Fein, en la misma línea, subrayó que se trata de una urgencia que no puede esperar, ya que impacta directamente en la vida cotidiana de miles de familias que dependen de estas políticas de apoyo.

Según el escrito presentado, el Congreso notificó formalmente al Ejecutivo sobre la insistencia en la ley a comienzos de septiembre, pero hasta ahora no hubo avances concretos en su implementación. Para los denunciantes, esa falta de acción no solo constituye un incumplimiento legal, sino que además evidencia una decisión política de desatender un tema de alta sensibilidad social.

La presentación judicial busca que la Justicia obligue al gobierno a cumplir con lo que marca la normativa: su publicación oficial, la asignación de fondos correspondientes y la aplicación inmediata de las medidas previstas.

Con esta denuncia, se suma un nuevo capítulo en la tensión entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo respecto del alcance de los vetos presidenciales y la responsabilidad de garantizar la ejecución de las leyes aprobadas, en especial cuando involucran derechos vinculados a sectores vulnerables de la población.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/EstebanPaulon/status/1968718680537329801&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

Vassalli a la deriva: Meses sin cobrar y familias golpeadas

La crisis de la histórica fábrica de maquinaria agrícola Vassalli, ubicada en Firmat, sumó un nuevo capítulo cuando este jueves hubo otra protesta de sus trabajadores, que interrumpieron de manera intermitente el tránsito sobre la Ruta Nacional 33 frente a la planta, que permanece cerrada desde hace semanas.

Los más de 250 empleados de la firma, adquirida en 2024 por la familia entrerriana Marsó, llevan casi tres meses sin cobrar sus salarios ni recibir los aportes sindicales y de seguridad social, lo que golpea no solo a sus familias sino también a la economía de toda la ciudad del sur santafesino.

La situación se agrava por la intransigencia patronal: pese a la intervención del Ministerio de Trabajo de Santa Fe, la empresa no se presentó a las audiencias de conciliación.

"Lo único que quieren los empleados de Vassalli es trabajar, nada más", señaló un trabajador, que además describió el presente de la planta como de "incertidumbre total". En diálogo con medios locales, resumió el sentimiento general con una frase que se repitió en la protesta: "Somos un barco a la deriva".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Cadena3_Rosario/status/1968740946809397373&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

Tensión en los mercados: Cierre de una semana para el olvido

El dólar oficial en el Banco Nación abrió con una suba de $ 20 y se ubica en $ 1.465 para la compra y $ 1.515 para la venta. El precio para los minoristas es de $ 1.465 y $ 1.525.

Por su parte, por la suba de los bonos, el riesgo país baja a 1.408.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/prensabna/status/1969023859442520481&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AmilcarCollante/status/1969041544096170466&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

Clima Internacional: Israel cierra la frontera con Jordania (por crimen de soldados), mientras en Francia, Brigitte Macron evalúa llevar pruebas a USA contra fake news y Trump contra la gobernadora de la Fed

  • Israel cierra dos pasos fronterizos con Jordania, que enlazan dicha zona con Cisjordania ocupada, tras el asesinato de dos soldados israelíes en el cruce Allenby/Rey Hussein, por un hombre que transportaba ayuda humanitaria —desde el territorio jordano a Gaza— y quien abrió fuego para masacrar.

  • Emmanuel Macron y la primera dama francesa, Brigitte Macron, llevarán pruebas científicas a un tribunal de Estados Unidos para refutar la teoría conspirativa de que ella es un hombre en el marco de la denuncia penal por difamación que han hecho contra Candace Owens, la influencer republicana que dijo que Brigitte nació varón bajo el nombre de Jean-Michel Trogneux.

  • Donald Trump pide a la Corte Suprema de Estados Unidos que le permita despedir a la gobernadora de la Reserva Federal, Lisa Cook.
Live Blog Post

Fórmula 1: Bakú, un circuito conocido para Franco Colapinto y viernes para el olvido

Franco Colapinto no tuvo una buena performance en la primera práctica libre del Gran Premio de Azerbaiyán de la Fórmula 1, donde se ubicó en la 19ª posición. Así, intenta mejorar sus sensaciones en el segundo ensayo.

En un entrenamiento inicial que fue interrumpida por una bandera roja que duró más de 20 minutos, Lando Norris (McLaren) fue el piloto más rápido, con un tiempo de 1:42.704. Su compañero de equipo, Oscar Piastri, lo escoltó, mientras que Charles Leclerc (Ferrari) completó el top 3.

Si bien el piloto pilarense no tuvo un buen desempeño, logró finalizar por delante de su compañero en la escudería Alpine, Pierre Gasly.

En medio de la competencia, una pieza de fibra de carbono del Williams de Carlos Sainz provocó que se detenga la sesión para evitar pinchazos o mayores problemas a quien pasara por la curva 15 del circuito.

Por su parte, en la Práctica Libre 2 culminó en la última posición, cuatro lugares por detrás de su compañero de equipo, Pierre Gasly.

El piloto argentino de la escudería Alpine aseguró que les "está costando mucho en esta pista".

Luego de otra pobre presentación en el Circuito callejero de la capital azerbaiyana de Bakú, el oriundo de Pilar afirmó que"no hubo muchas mejoras entre la primera y la segunda práctica. Nos está costando mucho en esta pista con muchos baches y un circuito callejero de tanta curva lenta. No estamos encontrando el balance".

Live Blog Post

Ratificado: Buen día para los bonos

Nadie sabe de dónde obtendrá Economía el dinero ni a qué tasa ni plazo pero el mercado aprovechó el anuncio de Caputo para demandar bonos argentinos que, si el deudor cumple tal como afirma, será un gran negocio con la enorme tasa que está pagando.

El mercado es básicamente especulativo. Por lo tanto, ya habrá tiempo para apostar a lo contrario... Bajará el riesgo país con esta demanda de bonos.

Embed
Live Blog Post

Lule Menem no se fue

Vamos de vuelta: ¿De verdad alguien creyó que Pilar Ramírez puede sustituir a Lule Menem? Era como una subestimación de la tarea de Lule y una sobreestimación de la experiencia y capacidad de Pilar. Todo bien que sea amiga de Karina Milei pero tampoco la pavada.

Embed

Ya lo habia anticipado Beto Valdéz desde su cuenta en X:

A no comerse la curva con los cambios en la campaña. Es cierto que Lule Menem deja la jefatura de la estrategia nacional, pero no se va a su casa. Queda a cargo del manejo de la fiscalización en todo el país. El empoderamiento de Pilar Ramírez, de origen camporista, no es la mejor de las señales para seducir al votante amarillo desilusionado. La karinista es una férrea opositora a la gestión del PRO en CABA, sueña con terminar con el macrismo para ser jefa de gobierno. Vuelve Santiago Caputo a influir en la estrategia electoral de una campaña con candidatos que no le gustan. A no comerse la curva con los cambios en la campaña. Es cierto que Lule Menem deja la jefatura de la estrategia nacional, pero no se va a su casa. Queda a cargo del manejo de la fiscalización en todo el país. El empoderamiento de Pilar Ramírez, de origen camporista, no es la mejor de las señales para seducir al votante amarillo desilusionado. La karinista es una férrea opositora a la gestión del PRO en CABA, sueña con terminar con el macrismo para ser jefa de gobierno. Vuelve Santiago Caputo a influir en la estrategia electoral de una campaña con candidatos que no le gustan.

Live Blog Post

Luis Caputo ratificó la corrupción de la obra pública y reivindicó las concesiones que otorgará

"Gracias al superávit fiscal, el ahorro que tenemos hoy en nuestra cuenta en el BCRA vamos a poder financiar las diferentes concesiones que estamos sacando ahora, por ejemplo la 1ra. etapa de los corredores viales (Buenos Aires / Entre Ríos / Corrientes)". ¿Capitalismo de Estado vs. Capitalismo de Amigos? "Licitaremos 10.000 Km. antes de fin de año". Según él, el Estado financiará al sector privado para que los peajes no sean tan elevados.

Deberá ser todo muy transparente para que se cumpla la promesa del ministro Luis Caputo.

Embed
Live Blog Post

Día de bonos verdes porque Toto dice que pagará enero y julio

El ministro de Economía sostuvo: “Hace dos o tres meses que estamos trabajando para garantizar el pago de los bonos que vencen en enero y julio de 2026. Nosotros hasta que no concretamos las cosas no las anunciamos”.

bonos verdes

De paso, Caputo reclamó los votos el domingo 26/10 para La Libertad Avanza y su plan económico: Estabilidad vs. Caos:

Embed

Pero el debate tiene otros enfoques, mucho más complejos:

Embed

Y lo que dice Juan Carlos De Pablo también vale para el debate:

Embed
Live Blog Post

Bessent, el salvador (Voluntarismo a full)

Embed

Guillermo Laborda en El Cronista Comercial:

"(...) El mercado comienza a olfatear lo que puede suceder con la licitación del Tesoro del miércoles próximo. A estos niveles de tasas, resulta hasta contraproducente que el Ministerio de Economía se financie a rendimientos tan elevados.

El equipo económico tiene cerca de $ 20 billones de colchón que puede utilizar para atender los pagos de esa deuda, aunque ello puede derivar en mayor demanda de dólares. El gran interrogante pasa por anuncios que pueda llegar a realizar Luis Caputo en las próximas horas.

En la plaza circulan versiones sobre asistencia del Tesoro de EE.UU. de la mano de Scott Bessent quizás alimentadas por el viaje que el ministro de Economía hará a Nueva York junto con Javier Milei para participar de la Asamblea Anual de Naciones Unidas.

Embed

No es algo inminente y requiere varios pasos su concreción pero es una posibilidad que incluso deslizó el funcionario norteamericano en su visita a la Argentina meses atrás.

El saldo de la rueda con estas fuertes caídas seguramente gatillará hoy retiros de pesos de los Fondos Comunes de Inversión. También, como siempre sucede, obliga a los que están "leverageados" o "con pedal" comprados en activos argentinos a reponer garantías o bien a desarmar sus posiciones. (...)".

Milei-bessent.jpg
Javier Milei y el Secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, en una declaración conjunta en la Casa Rosada.

Javier Milei y el Secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, en una declaración conjunta en la Casa Rosada.

Live Blog Post

Milei en el Parque Sarmiento de Córdoba, a recuperar votos

Javier Milei encabezará un acto en el Parque Sarmiento, en Córdoba, tras su visita a la Bolsa de Comercio, por la celebración del aniversario 125 de la entidad, que comenzará a las 12:00.

Luego, a partir de las 18:00, presidirá un acto de campaña en el reconocido parque cordobés, en la intersección de la Avenida Poeta Lugones y Armando Roldán.

Milei le dará una entrevista exclusiva a La Voz del Interior, a las 15:00 y se transmitirá en vivo por nuestro streaming, señaló Mariano Bergero, conductor de La Voz En Vivo.

La editora de la sección Política, Virginia Guevara, será la encargada de realizar la entrevista que vas a poder ver en nuestro canal de YouTube en directo.

Embed
Live Blog Post

'Patacón' Ruckauf al rescate de Milei antes que lleguen los comunistas

Ex vicepresidente de Carlos Menem, ex gobernador bonaerense, ex ministro de Relaciones Exteriores de Eduardo Duhalde, ex embjador en Italia, Carlos Ruckauf estuvo este jueves 18/098 en la Quinta de Olivos con el Presidente en la reunión con los candidatos de La Libertad Avanza y fue muy optimista sobre el resultado en las elecciones nacionales del domingo 26/10.

“Será una buena elección, el oficialismo ganará en gran parte del país, pero el número de votos o la diferencia con el kirchnerismo no será lo más importante sino las bancas que se lograrán. Pero, no le alcanzarán para por si solos avanzar en las leyes que quieren modificar, como la Laboral, impositiva o Jubilatoria”.

“Será un momento para trazar alianzas, para volver a generar la confianza con el PRO como aliado y con los gobernadores, que, a pesar de hoy estar enfrentados, van ayudar al Gobierno en las leyes que necesita”.

Ruckauf empoderó al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, “un hombre clave en estos días y en lo que se viene después de las elecciones. Milei lo escucha mucho”.

Ruckauf habló de la relación entre Donald Trump y Javier Milei: “Trump lo tiene como su bastión, porque a Lula en Brasil no lo quiere y la enfermedad de Jair Bolsonaro y los problemas de su hijo, le dejan fuera de la mirada de USA. Además, se viene la degradación de (Nicolás) Maduro y las miradas críticas a (Gustavo) Petro de Colombia. Eso es algo que a la Argentina la terminará beneficiándo”.

“Milei es aún la Cenicienta de Trump y hay que aprovechar antes de que volvamos a convertirnos en calabaza. Toda la ayuda del FMI de estos tiempos fue producto de un apoyo político estadounidense, que además tiene claro que no quiere que regrese el Kirchnerismo”.

“El Gobierno tiene para responder en la defensa del techo de la banda, pero si llegara el caso de necesitar más dólares, no lo duden: EE.UU. estará allí para hacer un préstamo, de eso no hay duda”.

patacon
Carlos Ruckauf fue el creador del Patacón bonaerense.

Carlos Ruckauf fue el creador del Patacón bonaerense.

--------------------------

Más contenido en Urgente24

Semana de los bancos: Cuándo empieza y qué beneficios espectaculares ofrece

Mascotas aseguradas: La tendencia mundial a la que apunta Argentina

Wanda Nara y el escándalo que podría arruinar MasterChef Celebrity

La presunta secta que convirtió la vida de 2 estrellas de TikTok en horror

Temas

Relacionadas

    No te lo pierdas

    Deja tu comentario

    CONSPIRACIONES