Conspiración Comunista contra LLA: Luis Caputo no puede explicar por qué compran dólares

La conspiración es una explicación recurrente en La Libertad Avanza para fundamentar su fracaso. Primero fue la ministra de Seguridad de la Nación y candidata a senadora nacional en Ciudad de Buenos Aires, Patricia Bullrich, quien denunció a "personas ligadas a servicios de inteligencia rusos" por la filtración de audios grabados en Casa Rosada a Karina Milei, y sugirió que también podría haber "incidencia de Venezuela". Ante el ridículo, ella tuvo que borrar con un codo la estupidez escrita por un colaborador. Ahora, el ministro de Economía, Luis Caputo, acusó a una trama comunista por la compra de dólares estadounidenses en la Argentina. La resurrección de Karl Marx, Vladimir Lenin y Iosif Stalin reemplaza al 'Riesgo Kuka', hasta la fecha el origen de las Fuerzas del Mal según las Fuerzas del Cielo. La mención del comunismo conspirando contra La Libertad Avanza incluyó una mención del gobernador Axel Kicillof como el jefe comunista autoconfeso, y una invitación a votar por el oficialismo para detener el incremento del precio en pesos de los dólares estadounidenses. Ni Daniel Parisini (@GordoDan) presente en el diálogo, podía creer la invención del ministro:
