Conspiración Comunista contra LLA: Luis Caputo no puede explicar por qué compran dólares

Live Blog Post

'Patacón' Ruckauf al rescate de Milei antes que lleguen los comunistas

Ex vicepresidente de Carlos Menem, ex gobernador bonaerense, ex ministro de Relaciones Exteriores de Eduardo Duhalde, ex embjador en Italia, Carlos Ruckauf estuvo este jueves 18/098 en la Quinta de Olivos con el Presidente en la reunión con los candidatos de La Libertad Avanza y fue muy optimista sobre el resultado en las elecciones nacionales del domingo 26/10.

“Será una buena elección, el oficialismo ganará en gran parte del país, pero el número de votos o la diferencia con el kirchnerismo no será lo más importante sino las bancas que se lograrán. Pero, no le alcanzarán para por si solos avanzar en las leyes que quieren modificar, como la Laboral, impositiva o Jubilatoria”.

“Será un momento para trazar alianzas, para volver a generar la confianza con el PRO como aliado y con los gobernadores, que, a pesar de hoy estar enfrentados, van ayudar al Gobierno en las leyes que necesita”.

Ruckauf empoderó al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, “un hombre clave en estos días y en lo que se viene después de las elecciones. Milei lo escucha mucho”.

Ruckauf habló de la relación entre Donald Trump y Javier Milei: “Trump lo tiene como su bastión, porque a Lula en Brasil no lo quiere y la enfermedad de Jair Bolsonaro y los problemas de su hijo, le dejan fuera de la mirada de USA. Además, se viene la degradación de (Nicolás) Maduro y las miradas críticas a (Gustavo) Petro de Colombia. Eso es algo que a la Argentina la terminará beneficiándo”.

“Milei es aún la Cenicienta de Trump y hay que aprovechar antes de que volvamos a convertirnos en calabaza. Toda la ayuda del FMI de estos tiempos fue producto de un apoyo político estadounidense, que además tiene claro que no quiere que regrese el Kirchnerismo”.

“El Gobierno tiene para responder en la defensa del techo de la banda, pero si llegara el caso de necesitar más dólares, no lo duden: EE.UU. estará allí para hacer un préstamo, de eso no hay duda”.