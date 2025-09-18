Sebastián Driussi está lesionado. La molestia que sacó al delantero del partido ante Palmeiras finalmente es más grave de lo que se esperaba. De esta manera, el jugador de River no estará disponible para el duelo de vuelta ante el Verdao en Brasil que se disputará la semana que viene.
CUÁNTO TIEMPO ESTARÁ AFUERA
River pierde a su mejor delantero para la vuelta vs. Palmeiras por un desgarro
Sebastián Driussi no será una opción para Marcelo Gallardo en el partido de vuelta de River ante Palmeiras por Copa Libertadores.
Aunque el club no lo confirmó oficialmente, la información se dio a conocer y Sebastián Driussi está lesionado. El futbolista sufrió un desgarro en el bíceps femoral izquierdo, que le ocurrió ayer en pleno partido de River vs. Palmeiras.
Al minuto 57´, cuando las cosas seguían 0-2 en favor del Verdao, Driussi tuvo que salir por una molestia. En su lugar ingresó Facundo Colidio. Era una mala noticia para River, que con la salida de Driussi perdía a uno de sus delanteros más importantes para el funcionamiento colectivo.
Driussi, la pieza que necesita el River de Gallardo para darle vida a los ataques
No solo por su gol, que desde ya que es importante que aporte esa cuota (y lo bien que lo está haciendo desde que volvió de su lesión en el Mundial de Clubes), sino porque es el eslabón clave que necesita este River para encajar a sus piezas. Así de fundamental es Driussi. Quizás no sea el jugador que en mejor nivel está (tal vez ese sea el Huevo Acuña o Franco Armani), pero sí es uno de los que no puede faltar para el volumen de juego del Millonario.
Con cualidades asociativas, Driussi es ese goleador que sale de su zona para acercarse a tocar. Así, se vuelve una pieza muy importante para que River pueda ir encadenando pases y dándole vida a los ataques. Mientras no estuvo, la presencia de Miguel Borja nunca pudo suplir esas características. La de Salas, aunque más efectiva que la del colombiano, tampoco: el ex Racing no tiene tantos recursos técnicos.
Sufre River: cuánto tiempo podría estar Driussi afuera de las canchas
Su baja es una ausencia sensible para el plan de Gallardo. El desgarro que tiene, en el bíceps femoral izquierdo, es una rotura de fibras musculares en uno de los músculos que forman los isquiotibiales, ubicado en la parte posterior del muslo. Es un músculo muy exigido en futbolistas porque interviene en la velocidad, los piques y los cambios de ritmo.
Aunque no está confirmado oficialmente, este tipo de lesión suele tener un tiempo de recuperación de entre 3 y 6 semanas. Eso quiere decir que el delantero se pierde el partido de vuelta ante el Palmeiras, por los cuartos de final de Copa Libertadores.
Gallardo tiene mucho que trabajar de cara al cotejo ante el Verdao. Tendrá oportunidad de revancha para revertir el 1-2, pero para ello debe cambiar considerablemente el planteo de partido. Lo que hizo el Millonario ayer en el Monumental fue realmente muy malo, y desnudó todas las falencias de un equipo que sufre goteras por todos lados. Un baño de realidad millonaria.
Driussi sufre su segunda lesión tras el regreso a River. En el Mundial de Clubes, durante el primer partido vs. Urawa Red Diamonds, había tenido un esguince severo del ligamento interno del tobillo izquierdo que lo tuvo un par de meses afuera de las canchas.