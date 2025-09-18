Pese a las señales de alerta que vienen del mercado, y tras las sucesivas derrotas parlamentarias, Javier Milei quiere 'morir con las botas puestas' y asegura que no reculará, ya que "todo marcha acorde al plan" (TMAP). Este jueves (18/09) mantiene reuniones en la Quinta de Olivos para encauzar la campaña hacia octubre.
REUNIONES EN OLIVOS
Javier Milei no recula e insiste en que "TMAP" (¿?)
Javier Milei encabeza reuniones en Olivos para encauzar la campaña hacia octubre. Les pidió a los asistentes “lidiar con el miedo” y aseguró que "TMAP".
Por mañana, y durante 3 horas, el Presidente recibió a titulares partidarios, candidatos, referentes políticos, funcionarios y hasta influencers. Luego, desde 15.30, recibe en la residencia presidencial a los jefes de campaña de las 24 provincias.
Sobre el primer encuentro, las versiones periodísticas indican que Javier Milei ratificó frente a todos los asistentes que tomará un rol central para comenzar a alinear la campaña nacional de La Libertad Avanza para octubre. El Presidente hizo colocar un atril para que comenzar el encuentro con una suerte de clase sobre qué hizo el Gobierno durante estos casi dos años de gestión, con eje en las medidas económicas, las de seguridad y las de política exterior.
Según el periodista Julián Alvez, en Infobae, sobre las medidas económicas el mandatario reiteró que estos meses serán de "fuerte volatilidad". “Vienen por nosotros”, reconstruyó un diputado que estuvo allí. Les reiteró a los suyos que no debían “estar asustados ” porque el “ataque” opositor que ya estaba previsto en los planes libertarios.
“No nos podemos perturbar por el riesgo país o por lo que hace la oposición en el Congreso”, habría dicho Milei, según reconstruyó Alvez. El Presidente indicó que el tambaleo de estas semanas será transitorio y que no van a “negociar las ideas bajo una pretensión utilitarista” de la oposición. Aun así, reconoció que habrá una demora en el crecimiento, que podría extenderse hasta seis meses, producto de diferentes factores de la coyuntura económica.
Milei terminó cerrando su exposición marcando que será el responsable de la campaña y que tratará de viajar a la mayor cantidad de provincias que pueda y los arengó a “lidiar con el miedo ” que pueden producir el vértigo de las próximas semanas de campaña.
Al terminar esa “clase magistral”, Milei abrió a una ronda de preguntas. La mayoría de estas fueron respondidas por él y su asesor presidencial, Santiago Caputo. Al finalizar se tomaron una foto entre todos y comenzaron a retirarse.
El único que habló con la prensa en el lugar, al retirarse de la Quinta de Olivos, fue el influencer Mariano Pérez, que no dio demasiados detalles porque "no voy a revelar cosas secretas que se hablaron en una reunión privada".
----------
Otras noticias en Urgente24:
Senado: Otra derrota de Javier Milei, herido y sin reacción
Rumores de despidos y "reestructuración" en una de las principales productoras de yerba mate de Argentina
La nueva miniserie de 10 episodios que no baja el ritmo en ningún momento
La calle repleta de outlets que todos eligen para comprar
Más despidos de una metalúrgica en una Argentina con la menor expectativa del empleo del mundo