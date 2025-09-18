Javier Milei no recula e insiste en que "TMAP" (¿?)

Milei terminó cerrando su exposición marcando que será el responsable de la campaña y que tratará de viajar a la mayor cantidad de provincias que pueda y los arengó a “lidiar con el miedo ” que pueden producir el vértigo de las próximas semanas de campaña.

Al terminar esa “clase magistral”, Milei abrió a una ronda de preguntas. La mayoría de estas fueron respondidas por él y su asesor presidencial, Santiago Caputo. Al finalizar se tomaron una foto entre todos y comenzaron a retirarse.

El único que habló con la prensa en el lugar, al retirarse de la Quinta de Olivos, fue el influencer Mariano Pérez, que no dio demasiados detalles porque "no voy a revelar cosas secretas que se hablaron en una reunión privada".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/TalidanMilei/status/1968747875279524289&partner=&hide_thread=false Mariano Pérez fue emboscado por periodistas a la salida de Olivos, después de su reunión con el Presidente.



No se pierdan el final, uno de los periodistas de A24 amigo de Canaletti ENOJADÍSIMO por la domada que le pegó el otro día en TN jaj



"QUIEN CARAJO ES MARIANO PÉREZ" pic.twitter.com/9DwFlkAiQZ — Taliban (@TalidanMilei) September 18, 2025

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/cbuteler/status/1968758801680511144&partner=&hide_thread=false El mago sin dientes ahora en Olivos pidiendo ver al Presidente, la semana pasada estuvo en la puerta de la Casa Rosada.

Ya te toman para la joda.- pic.twitter.com/eC3YS5YK0h — Christian Buteler (@cbuteler) September 18, 2025

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/dievalen/status/1968743571147616624&partner=&hide_thread=false Gran reunión de 2 horas con @JMilei y candidatos en Olivos. En 2023 los argentinos decidimos cambiar la historia de nuestro país. El camino es difícil, se hicieron muchos avances, aunque falta un montón. No aflojemos justo ahora, hagamos que el esfuerzo valga la pena! — Diego Valenzuela (@dievalen) September 18, 2025

----------

Otras noticias en Urgente24:

Senado: Otra derrota de Javier Milei, herido y sin reacción

Rumores de despidos y "reestructuración" en una de las principales productoras de yerba mate de Argentina

La nueva miniserie de 10 episodios que no baja el ritmo en ningún momento

La calle repleta de outlets que todos eligen para comprar

Más despidos de una metalúrgica en una Argentina con la menor expectativa del empleo del mundo