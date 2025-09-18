River pierde a Driussi para la vuelta con Palmeiras: confirmada su lesión

River: Borja tendrá que empezar a hacer los goles, porque Driussi.... Driussi había vuelto hace poco de su duro esguince sufrido en el Mundial de Clubes FOTO: DIEGO HALIASZ/ NA

Con cualidades asociativas, Driussi es ese goleador que sale de su zona para acercarse a tocar. Así, se vuelve una pieza muy importante para que River pueda ir encadenando pases y dándole vida a los ataques. Mientras no estuvo, la presencia de Miguel Borja nunca pudo suplir esas características. La de Salas, aunque más efectiva que la del colombiano, tampoco: el ex Racing no tiene tantos recursos técnicos.

Sufre River: cuánto tiempo podría estar Driussi afuera de las canchas

Su baja es una ausencia sensible para el plan de Gallardo. El desgarro que tiene, en el bíceps femoral izquierdo, es una rotura de fibras musculares en uno de los músculos que forman los isquiotibiales, ubicado en la parte posterior del muslo. Es un músculo muy exigido en futbolistas porque interviene en la velocidad, los piques y los cambios de ritmo.

Aunque no está confirmado oficialmente, este tipo de lesión suele tener un tiempo de recuperación de entre 3 y 6 semanas. Eso quiere decir que el delantero se pierde el partido de vuelta ante el Palmeiras, por los cuartos de final de Copa Libertadores.

Gallardo tiene mucho que trabajar de cara al cotejo ante el Verdao. Tendrá oportunidad de revancha para revertir el 1-2, pero para ello debe cambiar considerablemente el planteo de partido. Lo que hizo el Millonario ayer en el Monumental fue realmente muy malo, y desnudó todas las falencias de un equipo que sufre goteras por todos lados. Un baño de realidad millonaria.

Driussi sufre su segunda lesión tras el regreso a River. En el Mundial de Clubes, durante el primer partido vs. Urawa Red Diamonds, había tenido un esguince severo del ligamento interno del tobillo izquierdo que lo tuvo un par de meses afuera de las canchas.

