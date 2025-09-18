El Riesgo País, sin techo: Ya superó los 1.400 pb

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/naty_motyl/status/1968693012172521612&partner=&hide_thread=false Necesitas inversiones, estás en recesión técnica y tu vocero presidencial sale a decir que deberán aumentar impuestos. No me explico por qué siguen desplomandose los bonos y se está disparando el riesgo país. — Natalia Motyl (@naty_motyl) September 18, 2025

Bonos y acciones, para abajo

Los bonos en dólares profundizan su caída: los títulos en moneda dura caen hasta 7,8% en Wall Street y en el ámbito local se desploman hasta 13,6%.

Mientras tanto, el índice S&P Merval, que incluye a las acciones líderes del mercado local, baja 4,9% medido en pesos y 6,4% en moneda dura.

En lo que va del mes el ponderador acumula un desplome del 10,8% y en lo que va de 2025, 41,7%.

image

