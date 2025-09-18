urgente24
El Riesgo País, sin techo: Ya superó los 1.400 pb

Otra jornada complicadísima, mientras el Gobierno insiste en que "TMAP": dólar en el techo, caen bonos y acciones, y el Riesgo País ya superó los 1.400pb.

18 de septiembre de 2025 - 12:18
El dólar mayorista otra vez en el techo...

Por más que el Gobierno intente instaurar que el Riesgo País sube por el "Riesgo Kuka", lo cierto es que la utilización de reservas cae como un balde de agua fría en los inversores porque esos dólares, que de por sí ya son insuficientes para el pago de deuda (tanto privada como a organismos internacionales), serían aun más escasos. Por eso, explican los especialistas, es que sube el índice que mide el JP Morgan.

El dólar mayorista se vende en $1.474,50. El techo de la banda en el día de hoy es de $1.474,83. Es decir, está al borde de que el Banco Central deba intervenir nuevamente vendiendo reservas.

Bonos y acciones, para abajo

Los bonos en dólares profundizan su caída: los títulos en moneda dura caen hasta 7,8% en Wall Street y en el ámbito local se desploman hasta 13,6%.

Mientras tanto, el índice S&P Merval, que incluye a las acciones líderes del mercado local, baja 4,9% medido en pesos y 6,4% en moneda dura.

En lo que va del mes el ponderador acumula un desplome del 10,8% y en lo que va de 2025, 41,7%.

