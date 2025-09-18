Pablo Toviggino contra Karina Milei por el acuerdo PBA/Estadio Único de La Plata

Según detalló Doble Amarilla, el proyecto tiene por objetivo realizar obras de infraestructura para la puesta en valor de distintos sectores del estadio como el campo de juego, techo, iluminación, vestuarios, conectividad, playón y cancha auxiliar.

Las obras se pondrán en ejecución a corto plazo para tener operativo este escenario a finales de marzo de 2026.

El acuerdo por el Estadio Único de La Plata

El presidente de AFA, Claudio Tapia, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y el intendente de La Plata, Julio Alak, se reunieron a comienzos de julio para finiquitar los detalles por el acuerdo por el estadio.

El convenio que se firmará es por la cesión, uso y explotación del estadio. El recinto se convertiría en "el campo de juego de la Selección Argentina", según indicó Alak.

Durante su discurso, Tapia comentó:

Es importante poder tener este espacio para convertirlo en la casa, no solo de todas nuestras selecciones, sino también, de todo el fútbol argentino y poder ponerlo al servicio de todos Es importante poder tener este espacio para convertirlo en la casa, no solo de todas nuestras selecciones, sino también, de todo el fútbol argentino y poder ponerlo al servicio de todos

image Estadio Único de La Plata.

La chicana de Pablo Toviggino a Karina Milei

Tras la finalización del evento, el tesorero Pablo Toviggino celebró en sus redes sociales la cumbre entre AFA y PBA e ironizó contra Karina Milei.

"La verdad, pura alegría de que lleve el 3%... Perdón las 3 Estrellas!!!", mencionó el Tesorero de AFA en su cuenta oficial de X.

Y agregó: "Felicitaciones Comandante [Claudio Tapia] por la gestión, todos juntos por un nuevo sueño!!! En Fin…".

La ironía del santiagueño es un dardo por la polémica que envuelve al oficialismo, específicamente, a Karina Milei, que está vinculada a un escándalo de supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad.