Este miércoles 17 de septiembre tuvo lugar, en La Plata, una reunión de Comité Ejecutivo de AFA, en donde se anunciaron detalles importantes para la Selección Argentina y el Estadio Único Diego Armando Maradona, que fue bautizada como la "casa de las Selecciones Nacionales". En ese marco, hubo lugar a la chicana de Pablo Toviggino contra Karina Milei.
ÁSPERO TWEET
Pablo Toviggino contra Karina Milei por el acuerdo PBA/Estadio Único de La Plata
En el marco de un masteplan de obras y de un acuerdo entre la Provincia de Buenos Aires y el Estadio Único de La Plata, Pablo Toviggino chicaneó a Karina Milei.
En el cónclave se anunció que el Único de La Plata será la nueva "Casa de las Selecciones Nacionales", y, con un video explicativo, se informó el "Masterplan" para las mejoras que tendrá el estadio. Del acto también participó el Gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.
En julio de este año, Golazo24 se refirió al convenio entre Chiqui Tapia y Kicillof, respecto del Estadio Único de La Plata.
"¡El Estadio Único Diego Armando Maradona, la nueva casa de las Selecciones Nacionales! Un enorme orgullo haber presentado, junto al gobernador @Kicillofok, el Masterplan de obras de este estadio, que simboliza la jerarquización de nuestro fútbol", tuiteó el presidente de la entidad madre del fútbol argentino.
Según detalló Doble Amarilla, el proyecto tiene por objetivo realizar obras de infraestructura para la puesta en valor de distintos sectores del estadio como el campo de juego, techo, iluminación, vestuarios, conectividad, playón y cancha auxiliar.
Las obras se pondrán en ejecución a corto plazo para tener operativo este escenario a finales de marzo de 2026.
El acuerdo por el Estadio Único de La Plata
El presidente de AFA, Claudio Tapia, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y el intendente de La Plata, Julio Alak, se reunieron a comienzos de julio para finiquitar los detalles por el acuerdo por el estadio.
El convenio que se firmará es por la cesión, uso y explotación del estadio. El recinto se convertiría en "el campo de juego de la Selección Argentina", según indicó Alak.
Durante su discurso, Tapia comentó:
La chicana de Pablo Toviggino a Karina Milei
Tras la finalización del evento, el tesorero Pablo Toviggino celebró en sus redes sociales la cumbre entre AFA y PBA e ironizó contra Karina Milei.
"La verdad, pura alegría de que lleve el 3%... Perdón las 3 Estrellas!!!", mencionó el Tesorero de AFA en su cuenta oficial de X.
Y agregó: "Felicitaciones Comandante [Claudio Tapia] por la gestión, todos juntos por un nuevo sueño!!! En Fin…".
La ironía del santiagueño es un dardo por la polémica que envuelve al oficialismo, específicamente, a Karina Milei, que está vinculada a un escándalo de supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad.