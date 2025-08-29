Se viene un nuevo round entre Juan Sebastián Verón y Pablo Toviggino

El presidente del Pincha (y el club como tal), es uno de los pocos que no tuvo tapujos en enfrentarse a la actual conducción de la Asociación del Fútbol Argentino.

Para colmo, el club de La Plata y el Ferroviario se cruzarán en la próxima jornada del fútbol argentino.

El partido será mañana sábado 30 de agosto desde las 17 horas en Santiago del Estero. Los de Eduardo Domínguez buscarán sostener la punta mientras que los de Omar De Felippe, sacárselas (aunque dependen del resultado de Barracas Central).

image

El juez del encuentro será Andrés Gariano y el VAR, Diego Ceballos. El arbitraje, tiene una prueba de fuego para cortar con posibles suspicacias que puede generar este match.

Juan Sebastián Verón vs Pablo Toviggino y AFA de Chiqui Tapia

Juan Sebastián Verón, en conjunto con Andrés Fassi, son los dos principales adversarios políticos de la actual gestión de la AFA.

2024 fue un año en donde hubo bastantes cruces pero un momento determinante fue cuando el Pincha no tuvo representación en la asamblea en donde se reeligió a Chiqui Tapia (siendo el único de primera en no hacerse presente).

La llegada de Foster Gillett al fútbol argentino parece haber quedado algo lejos, pero a principios de 2025 generó un nuevo enfrentamiento entre las partes.

"Va a ser un camino de transformación del fútbol argentino, porque es una necesidad.", había dicho Verón, que luego recibió la respuesta de Toviggino.

El tesorero de AFA, contestó en aquel entonces: "Los Clubes son de los Socios y no lo decimos nosotros, es un principio que enorgullece al Fútbol Argentino, el mismo que es Campeón del Mundo y Bicampeón de América, hoy posicionado como una de las marcas deportivas más importantes del mundo a nivel global", entre otras cosas.

image

El duelo entre Estudiantes y Central Córdoba, será interesante, sobre todo entendiendo las disputas políticas que hay o hubo de fondo en el último año.

