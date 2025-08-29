River: Más que nunca, Maximiliano Salas está en el centro de la polémica

Ayer 28 de agosto, el Millonario igualó 0 a 0 ante Unión y pasó a los cuartos de final de la Copa Argentina gracias a su portero Franco Armani, al igual que había pasado con Libertad de Paraguay por Copa Libertadores.

El rendimiento de los dirigidos por el Muñeco fue decididamente malo, algo que seguramente preocupe al entrenador y todo su Cuerpo Técnico.

Ahora bien, hay solo 3 equipos que siguen con vida en tres competencias: River, Racing y Lanús.

No hay nada mejor que mejorar en la victoria y el club de Núñez, está puntero invicto en el Torneo Clausura (y en zona de clasificación a la Libertadores 2026 por tabla anual) y en cuartos de Copa Libertadores y Argentina.

Mucho por mejorar en el juego pero mucho por valorar en cuanto a los resultados, más aún cambiando la energía en las definiciones por penales.

Maximiliano Salas y Racing

Mucho neutral esperaba que pase River Plate pero no porque hay antipatía con Unión de Santa Fé.

Como el Millonario pasó de instancia, se enfrentará a Racing Club de Avellaneda en los cuartos de final de la Copa Argentina, con todo lo que eso implica.

Indudablemente, el morbo de este encuentro se genera a raíz de una posible presencia del delantero Maximiliano Salas.

Todo lo que sucedió con el atacante en el último mercado de pases se volvió una novela y es por eso que muchos esperan el encuentro entre los de Avellaneda y Núñez.

Hubo enfrentamientos entre instituciones (Diego Milito declaró de un lado y Stéfano Di Carlo del otro) y hasta el mismo jugador se expresó por redes sociales de manera contundente contra la dirigencia de la Academia.

Según asegura La Página Millonaria, una fecha que pica en punta para el encuentro es la fecha FIFA del mes de octubre (del 6 al 14).

Cabe recordar que las únicas posibilidades de que se enfrenten estos dos equipos, es por los playoffs de alguna de las competencias que juegan, ya que no comparten grupo en Liga Profesional.

Se podrían enfrentar también en la final de la Libertadores.

