River superó a Unión en los penales por los octavos de final de Copa Argentina. En el Estadio Malvinas Argentinas, en Mendoza, el Millonario tuvo a un Franco Armani vestido de héroe nuevamente, que sacó dos remates y le dio la victoria a su equipo.
River 0 - Unión 0: Armani salvó en los penales al Millonario, que tuvo otro flojo partido
River no jugó bien y Unión pudo ganarlo en el final. Tras el 0-0 en los 90´, Franco Armani volvió a hacerse grande en los penales y logró la clasificación a cuartos.
EN VIVO
-
23:23
Final del partido: El Millonario venció por penales y clasificó a cuartos de final de la Copa Argentina
-
23:22
GOL DE RIVER: Convierte Montiel
-
23:22
GOL DE UNIÓN: Convierte Colazo
-
23:21
FALLA RIVER: Martínez Quarta tira el remate por arriba del travesaño
-
23:20
FALLA UNIÓN: Armani le ataja el tiro a Fascendini
-
23:19
GOL DE RIVER: Convierte Colidio
-
23:18
FALLA UNIÓN: Armani le ataja el tiro a Gamba
-
23:17
GOL DE RIVER: Convierte Borja
-
23:17
GOL DE UNIÓN: Convierte Pittón
-
23:16
GOL DE RIVER: Convierte Quintero
-
23:14
GOL DE UNIÓN: Convierte Martínez
-
23:13
Final del partido: River y Unión igualaron 0 a 0 y definirán desde los 12 pasos
-
23:07
VIDEO: In-cre-í-ble lo que perdió Unión en la última del partido en lo que era la clasificación a cuartos
-
23:00
Con solo 5 minutos por jugar, el partido está para cualquiera y es un "gol gana"
-
22:53
¡Solo había que puntearla! VIDEO: Unión casi la mete de carambola tras un embrollo dentro del área de Armani
-
22:46
Otro cambio que se imponía: sale Galoppo y entra Lencina, un jugador para la entre línea
-
22:39
¡Todo River reclamó penal! VIDEO: ¿No hubo agarrón a Montiel?
-
22:34
Un cambio que se imponía: Juanfer Quintero ingresa por Nacho Fernández
-
22:29
River sufre un claro desbalance en el mediocampo y no puede gravitar
-
22:26
¡Unión tuvo la más clara! Tarragona definió contra el palo pero se fue apenas afuera
-
22:19
Comienza el 2T
-
21:58
Final del 1T
-
21:45
Las imprecisiones dominan la escena y el partido cae en un bache
-
21:39
Al Tatengue le cuesta mucho con pelota, y por ahora es todo del conjunto de Núñez
-
21:29
Salas, maná en el desierto para River
-
21:26
VIDEO: Galoppo mostró su virtud, llegó al área por sorpresa y casi marca el primero para el Millonario
-
21:21
Millonario y Tatengue protagonizan un inicio del partido intenso y equilibrado: River no la tendrá fácil
-
21:15
Comienza el partido
-
20:49
Sorpresa: un Gallardo más ¿precavido? que prescinde de un delantero con titularidad fija
-
18:01
Los últimos dos malos partidos que el Millonario necesita dejar atrás
-
17:48
Madelón le cambió la cara a Unión y el Tatengue hizo callo las heridas
-
17:48
Equipos confirmados en River y Unión
River está en cuartos de final de Copa Argentina, donde se medirá ante Racing, y se lo debe fundamentalmente a su arquero. Si nunca es tarde para superarse y reinventarse, lo de Armani en los penales cabe como ejemplo.
Tanto contra Libertad por Libertadores como esta noche ante Unión, el guardameta campeón del Mundo fue el salvador en la tanda de los 12 pasos. Si tenía una deuda pendiente con esta instancia, el arquero puede decir ahora que esa deuda está saldada.
"Yo no me doy por vencido. Me pueden decir lo que quieran, pero yo no me doy por vencido. Esto es consecuencia del trabajo, de sacrificio", dijo el Pulpo tras el cotejo.
"Hay que tenerse confianza. También estudiar a los pateadores. Y es un juego mental. También quería destacar la ejecución de mis compañeros, con la decisión y firmeza que fueron a patear", añadió. Tiene razón. Salvo Martínez Quarta, que la tiró por arriba del travesaño, los jugadores del Millonario patearon muy bien.
Sin embargo, lo mejor que tuvo River fue la tanda de los penales. En los 90 minutos, volvió a dejar muchas preocupaciones. Marcelo Gallardo no logra encontrar un funcionamiento. El entrenador no puede encontrar las piezas que mejor se complementen entre sí para lograr un equipo sólido, fluido, sostenible a lo largo de un partido.
Esta noche jugó ante un rival muy inferior, que así y todo logró aprovechar las falencias del conjunto de Gallardo y fue competitivo hasta el final. El Tatengue de Leo Madelón tuvo, incluso, las chances más claras del partido para abrir el marcador. Más claras que las que tuvo River. Se quedará con el sabor amargo de aquella última chance, inmejorable, con un mano a mano que podría haber definido su clasificación pero que se fue por arriba de Armani.
En el arco de enfrente, Tagliamonte también fue figura. Habría sido la figura del encuentro, pero el arquero Millonario fue clave en los penales.
Aun así, el guardameta santafecino tuvo una tarea importantísima para mantener a su equipo en partido. Atento, rápido, ágil, Tagliamonte respondió cada vez que tuvo que hacerlo, impidiendo el gol de River en las ocasiones claras del conjunto de Núñez.
Además de él, Caramelo Martínez fue el otro hombre destacado en Unión. Desde su rol de 5, manejó los hilos del Tatengue y estuvo fino tanto para crear juego como para las tareas defensivas.
El Millonario, por su parte, hizo agua en distintas zonas del campo. Maxi Salas compartió el doble 9 con Driussi, y eso fue una solución. En un equipo carente de creatividad para construir jugadas, un delantero autosuficiente como el ex Racing le daba vuelo a los ataques.
Aunque mostró buenos signos en los primeros 20 minutos, poco a poco River empezó a diluirse. Las piezas que eligió Gallardo no encajaban. Se notó la falta de un futbolista entrelíneas, que pudiera ser ese eslabón que conectara los mediocampistas con los delanteros. Ni Galoppo, ni Nacho Fernández, ni Castaño lo fueron.
Con el correr del partido, la desesperación también lo llevó a sufrir la otra faceta que tanto le cuesta: las transiciones. Comenzó a padecer los contragolpes del rival, con un equipo que quedaba partido constantemente. Enzo Pérez corrió de atrás a los volantes de Unión en más de una ocasión.
Las desconexiones entre las líneas se hicieron cada vez más evidentes. Salas dejó de estar tan fino en las asociaciones y también de gravitar individualmente, Driussi no estuvo tan presente, el mediocampo no se entendía.
El Millonario logró el triunfo en los penales, una vez más. "Quizás estemos atravesando una experiencia nueva", dijo Gallardo en referencia a la tanda de los penales. River sufrió, pero clasificó. Mientras sigue en carrera, tiene tiempo de seguir trabajando.
