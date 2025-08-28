River 0 - Unión 0: Armani salvó en los penales al Millonario, que tuvo otro flojo partido

River superó a Unión en los penales por los octavos de final de Copa Argentina. En el Estadio Malvinas Argentinas, en Mendoza, el Millonario tuvo a un Franco Armani vestido de héroe nuevamente, que sacó dos remates y le dio la victoria a su equipo.

River está en cuartos de final de Copa Argentina, donde se medirá ante Racing , y se lo debe fundamentalmente a su arquero. Si nunca es tarde para superarse y reinventarse, lo de Armani en los penales cabe como ejemplo.

Tanto contra Libertad por Libertadores como esta noche ante Unión, el guardameta campeón del Mundo fue el salvador en la tanda de los 12 pasos. Si tenía una deuda pendiente con esta instancia, el arquero puede decir ahora que esa deuda está saldada.

"Yo no me doy por vencido. Me pueden decir lo que quieran, pero yo no me doy por vencido. Esto es consecuencia del trabajo, de sacrificio", dijo el Pulpo tras el cotejo.

"Hay que tenerse confianza. También estudiar a los pateadores. Y es un juego mental. También quería destacar la ejecución de mis compañeros, con la decisión y firmeza que fueron a patear", añadió. Tiene razón. Salvo Martínez Quarta, que la tiró por arriba del travesaño, los jugadores del Millonario patearon muy bien.

2025_08_250828724 Gallardo admitió que su equipo jugó "cinco puntos" FOTO: (X/REDES@CopaArgentina)/NA

Sin embargo, lo mejor que tuvo River fue la tanda de los penales. En los 90 minutos, volvió a dejar muchas preocupaciones. Marcelo Gallardo no logra encontrar un funcionamiento. El entrenador no puede encontrar las piezas que mejor se complementen entre sí para lograr un equipo sólido, fluido, sostenible a lo largo de un partido.

Esta noche jugó ante un rival muy inferior, que así y todo logró aprovechar las falencias del conjunto de Gallardo y fue competitivo hasta el final. El Tatengue de Leo Madelón tuvo, incluso, las chances más claras del partido para abrir el marcador. Más claras que las que tuvo River. Se quedará con el sabor amargo de aquella última chance, inmejorable, con un mano a mano que podría haber definido su clasificación pero que se fue por arriba de Armani.

En el arco de enfrente, Tagliamonte también fue figura. Habría sido la figura del encuentro, pero el arquero Millonario fue clave en los penales.

2025_08_250828722 El Millonario se impuso en los penales tras un flojo partido FOTO: (X/REDES@CopaArgentina)/NA

Aun así, el guardameta santafecino tuvo una tarea importantísima para mantener a su equipo en partido. Atento, rápido, ágil, Tagliamonte respondió cada vez que tuvo que hacerlo, impidiendo el gol de River en las ocasiones claras del conjunto de Núñez.

Además de él, Caramelo Martínez fue el otro hombre destacado en Unión. Desde su rol de 5, manejó los hilos del Tatengue y estuvo fino tanto para crear juego como para las tareas defensivas.

El Millonario, por su parte, hizo agua en distintas zonas del campo. Maxi Salas compartió el doble 9 con Driussi, y eso fue una solución. En un equipo carente de creatividad para construir jugadas, un delantero autosuficiente como el ex Racing le daba vuelo a los ataques.

Aunque mostró buenos signos en los primeros 20 minutos, poco a poco River empezó a diluirse. Las piezas que eligió Gallardo no encajaban. Se notó la falta de un futbolista entrelíneas, que pudiera ser ese eslabón que conectara los mediocampistas con los delanteros. Ni Galoppo, ni Nacho Fernández, ni Castaño lo fueron.

River vs. Unión Galoppo fue de más a menos @clubaunion

Con el correr del partido, la desesperación también lo llevó a sufrir la otra faceta que tanto le cuesta: las transiciones. Comenzó a padecer los contragolpes del rival, con un equipo que quedaba partido constantemente. Enzo Pérez corrió de atrás a los volantes de Unión en más de una ocasión.

Las desconexiones entre las líneas se hicieron cada vez más evidentes. Salas dejó de estar tan fino en las asociaciones y también de gravitar individualmente, Driussi no estuvo tan presente, el mediocampo no se entendía.

El Millonario logró el triunfo en los penales, una vez más. "Quizás estemos atravesando una experiencia nueva", dijo Gallardo en referencia a la tanda de los penales. River sufrió, pero clasificó. Mientras sigue en carrera, tiene tiempo de seguir trabajando.

Resumen del partido

Live Blog Post Final del partido: El Millonario venció por penales y clasificó a cuartos de final de la Copa Argentina

Live Blog Post GOL DE RIVER: Convierte Montiel

Live Blog Post GOL DE UNIÓN: Convierte Colazo

Live Blog Post FALLA RIVER: Martínez Quarta tira el remate por arriba del travesaño

Live Blog Post FALLA UNIÓN: Armani le ataja el tiro a Fascendini

Live Blog Post GOL DE RIVER: Convierte Colidio

Live Blog Post FALLA UNIÓN: Armani le ataja el tiro a Gamba

Live Blog Post GOL DE RIVER: Convierte Borja

Live Blog Post GOL DE UNIÓN: Convierte Pittón

Live Blog Post GOL DE RIVER: Convierte Quintero

Live Blog Post GOL DE UNIÓN: Convierte Martínez

Live Blog Post Final del partido: River y Unión igualaron 0 a 0 y definirán desde los 12 pasos

Live Blog Post VIDEO: In-cre-í-ble lo que perdió Unión en la última del partido en lo que era la clasificación a cuartos Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/1961250508204650629&partner=&hide_thread=false DE ARCO A ARCO: ¡INCREÍBLE FINAL EN MENDOZA!Tagliamonte tuvo una gran respuesta para defender el arco de Unión, que de contra tuvo una chance clarísima para quedarse con el partido. El remate de Palavecino se fue por arriba del travesaño y el encuentro finalizó 0-0 en los 90'. pic.twitter.com/oZFfaGk1so — TyC Sports (@TyCSports) August 29, 2025

Live Blog Post Con solo 5 minutos por jugar, el partido está para cualquiera y es un "gol gana"

Live Blog Post ¡Solo había que puntearla! VIDEO: Unión casi la mete de carambola tras un embrollo dentro del área de Armani Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/1961247351961469395&partner=&hide_thread=false ¡LO TUVO UNIÓN!Cerca del final del encuentro, el Tatengue creó una situación muy clara de gol tras un buen centro de Vargas. El encuentro ante River por los octavos de final continúa 0-0. #CopaArgentinaEnTyCSports pic.twitter.com/8wjiQ6uWye — TyC Sports (@TyCSports) August 29, 2025

Live Blog Post Otro cambio que se imponía: sale Galoppo y entra Lencina, un jugador para la entre línea

Live Blog Post ¡Todo River reclamó penal! VIDEO: ¿No hubo agarrón a Montiel? Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/1961243854130053341&partner=&hide_thread=false EL PENAL QUE RECLAMÓ RIVERA Montiel lo agarraron en el área e inmediatamente todo el plantel Millonario le pidió al árbitro que cobre penal contra Unión. #CopaArgentinaEnTyCSports¿Qué te pareció? pic.twitter.com/bOcSfqJcpF — TyC Sports (@TyCSports) August 29, 2025

Live Blog Post Un cambio que se imponía: Juanfer Quintero ingresa por Nacho Fernández

Live Blog Post River sufre un claro desbalance en el mediocampo y no puede gravitar Al Millonario le hace falta un volante entre líneas, en zona de 3/4 de cancha. Con Enzo Pérez metido entre los centrales, Castaño y Nacho Fernández más cerca de la base y Galoppo demasiado abierto, el equipo de Gallardo sufre la falta de un jugador que conecte el mediocampo con los delanteros.

Live Blog Post ¡Unión tuvo la más clara! Tarragona definió contra el palo pero se fue apenas afuera

Live Blog Post Comienza el 2T

Live Blog Post Final del 1T

Live Blog Post Las imprecisiones dominan la escena y el partido cae en un bache

Live Blog Post Al Tatengue le cuesta mucho con pelota, y por ahora es todo del conjunto de Núñez

Live Blog Post Salas, maná en el desierto para River Maxi Salas le ofrece al equipo una buena variedad de opciones en ataque. Con un gran despliegue físico, ocupa distintas zonas del campo para ser siempre opción de pase para sus compañeros. Aunque no es su mejor recurso, se está asociando bien a un toque con los volantes. Pero lo más importante es que con sus desmarques al espacio logra estirar y desacomodar a la defensa de Unión.

Live Blog Post VIDEO: Galoppo mostró su virtud, llegó al área por sorpresa y casi marca el primero para el Millonario Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/1961224203903869059&partner=&hide_thread=false AVISÓ RIVER Galoppo pisó el área y tuvo la chance de rematar a los 9', pero Tagliamonte no tuvo problemas para contener la pelota. #CopaArgentinaEnTyCSports pic.twitter.com/VRDWqnRl3N — TyC Sports (@TyCSports) August 29, 2025

Live Blog Post Millonario y Tatengue protagonizan un inicio del partido intenso y equilibrado: River no la tendrá fácil

Live Blog Post Comienza el partido

Live Blog Post Sorpresa: un Gallardo más ¿precavido? que prescinde de un delantero con titularidad fija El Muñeco se inclinó por dejar en el banco de suplentes a Colidio. En su lugar, en vez de sumar otro delantero, incorporó un cuarto volante. ¿Es posible esperar un equipo algo más conservador? Seguramente, aunque siempre manteniendo el estilo protagonista que caracteriza a los elencos de Gallardo. El mediocampo sale con: Galoppo, Enzo Pérez, Castaño, Nacho Fernández

Live Blog Post Los últimos dos malos partidos que el Millonario necesita dejar atrás El equipo de Gallardo está en deuda con el juego y necesita tomar confianza. Si contra Libertad, a pesar de la clasificación habían quedado muchas preguntas sobre su rendimiento, contra Lanús eso se agravó. Tal es así que, de la bronca por el empate agónico del Granate, Marcelo Gallardo suspendió la conferencia de prensa.

Live Blog Post Madelón le cambió la cara a Unión y el Tatengue hizo callo las heridas Luego del receso invernal, el segundo semestre ha comenzado con una cara renovada para Unión. El Tatengue se ha vuelto un equipo más firme y acumula buenos triunfos en esta segunda etapa del año. Venció a Rosario Central por penales en Copa Argentina, y por el Torneo Clausura empató con Boca en La Bombonera, le empató a Huracán y logró venció a Estudiantes. No tiene mucho margen de juego y es un elenco pragmático, y aunque hace pocos goles también le convierten poco. Así es como hoy se encuentra en la sexta posición en el Clausura, detrás del Xeneize y a tres puntos del líder.