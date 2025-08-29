"Kirchnerismo o muerte en Corrientes no existe, porque no existe allí el kirchnerismo"

“En julio el tema de los ilícitos en la administración pública ya era el más importante en los sondeos nacionales. Los otros dos temas que más le preocupan a la gente son bajos salarios e inflación, que no terminaron”.

image Hugo Haime: "hacer campaña contra el kirchnerismo en algunas provincias no tiene mucho sentido"

Tengo en mis mediciones una fuerte caída, de 9 puntos, en la imagen del presidente si tomo desde diciembre de 2024. En cuanto a las expectativas de la gente sobre si este gobierno puede solucionar los problemas de Argentina la caída es de 11 puntos. De 48 % se pasó a 37 %. Tengo en mis mediciones una fuerte caída, de 9 puntos, en la imagen del presidente si tomo desde diciembre de 2024. En cuanto a las expectativas de la gente sobre si este gobierno puede solucionar los problemas de Argentina la caída es de 11 puntos. De 48 % se pasó a 37 %.

“Además, hoy apenas un 30 % de los consultados cree que los libertarios son capaces de sacarnos de esta coyuntura. En diciembre, el 40% decía eso”.

“Los temas de corrupción pegan en la sociedad cuando el bolsillo aprieta y eso es lo que está ocurriendo”.

Finalmente, Hugo Haime hizo una comparación entre la administración actual y la menemista en la década de los años 90.

“Una cosa es el 1 a 1 que significaba descenso de la suba de precios con economía en crecimiento y otra es la situación actual con una economía parada”.