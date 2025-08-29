urgente24
POLÍTICA kirchnerismo > Corrientes > Hugo Haime

HUGO HAIME, CATEGÓRICO

"Kirchnerismo o muerte en Corrientes no existe, porque no existe allí el kirchnerismo"

“En todas las provincias les pasa lo mismo. Tratan de construir un partido con una estrategia contra el kirchnerismo y eso los deja solos” dijo Hugo Haime.

29 de agosto de 2025 - 00:46
Hugo Haime: Milei&nbsp; y el kirchnerismo

Hugo Haime: Milei  y el kirchnerismo

“La Libertad Avanza no va a tener una derrota nacional pero su elección sumando toda la Argentina no va a ser buena porque hoy está bastante por debajo de los 40 puntos: ¿una elección contra el kirchnerismo con guarismos de 36 o 37 puntos promedio es buena?” se preguntó en LN+ el consultor Hugo Haime.

El presidente tiene un asesor que es muy inteligente: Santiago Caputo. Sin embargo, no le están dando bolilla. La única que decide es Karina. Caputo le decía a Javier Milei que había que cerrar con el radicalismo correntino para los comicios de gobernador del 31 de agosto pero ella no quiso. El presidente tiene un asesor que es muy inteligente: Santiago Caputo. Sin embargo, no le están dando bolilla. La única que decide es Karina. Caputo le decía a Javier Milei que había que cerrar con el radicalismo correntino para los comicios de gobernador del 31 de agosto pero ella no quiso.

“A mí me hablan de una cuarta posición para La Libertad Avanza en la provincia detrás del radicalismo (apoyado por los gobernadores) y el peronismo estaría segundo”.

Seguir leyendo

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/1961246800469192722&partner=&hide_thread=false

¿Cuándo comenzó la debacle de los Milei?

“Si bien el tema corrupción eclosiona en la opinión pública en el mes de agosto con el caso de las droguerías existía ya un fuerte desgaste previo del gobierno” sostuvo el experimentado encuestador.

“En julio el tema de los ilícitos en la administración pública ya era el más importante en los sondeos nacionales. Los otros dos temas que más le preocupan a la gente son bajos salarios e inflación, que no terminaron”.

image
Hugo Haime: "hacer campa&ntilde;a contra el kirchnerismo en algunas provincias no tiene mucho sentido"

Hugo Haime: "hacer campaña contra el kirchnerismo en algunas provincias no tiene mucho sentido"

Tengo en mis mediciones una fuerte caída, de 9 puntos, en la imagen del presidente si tomo desde diciembre de 2024. En cuanto a las expectativas de la gente sobre si este gobierno puede solucionar los problemas de Argentina la caída es de 11 puntos. De 48 % se pasó a 37 %. Tengo en mis mediciones una fuerte caída, de 9 puntos, en la imagen del presidente si tomo desde diciembre de 2024. En cuanto a las expectativas de la gente sobre si este gobierno puede solucionar los problemas de Argentina la caída es de 11 puntos. De 48 % se pasó a 37 %.

“Además, hoy apenas un 30 % de los consultados cree que los libertarios son capaces de sacarnos de esta coyuntura. En diciembre, el 40% decía eso”.

“Los temas de corrupción pegan en la sociedad cuando el bolsillo aprieta y eso es lo que está ocurriendo”.

Finalmente, Hugo Haime hizo una comparación entre la administración actual y la menemista en la década de los años 90.

“Una cosa es el 1 a 1 que significaba descenso de la suba de precios con economía en crecimiento y otra es la situación actual con una economía parada”.

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES