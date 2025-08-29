“La Libertad Avanza no va a tener una derrota nacional pero su elección sumando toda la Argentina no va a ser buena porque hoy está bastante por debajo de los 40 puntos: ¿una elección contra el kirchnerismo con guarismos de 36 o 37 puntos promedio es buena?” se preguntó en LN+ el consultor Hugo Haime.
HUGO HAIME, CATEGÓRICO
"Kirchnerismo o muerte en Corrientes no existe, porque no existe allí el kirchnerismo"
“En todas las provincias les pasa lo mismo. Tratan de construir un partido con una estrategia contra el kirchnerismo y eso los deja solos” dijo Hugo Haime.
“A mí me hablan de una cuarta posición para La Libertad Avanza en la provincia detrás del radicalismo (apoyado por los gobernadores) y el peronismo estaría segundo”.
¿Cuándo comenzó la debacle de los Milei?
“Si bien el tema corrupción eclosiona en la opinión pública en el mes de agosto con el caso de las droguerías existía ya un fuerte desgaste previo del gobierno” sostuvo el experimentado encuestador.
“En julio el tema de los ilícitos en la administración pública ya era el más importante en los sondeos nacionales. Los otros dos temas que más le preocupan a la gente son bajos salarios e inflación, que no terminaron”.
“Además, hoy apenas un 30 % de los consultados cree que los libertarios son capaces de sacarnos de esta coyuntura. En diciembre, el 40% decía eso”.
“Los temas de corrupción pegan en la sociedad cuando el bolsillo aprieta y eso es lo que está ocurriendo”.
Finalmente, Hugo Haime hizo una comparación entre la administración actual y la menemista en la década de los años 90.
“Una cosa es el 1 a 1 que significaba descenso de la suba de precios con economía en crecimiento y otra es la situación actual con una economía parada”.