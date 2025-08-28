El abogado Diego Spagnuolo está lleno de furia porque en los medios de comunicación se ha instalado que significa un engranaje más dentro de una fenomenal estructura estatal de corrupción en torno a los discapacitados: su enojo es con los hermanos Milei, la ministra Sandra Pettovello y los primos Menem.
¿ROMPE EL SILENCIO?
Música para la futura Comisión Investigadora: Diego Spagnuolo quiere hablar, sufre el oficialismo
En la cámara de diputados están interesados en escuchar la versión de la historia que tiene ex titular de la Agencia Nacional de Discapacitados Diego Spagnuolo.
Por el momento, no acepta notas en “on” con los periodistas pero dialoga con amigos propios y con colegas que lo asesoran (fue abogado de Javier Milei).
Su versión sobre que solamente quería limpiar su área, anular las pensiones mal otorgadas y volver al sector privado se contraponen con algunas de las grabaciones difundidas y con el hecho de tener en su poder una máquina de contar billetes.
Si gana $ 3 millones por mes y seguramente destina buena parte de sus ingresos para pago de tarjetas, servicios y compras en negocios… ¿Para qué necesitaba un elemento que solamente tienen los bancos y las financieras?
Los supuestos interlocutores de Spagnuolo podrían ser varios:
-dirigentes opositores que querrían complicar a la Casa Rosada
-dueños de droguerías que fueron postergados en el negocio de venderle medicamentos caros al Estado
-Marcela Pagano, diputada nacional por La Libertad Avanza, y su pareja, Franco Bindi
-rivales internos de Karina Milei y los Menem (¿Santiago Caputo y sus trolls libertarios?).
“Spagnuolo tiene “miedo de vida”, “está cagado hasta las patas” publicó el diario La Nación citando a allegados al ex abogado de Javier Milei.
En su entorno no descartan que se presente como “imputado colaborador o arrepentido”.
Carlos Maslatón enciende las alarmas y Milei se defiende
“Cómo se les ocurre a Milei y a su Hermana romper con este tipo? Abogado personal de ellos, jerarca del oficialismo, para colmo teme por su vida. Hay que saber afanar, no es para cualquiera” se preguntó el pensador liberal y financista.
Javier Milei dejó ver sus intenciones en la accidentada caravana de campaña del miércoles 27/8, en Lomas de Zamora.
“Todo lo que dice Spagnuolo es mentira y lo vamos a llevar a la Justicia”, dijo el Presidente desde su camioneta.
Se refirió luego una vez más al escándalo y señaló:
"La opereta de esta semana no es más que otro artilugio de la casta. Y una nueva mentira. Dependerá de la Justicia esclarecerla y nos encontramos a su disposición. Esperamos que se aclare lo más pronto posible. Lamentamos que la Justicia deba perder su tiempo con jugarretas de la política rancia en lugar de abocarse a combatir el crimen”.