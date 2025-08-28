Música para la futura Comisión Investigadora: Diego Spagnuolo quiere hablar, sufre el oficialismo

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/1961208865854279882&partner=&hide_thread=false URGENTE

APARECIÓ LA MÁQUINA DE CONTAR BILLETES DE SPAGNUOLO

Sí, la misma. La que nadie sabía dónde estaba. La que ya es símbolo del escándalo. La encontraron en el allanamiento. Todo quedó registrado. pic.twitter.com/LrtiqLTZJ4 — Revolución Popular (@RPN_Oficial) August 28, 2025

Su falta de experiencia política lo llevó a hablar en bares y restaurantes cuando ese tipo de diálogos se llevan adelante en saunas o baños turcos donde los interlocutores están semi desnudos, la humedad es tremenda y resulta casi imposible introducir grabadoras de audio o video.

Los supuestos interlocutores de Spagnuolo podrían ser varios:

-dirigentes opositores que querrían complicar a la Casa Rosada

-dueños de droguerías que fueron postergados en el negocio de venderle medicamentos caros al Estado

-Marcela Pagano, diputada nacional por La Libertad Avanza, y su pareja, Franco Bindi

-rivales internos de Karina Milei y los Menem (¿Santiago Caputo y sus trolls libertarios?).

“Spagnuolo tiene “miedo de vida”, “está cagado hasta las patas” publicó el diario La Nación citando a allegados al ex abogado de Javier Milei.

En su entorno no descartan que se presente como “imputado colaborador o arrepentido”.

image Carlos Spagnuolo juega con la posibilidad de convertirse en imputado colaborador

Carlos Maslatón enciende las alarmas y Milei se defiende

“Cómo se les ocurre a Milei y a su Hermana romper con este tipo? Abogado personal de ellos, jerarca del oficialismo, para colmo teme por su vida. Hay que saber afanar, no es para cualquiera” se preguntó el pensador liberal y financista.

La pareja presidencial debió informarse antes de salir a robar como bestias, dejando marcas por todos lados y no metiendo adentro, y debidamente compensado, al que robaba para la Corona o que dejaba operar a los que robaban para la Corona. No pueden hablar ya más de casta ni de corrupción, son chorros de baja calidad y terminan como Collor de Mello.

Javier Milei dejó ver sus intenciones en la accidentada caravana de campaña del miércoles 27/8, en Lomas de Zamora.

“Todo lo que dice Spagnuolo es mentira y lo vamos a llevar a la Justicia”, dijo el Presidente desde su camioneta.

Se refirió luego una vez más al escándalo y señaló:

"La opereta de esta semana no es más que otro artilugio de la casta. Y una nueva mentira. Dependerá de la Justicia esclarecerla y nos encontramos a su disposición. Esperamos que se aclare lo más pronto posible. Lamentamos que la Justicia deba perder su tiempo con jugarretas de la política rancia en lugar de abocarse a combatir el crimen”.