"Milei no debió confiar en Spagnuolo" dice Francos pero un diputado sabía que llevó pruebas contra los Menem

Como ejemplo del presunto armado, Francos citó: “Es una operación política en momentos de campaña electoral como esperábamos. Ninguno de nosotros somos giles, sabíamos que en época de campaña iban a venir este tipo de ataques.” Ahora nos hacen denuncias por todo. Después veremos cuál es el resultado y si la gente les cree".

La versión desde el Congreso

También este jueves (28/8) habló el diputado Carlos D’Alessandro a la radio El Destape, quien hace pocos días dejó la bancada de La Libertad Avanza y reveló que el tema Spagnuolo era algo sabido en el Congreso y que el presidente estaba en conocimiento del tema unos 6-7 meses atrás pero que, a raíz de los audios que se conocieron, “se ve que tenían aceitada la maquinaria de corrupción porque al nombrar a Lule que es la casta de la vieja política manejando el gobierno, lo hace bastante verosímil”.

gonzalez dalessandro3.jpg Carlos D'Alessandro, del flamante bloque Coherencia en la Cámara de Diputados, reveló que un diputado libertario le había contado que Spagnuolo habló con Milei sobre lo que ocurría en la Andis.

" A mí me había llegado la versión de otro diputado hace 6 o 7 meses atrás, yo quejándome de los Menem y me dijo que Spagnuolo le había llevado pruebas contra los Menem a Milei del desastre que estaban haciendo en la ANDIS y cuando escuchas estos audios ahora empezas a atar cabos", contó D’Alessandro lo que confirma que el tema lo venía comentando a varias personas.

Según los audios “hacía 6 meses que estaban en el gobierno, quedé sorprendido” expresó.

“Recién ahora el Gobierno pasa a la ofensiva y quiere llevarlo a la Justicia. Pero esto ya está en la Justicia o Spagnuolo se presenta como testigo protegido a denunciante, pero en la Justicia no se presentó ni Spagnuolo ni Karina, ni los Menem ni los mencionados en los audios: todos fingen demencia", agregó.

Consultado sobre el funcionamiento del poder en LLA, el diputado resumió: "Lule Menem habla por Karina Milei, él dice ‘me dijo Karina’” y se quejó de que el subsecretario de Presidencia interviene indiscriminadamente el partido en distintos distritos donde no está de acuerdo con el manejo de los dirigentes libertarios locales.

