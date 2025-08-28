Maxi Pullaro sobre coimas en ANDIS: "A la corrupción hay que condenarla siempre"

En base a ello, reclamó "mirar al interior productivo, la infraestructura que hace falta y de qué manera podemos producir más".

A través de sus redes sociales, el gobernador se pronunció al respecto y sostuvo que "Cada vez que la Argentina miró al interior productivo, le fue bien".

Siguiendo con sus declaraciones, también apuntó a que no se puede lograr equilibrio fiscal "solamente con ajuste", y consideró que "hay que ser más sensatos". En esa línea volvió a poner el grito en el cielo por el estado de las rutas nacionales que atraviesan la Provincia. "Están muy mal, hay siniestros viales con fallecidos todos los meses y eso debe ser atendido", indicó.

Asimismo, agregó que esa falta de obras también "impacta en los costos de la logística ya que hace que un camión no pueda llegar a los puertos en el tiempo estimado", por lo que pidió al Gobierno, una vez más, que "si no van a administrar las rutas nacionales como corresponde, se las transfieran a la Provincia que tiene un sistema honesto y austero para administrar lo público".

Orden fiscal y agenda productiva

De igual manera, Scaglia manifestó entender "el orden fiscal y estamos de acuerdo", aseguró. Sin embargo, recalcó que a la par "hay que tener una agenda de desarrollo y para nosotros esa agenda es capitalista, de mercado, productiva y de infraestructura" porque ratificó que si no existe "no podes pensar que Argentina queres hacia el futuro, que empresas y productores vas a tener, y así a la oportunidad la vamos a perder".

En ese sentido, la vicegobernadora subrayó la importancia desde Santa Fe "de defender la bandera de trabajar mucho, tener una economía ordenada e invertir en infraestructura y mejorar".

