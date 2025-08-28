Señales de alerta de cáncer que se manifiestan en tus heces

Sangre en las heces

La presencia de sangre en las heces puede ser muy alarmante. Si bien, tener sangre en las heces no siempre significa que hay cáncer, es importante acudir al médico cuando esto ocurra. Y es que, uno de los síntomas principales del cáncer de colon son las heces con sangre.

Entre los síntomas de cáncer colorrectal, la Sociedad Americana contra el Cáncer, incluye la "sangre en las heces fecales que podrían causar que las heces presenten un color café oscuro o negro".

Heces delgadas

Este es un síntoma de cáncer de colon que probablemente muchas personas desconocen, y que es crucial no pasar por alto.

"Las heces estrechas que ocurren con poca frecuencia probablemente son inofensivas. Sin embargo, en algunos casos, las heces estrechas, especialmente si son de muy poco espesor, pueden ser un signo de estrechamiento u obstrucción del colon debido al cáncer de colon", dijo Elizabeth Rajan, M.D. en un artículo de la Clínica Mayo.

Diarrea persistente

El cáncer de colon también puede provocar cambios en los hábitos intestinales, incluida la diarrea.

"Los episodios continuos de heces blandas y acuosas que no desaparecen después de unos días pueden indicar un cambio en la salud intestinal, que podría estar relacionado con el cáncer de colon", indica Moffitt Cancer Center.

Estreñimiento crónico

Otro cambio en los hábitos intestinales que debe llamar la atención es el estreñimiento severo, que se caracteriza por heces duras.

También según Moffitt Cancer Center: "La dificultad para evacuar las heces o los movimientos intestinales poco frecuentes que persisten durante un período prolongado podrían ser un signo de una obstrucción en el colon causada por un tumor".

Heces grasosas

El cáncer de colon no es el único que se manifiesta en las heces, también el cáncer de páncreas.

Cancer Research UK indica que el cáncer de hígado puede provocar heces grasosas: "Si el conducto pancreático se obstruye, podría desarrollar un síntoma llamado esteatorrea. Esto significa heces grasas. Podría tener deposiciones abundantes y frecuentes, de color pálido y mal olor, y difíciles de evacuar".

Heces blancas o blanquecinas

Asimismo, es importante estar pendientes de las heces de color blanco o arcilla, ya que pueden ser una señal de cáncer de hígado.

De acuerdo con la Clínica Mayo, si bien, la mayoría de las personas no tienen signos ni síntomas en las primeras etapas del cáncer primario de hígado, cuando existen señales y síntomas, estos pueden incluir heces blancas.

-----------

Más noticias en Urgente24

Hígado sano: Coma esta potente fruta aprobada por un hepatólogo

¿Qué pasa con el corazón cuando comes palta (aguacate) regularmente?

Este es el secreto para reducir tu riesgo de diabetes en un 31%

El hábito de 3 minutos que aumenta la longevidad y debes hacer al despertar

Harvard lo dice: Estas son las 3 mejores vitaminas para obtener energía