"HiP-CT utiliza la Fuente Extremadamente Brillante del ESRF, una fuente de sincrotrón de nueva generación, que es hasta 100 mil millones de veces más brillante que los escáneres de TC hospitalarios convencionales", agrega.

Gracias a esta tecnología, los científicos pueden escanear órganos humanos completos e intactos ex vivo (órganos donados) de manera "no destructiva".

Después de esto, se amplía la imagen hasta lograr una "resolución casi celular", detalla el UCL, esto se traduce en "hasta menos de una micra, 50 veces más delgada que el tamaño de un cabello humano".

Furor por el Google Earth del cuerpo humano Cómo acceder gratis corazón Urgente24 Increíble instantánea del corazón, según el Atlas de órganos Humanos / Imagen: Human Organ Atlas, ESRF.

Qué se puede ver en el 'Google Earth' del cuerpo humano

El 'Google Earth' del cuerpo humano actualmente proporciona acceso a instantáneas de varios órganos.

Específicamente, el UCL detalla que se puede encontrar:

62 órganos , 319 conjuntos de datos 3D completos de 29 donantes.

, 319 conjuntos de datos 3D completos de 29 donantes. 12 tipos de órganos, incluidos el cerebro, el corazón, los pulmones, los riñones, el hígado, el colon, los ojos, el bazo, la placenta, el útero, la próstata y los testículos .

. Escaneos multiescala, desde vistas de órganos completos hasta resolución casi celular (habitualmente hasta 2 µm, e incluso hasta 0,65 micras para algunos órganos).

Esto es por ahora, ya que este recurso seguirá creciendo con más imágenes de órganos humanos, nuevas herramientas y mayor resolución.

Cómo acceder al 'Google Earth' del cuerpo humano

El acceso al Google Heart del cuerpo humano es completamente gratuito.

Aunque algunos crean que necesiten un software especializado para ver las imágenes, las personas pueden acceder directamente a través de un navegador web estándar a través de la página Human Organ Atlas.

Vale destacar que el portal es el resultado de más de cinco años de trabajo de un equipo internacional, en el seno del Human Organ Atlas Hub, un consorcio que incluye 9 institutos de Europa y Estados Unidos.

El avance fue descrito en un artículo reciente de la revista Science Advances.

---------

Más noticias en Urgente24

El nuevo jefe de Jalisco Nueva Generación es... estadounidense, hijo de 'Maradona'

Argentina pierde un componente clave para la red eléctrica: Festejan China, Brasil y Colombia

Conmoción en Racing por lo que dijeron en ESPN sobre Facundo Cambeses y Gabriel Rojas

Gallardo le dijo que no a San Lorenzo y confirmó dónde dirigirá tras su salida de River

ANSES ofrece hasta $80 millones por desvincularse: El plan que sacude al organismo