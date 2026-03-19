Estalla demanda contra xAI por pornografía infantil con Grok

La situación escaló cuando descubrió que esos archivos no solo existían, sino que se compartían en comunidades online. Según la investigación, el contenido circulaba en plataformas como Discord y Telegram, en grupos donde usuarios intercambiaban material generado con inteligencia artificial.

El impacto emocional fue profundo. La denuncia describe cuadros de ansiedad, insomnio y miedo constante a que las imágenes sigan reproduciéndose o sean tomadas como reales por terceros.

¿Qué pruebas hay en la causa contra Grok?

La investigación policial logró identificar al presunto autor de las imágenes. En su dispositivo se encontró acceso a herramientas vinculadas a Grok, lo que reforzó la hipótesis de que la tecnología de xAI fue utilizada para crear el material.

Además, se detectó que las imágenes fueron subidas a servicios de almacenamiento y luego difundidas masivamente. Un punto clave es que muchas personas no pueden distinguir que se trata de deepfakes, lo que agrava el daño a las víctimas.

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Las demandantes también sostienen que xAI no solo desarrolló la tecnología, sino que la comercializa mediante licencias a terceros que sí permiten generar este tipo de contenido.

¿Qué dice Elon Musk sobre Grok y pornografía con niños?

Hasta el momento, Elon Musk negó tener conocimiento de que Grok haya generado imágenes de menores desnudos. En declaraciones previas, aseguró que no existían registros de ese tipo dentro del sistema.

Sin embargo, la denuncia contradice esa postura. Las abogadas afirman que la empresa sabía de los riesgos y, aun así, avanzó con la distribución de su tecnología, incluso facilitando infraestructura para almacenar y procesar imágenes.

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