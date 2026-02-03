Grok rumbo a Marte: SpaceX absorbió xAI consolidando ambiciones de Elon Musk

El imperio Elon Musk está consolidándose, y hubo un paso importante: la fusión por absorción de SpaceX y xAI. La fusión une a una empresa consolidada y dominante (SpaceX), con otra en una etapa incipiente (xAI). 'Muskonomy' incluye a Tesla, el fabricante de chips cerebrales Neuralink y la empresa de túneles Boring Company.
SpaceX confirmó el acuerdo, publicando un memorando de Elon Musk sobre el acuerdo en su sitio web: “SpaceX ha adquirido xAI para crear el motor de innovación integrado verticalmente más ambicioso en (y fuera de) la Tierra”, escribió Elon Musk.
La compra de xAI establece un nuevo récord para la mayor operación de fusiones y adquisiciones del mundo, una distinción que se mantuvo durante más de 25 años cuando Vodafone compró la alemana Mannesmann en una adquisición hostil valorada en US$ 203.000 millones en 2000, según datos compilados por LSEG.
Se espera que la compañía fusionada de SpaceX y xAI tenga un precio de US$ 527 por acción.
SpaceX ya era la empresa privada más valiosa del mundo, US$ 800 000 millones.
XAI se valoró en US$ 230.000 millones en noviembre.
En una de sus primeras integraciones, xAI se utilizó para impulsar las funciones de atención al cliente del servicio de internet Starlink, de SpaceX.
Starlink es la flota de satélites más grande del mundo que proporciona internet de banda ancha a millones de clientes en todo el mundo .
xAI está entrenando modelos de lenguaje de gran tamaño y ejecuta Grok, un chatbot integrado en la plataforma de redes sociales X.
xAI se enfrenta a una formidable competencia de OpenAI, Anthropic, DeepMind y otros.
Negocio ambicioso
El acuerdo valora a xAI en US$ 250.000 millones y a SpaceX en US$ 1 billón.
SpaceX opera una flota de cohetes reutilizables, naves espaciales que transportan astronautas a la órbita.
El acuerdo combina a un contratista espacial y de defensa con un desarrollador de inteligencia artificial en rápido crecimiento, cuyos costos se basan principalmente en chips, centros de datos y energía.
También podría impulsar las ambiciones de SpaceX en el desarrollo de centros de datos, mientras Musk compite con rivales como Alphabet, Meta, Amazon y OpenAI en el sector de la IA.
"Esto marca no solo el siguiente capítulo, sino el siguiente libro en la misión de SpaceX y xAI: escalar para crear un sol consciente que comprenda el Universo y extienda la luz de la conciencia a las estrellas", posteó Musk.
La fusión se produce cuando SpaceX planifica una oferta pública de sus acciones que podría valorarla en más de US$ 1,5 billón.
El acuerdo podría atraer el escrutinio de los reguladores e inversores sobre la gobernanza, la valoración y los conflictos de intereses, dados los roles de liderazgo superpuestos de Musk en múltiples empresas, así como el posible movimiento de ingenieros, tecnología patentada y contratos entre entidades.
SpaceX también tiene miles de millones de dólares en contratos federales con la NASA, el Departamento de Defensa y agencias de inteligencia, que tienen cierta autoridad para revisar las transacciones de fusiones y adquisiciones en términos de seguridad nacional y otros riesgos.
