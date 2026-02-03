Grok rumbo a Marte: SpaceX absorbió xAI consolidando ambiciones de Elon Musk

XAI se valoró en US$ 230.000 millones en noviembre.

En una de sus primeras integraciones, xAI se utilizó para impulsar las funciones de atención al cliente del servicio de internet Starlink, de SpaceX.

Starlink es la flota de satélites más grande del mundo que proporciona internet de banda ancha a millones de clientes en todo el mundo .

xAI está entrenando modelos de lenguaje de gran tamaño y ejecuta Grok, un chatbot integrado en la plataforma de redes sociales X.

xAI se enfrenta a una formidable competencia de OpenAI, Anthropic, DeepMind y otros.

ojo morado de musk.webp

Negocio ambicioso

El acuerdo valora a xAI en US$ 250.000 millones y a SpaceX en US$ 1 billón.

SpaceX opera una flota de cohetes reutilizables, naves espaciales que transportan astronautas a la órbita.

El acuerdo combina a un contratista espacial y de defensa con un desarrollador de inteligencia artificial en rápido crecimiento, cuyos costos se basan principalmente en chips, centros de datos y energía.

También podría impulsar las ambiciones de SpaceX en el desarrollo de centros de datos, mientras Musk compite con rivales como Alphabet, Meta, Amazon y OpenAI en el sector de la IA.

"Esto marca no solo el siguiente capítulo, sino el siguiente libro en la misión de SpaceX y xAI: escalar para crear un sol consciente que comprenda el Universo y extienda la luz de la conciencia a las estrellas", posteó Musk.

La fusión se produce cuando SpaceX planifica una oferta pública de sus acciones que podría valorarla en más de US$ 1,5 billón.

El acuerdo podría atraer el escrutinio de los reguladores e inversores sobre la gobernanza, la valoración y los conflictos de intereses, dados los roles de liderazgo superpuestos de Musk en múltiples empresas, así como el posible movimiento de ingenieros, tecnología patentada y contratos entre entidades.

SpaceX también tiene miles de millones de dólares en contratos federales con la NASA, el Departamento de Defensa y agencias de inteligencia, que tienen cierta autoridad para revisar las transacciones de fusiones y adquisiciones en términos de seguridad nacional y otros riesgos.

