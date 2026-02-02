Marco Lavagna buscaba aggionar la canasta para darle más peso a los servicios ya que hoy ese sector ha crecido mucho dentro de los gastos mensuales de una familia típica de Argentina pero "el gobierno nacional prefirió seguir con la metodología actual", según explicó Adorni.
RESPUESTA A MARCOS LAVAGNA
Adorni: "cuando exista la inflación 0, vamos a cambiar la canasta de consumos del INDEC"
Al Jefe de Gabinete Manuel Adorni le faltó decir “no tenemos plazos sino objetivos”. Congeló el intento del ex titular del INDEC de transparentar la inflación.
Entrevistado por Luis Majul en LN+, el Jefe de Gabinete se refirió también al aluvión de importaciones y a que por ello se pierden puestos de trabajo en la industria local.
"Marco Lavagna se fue como un sinfín de funcionarios que no estaban de acuerdo con determinados temas. Es hasta sano que así ocurra. No está bien que se queden si no están de acuerdo con la actual filosofía".
"Si cambiamos el índice y la inflación bajaba, nos iban a decir que habíamos manipulado el índice. Nosotros queremos mostrarle a la gente una comparativa donde puedan ver si la inflación baja o sube o se mantiene tiene o se mantiene constante", explicó el Jefe de Gabinete.
La disputa con el grupo Techint
“Hubo 20 años seguidos donde vos como empresario levantabas el teléfono cuando perdías una licitación para tratar de modificar un resultado. Eso hoy cambió. Si te equivocaste a la hora de hacer los pliegos, perdiste” sostuvo Manuel Adorni.
“Nosotros no tenemos que defender industria sino el interés de los argentinos que no tienen que pagar el caño para gasoductos un 40% más”.