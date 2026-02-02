Adorni: "cuando exista la inflación 0, vamos a cambiar la canasta de consumos del INDEC"

La disputa con el grupo Techint

“Hubo 20 años seguidos donde vos como empresario levantabas el teléfono cuando perdías una licitación para tratar de modificar un resultado. Eso hoy cambió. Si te equivocaste a la hora de hacer los pliegos, perdiste” sostuvo Manuel Adorni.

“Nosotros no tenemos que defender industria sino el interés de los argentinos que no tienen que pagar el caño para gasoductos un 40% más”.