Netflix lanzó el primer tráiler de "Stranger Things: Tales From '85", el spin-off animado que marca un hito en la franquicia creada por los hermanos Matt y Ross Duffer. La serie, producida junto a Shawn Levy y con Eric Robles. ¿Buena o pésima idea?
¿HACÍA FALTA?
Se viene el spin-off animado de "Stranger Things": Revelaron fecha de estreno en Netflix
Netflix confirmó cuándo llega "Tales From '85", la serie animada del universo Stranger Things. Los hermanos Duffer prometen una historia jamás contada.
La sinopsis oficial revela que después de meses de relativa calma, con la nieve cubriendo la ciudad y los horrores del Mundo del Revés aparentemente desvanecidos, los chicos volvieron a su vida normal de juegos de rol, peleas de bolas de nieve y días tranquilos. Sin embargo, bajo el hielo despertó "algo aterrador".
Quizás te interese leer: La miniserie de 8 capítulos que ya se volvió la favorita de todos
No es solo "Stranger Things animada"
Según adelantó Shawn Levy en declaraciones exclusivas a The Hollywood Reporter, esta no es una continuación diluida ni un simple remake en dibujos. " No se trata de una continuación diluida de la serie que viste y amaste. Se trata de un tono diferente, un estilo visual distinto", explicó el productor ejecutivo. "Se trata de llenar vacíos de mitología y cronología que nunca se vieron en lo que llamamos 'la nave nodriza', la serie original".
La idea era evocar las caricaturas familiares de los 80 y 90, con ese espíritu nostálgico que tanto amaron los Duffer. Matt Duffer confirmó: "La idea era evocar la sensación de una caricatura de los 80". Por su parte, Robles agregó: "Logramos capturar la magia de Hawkins de una manera nueva". Así que no esperes un simple calco animado de la serie original: este proyecto tiene identidad propia.
El reparto vocal incluye a Brooklyn Davey Norstedt como Eleven, Jolie Hoang-Rappaport como Max, Luca Diaz como Mike, Elisha "EJ" Williams como Lucas, Braxton Quinney como Dustin, Ben Plessala como Will, Brett Gipson como Hopper y Jeremy Jordan dándole voz a Steve. También participan figuras reconocidas como Odessa A'zion, Janeane Garofalo y Lou Diamond Phillips.
Los Duffer no paran: hay más en camino
Lo que muchos no saben es que "Tales From '85" no será el único spin-off del universo Stranger Things. Los hermanos Duffer ya confirmaron que están desarrollando otro proyecto derivado, pero esta vez en formato de acción real. Por ahora, mantienen los detalles bajo siete llaves, pero las especulaciones ya enloquecen a los seguidores de la serie.
La producción de "Tales From '85" está a cargo de Flying Bark, con producción ejecutiva de Matt y Ross Duffer, junto con Hilary Leavitt a través de Upside Down Pictures; Shawn Levy a través de 21 Laps; y Dan Cohen. El equipo creativo apuesta fuerte a este formato para expandir el universo sin traicionar la esencia que convirtió a Stranger Things en un fenómeno cultural global.
Las primeras imágenes que circulan en redes muestran un estilo visual que recuerda a clásicos animados de la época dorada de Cartoon Network y Nickelodeon, con ese toque retro que tanto caracteriza a la franquicia.
Los fanáticos ya deliran con las teorías sobre qué monstruo acecha bajo el hielo de Hawkins y cómo se conectará esta historia con la mitología establecida en las cuatro temporadas anteriores. Habrá que esperar al 23 de abril.
---------------------------------------------------------------------
Más contenido en Urgente24
Quién es el magnate qatarí que compró 10.000 hectáreas en Río Negro y quiere construir represas privadas
Drones chinos en Irán; peor nevada en Moscú en 203 años; Venezuela cambia
Estupor en River por lo que se confirmó de Franco Armani: "Es delicado"
Christian Menefee gana elecciones en Texas y estrecha la mayoría republicana en la Cámara
Boca 2-0 Newell's: el Xeneize ganó con varias caras nuevas y Paredes volvió al gol