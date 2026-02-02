Se viene el spin-off animado de "Stranger Things": Revelaron fecha de estreno en Netflix

Embed - Stranger Things: Tales From ‘85 | Official Teaser | Netflix

El reparto vocal incluye a Brooklyn Davey Norstedt como Eleven, Jolie Hoang-Rappaport como Max, Luca Diaz como Mike, Elisha "EJ" Williams como Lucas, Braxton Quinney como Dustin, Ben Plessala como Will, Brett Gipson como Hopper y Jeremy Jordan dándole voz a Steve. También participan figuras reconocidas como Odessa A'zion, Janeane Garofalo y Lou Diamond Phillips.

Los Duffer no paran: hay más en camino

Lo que muchos no saben es que "Tales From '85" no será el único spin-off del universo Stranger Things. Los hermanos Duffer ya confirmaron que están desarrollando otro proyecto derivado, pero esta vez en formato de acción real. Por ahora, mantienen los detalles bajo siete llaves, pero las especulaciones ya enloquecen a los seguidores de la serie.

La producción de "Tales From '85" está a cargo de Flying Bark, con producción ejecutiva de Matt y Ross Duffer, junto con Hilary Leavitt a través de Upside Down Pictures; Shawn Levy a través de 21 Laps; y Dan Cohen. El equipo creativo apuesta fuerte a este formato para expandir el universo sin traicionar la esencia que convirtió a Stranger Things en un fenómeno cultural global.

image

Las primeras imágenes que circulan en redes muestran un estilo visual que recuerda a clásicos animados de la época dorada de Cartoon Network y Nickelodeon, con ese toque retro que tanto caracteriza a la franquicia.

Los fanáticos ya deliran con las teorías sobre qué monstruo acecha bajo el hielo de Hawkins y cómo se conectará esta historia con la mitología establecida en las cuatro temporadas anteriores. Habrá que esperar al 23 de abril.

