Netflix eligió La Plata para rodar El futuro es nuestro, su primera miniserie en español basada en Philip K. Dick, y la ciudad bonaerense no pasa desapercibida frente a la producción más ambiciosa de Latinoamérica. Olvidate del caos porteño: acá hay espacio, calles amplias y un escenario que se presta a la ciencia ficción como pocos lugares en la región.
QUE SE QUEDEN EL CAOS
Netflix le da la espalda a CABA y elige La Plata para grabar la serie del año
Olvidate de Buenos Aires: Netflix elige a La Plata para su nueva superproducción, con historia futurista y un elenco top que hacen temblar a la ciudad porteña.
Por qué Netflix eligió La Plata y no Buenos Aires para su superproducción
No es casual que Netflix haya decidido filmar en La Plata y no en Buenos Aires: la ciudad tiene una arquitectura monumental, calles amplias y una logística más sencilla que la capital, donde los permisos y el tránsito suelen complicar cualquier producción gigantesca.
Según fuentes de K&S Films, la productora argentina involucrada en el proyecto, se instalarán sets que ocuparán varias manzanas, con cortes de calles planificados durante varios días, y con la coordinación con el municipio se podrá respetar tanto la vida cotidiana de la ciudad como los tiempos de rodaje.
"Estamos frente a una producción de máxima ambición, sin precedentes en América Latina, que mostrará que este tipo de historias pueden contarse desde nuestros países, en español y con la máxima calidad", aseguró Francisco Ramos, Vicepresidente de contenidos de Netflix para Latinoamérica, durante la presentación del proyecto en Buenos Aires.
Netflix apuesta por colocar a Latinoamérica en el lugar de polo creativo capaz de sostener historias complejas y de gran presupuesto sin recurrir a las locaciones tradicionales de Hollywood.
Además, el rodaje genera empleo directo e indirecto: técnicos, actores locales, proveedores de vestuario, escenografía y catering van a estar involucrados durante semanas, de manera que el proyecto se convierte en motor económico y cultural va más allá de la pantalla. La elección de La Plata también permite que la ciudad luzca sus plazas, sus diagonales y sus edificios históricos, que se transformarán en escenarios futuristas para esta nueva historia de ciencia ficción.
El futuro según Philip K. Dick, contado desde nuestro continente
El futuro es nuestro es la primera adaptación de una obra de Philip K. Dick al español, basada en The World Jones Made, con guion de Mateo Gil y dirección de Vicente Amorim, Daniel Rezende y el argentino Jesús Braceras.
La historia transcurre en 2047, con un FedSur que intenta salvar al continente del colapso ecológico y un joven predicador que se convierte en líder espiritual después de predecir el futuro. La serie va a explorar las tensiones políticas, éticas y sociales con una mirada que contenga espectáculo y reflexión.
Isa Dick Hackett, productora ejecutiva e hija del autor, destacó la relevancia de la elección regional: "Siempre he creído que la rica cultura y el increíble talento de América Latina brindan un escenario extraordinario para este tipo de proyectos ambiciosos”. En otras palabras, la producción no busca solo trasladar un clásico de ciencia ficción a otro idioma, sino que pretende mostrar que Latinoamérica puede sostener historias de alta complejidad narrativa y técnica con identidad propia.
El equipo detrás de la serie incluye algunos de los nombres más reconocidos del cine y la televisión latinoamericana: Adrián Teijido y Luis Sansans en fotografía o Julián Romera en dirección de arte y un elenco que aporta su experiencia en cine y en series internacionales, encabezado por Marco Antonio Caponi, Delfina Chaves, Enzo Vogrincic y Emiliano Zurita, entre otros.
La apuesta de Netflix por La Plata y por un equipo regional talentoso confirma algo que ya muchos productores locales venían diciendo: no hace falta mudarse a Buenos Aires ni traducir todo al inglés para hacer historias de escala global. El talento y los escenarios latinoamericanos son más que suficientes para poner a la región en el mapa internacional del entretenimiento.
