Netflix le da la espalda a CABA y elige La Plata para grabar la serie del año

image La producción genera empleo y proyecta a la ciudad como escenario futurista sin perder su autenticidad.

Además, el rodaje genera empleo directo e indirecto: técnicos, actores locales, proveedores de vestuario, escenografía y catering van a estar involucrados durante semanas, de manera que el proyecto se convierte en motor económico y cultural va más allá de la pantalla. La elección de La Plata también permite que la ciudad luzca sus plazas, sus diagonales y sus edificios históricos, que se transformarán en escenarios futuristas para esta nueva historia de ciencia ficción.

El futuro según Philip K. Dick, contado desde nuestro continente

El futuro es nuestro es la primera adaptación de una obra de Philip K. Dick al español, basada en The World Jones Made, con guion de Mateo Gil y dirección de Vicente Amorim, Daniel Rezende y el argentino Jesús Braceras.

La historia transcurre en 2047, con un FedSur que intenta salvar al continente del colapso ecológico y un joven predicador que se convierte en líder espiritual después de predecir el futuro. La serie va a explorar las tensiones políticas, éticas y sociales con una mirada que contenga espectáculo y reflexión.

Isa Dick Hackett, productora ejecutiva e hija del autor, destacó la relevancia de la elección regional: "Siempre he creído que la rica cultura y el increíble talento de América Latina brindan un escenario extraordinario para este tipo de proyectos ambiciosos”. En otras palabras, la producción no busca solo trasladar un clásico de ciencia ficción a otro idioma, sino que pretende mostrar que Latinoamérica puede sostener historias de alta complejidad narrativa y técnica con identidad propia.

image El futuro es nuestro adapta por primera vez a Philip K. Dick al español, con un poco de talento latinoamericano.

El equipo detrás de la serie incluye algunos de los nombres más reconocidos del cine y la televisión latinoamericana: Adrián Teijido y Luis Sansans en fotografía o Julián Romera en dirección de arte y un elenco que aporta su experiencia en cine y en series internacionales, encabezado por Marco Antonio Caponi, Delfina Chaves, Enzo Vogrincic y Emiliano Zurita, entre otros.

La apuesta de Netflix por La Plata y por un equipo regional talentoso confirma algo que ya muchos productores locales venían diciendo: no hace falta mudarse a Buenos Aires ni traducir todo al inglés para hacer historias de escala global. El talento y los escenarios latinoamericanos son más que suficientes para poner a la región en el mapa internacional del entretenimiento.

image La serie demuestra que Latinoamérica puede producir historias mundiales con identidad propia y alto nivel técnico, como ocurrió con El Eternauta.

