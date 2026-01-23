Marcelo Tinelli habló sobre su futuro laboral en televisión y streaming después de tener un 2025 muy difícil en todos los aspectos de su vida. El conductor que supo brillar en El Trece y América TV ahora se reinventará y pondrá todo de sí para un 2026 a puro éxito.
LO DIJO
Marcelo Tinelli confirmó por fin lo que todos querían saber
Marcelo Tinelli fue el número uno en El Trece y también estuvo en América TV. Ahora el conductor confirmó lo que se viene para su futuro.
Tras un 2025 a puro conflicto familiar y declaraciones en su contra, Tinelli opta por volver a la televisión y el streaming en este 2026. El conductor tiene deudas, muchos le soltaron la mano y por esa razón necesita reinventarse otra vez como ya lo hizo en el pasado.
Marcelo Tinelli confirmó la noticia que todos esperaban
“El verdadero motivo de Marcelo Tinelli en estos días es quiere volver a la televisión abierta", dijo el periodista Adrián Pallares. Todo parece indicar que el futuro del conductor está al caer y pronto se sabrá para dónde va a ir su futuro laboral tanto en TV como en streaming.
“Ángel contó el otro día que está preparando su propio streaming, por un lado, que será un streaming de humoristas, pero lo que nosotros te vamos a contar es que Marcelo Tinelli está a menos de 10 días de resolver su futuro televisivo para el 2026", agregó el periodista de Intrusos.
Así las cosas, desde el programa confirmaron que Tinelli se reunirá con los directivos de América TV y seguramente su programa sea distinto a lo último que vimos de él. Se habla de los domingos por la noche con un mix show que sin duda sabe muy bien cómo hacer.