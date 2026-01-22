El Trece está constantemente nadando en aguas turbulentas y necesita un salvavidas urgente. La emisora de Constitución busca desesperadamente levantar cabeza frente al arrasador dominio de Telefe, y para eso decidió volver a apostar por su as bajo la manga: Guido Kaczka.
¿FUNCIONARÁ?
El último manotazo de ahogado de El Trece: "Llamaron a muchos artistas..."
El Trece mueve sus últimas cartas con un programa que apunta a cambiar el rumbo del canal y recuperar el terreno perdido.
Marzo será el mes clave donde el conductor estrella regresará con un formato renovado que promete sacudir la grilla televisiva y plantar batalla contra el fenómeno de Gran Hermano.
La bomba la tiró Juan Etchegoyen en su programa "Mitre Live", donde reveló detalles jugosos sobre esta movida estratégica. "Tengo noticias de uno de los mejores conductores de la televisión. Me refiero al señor Guido Kaczka que ya tiene formato de programa para este 2026 lo que será una importante apuesta de el trece para competirle a Telefe con Gran Hermano", disparó el periodista. La jugada parece clara: si lo probado funcionó durante años, ¿por qué no recurrir nuevamente a la fórmula ganadora?
Pero acá viene lo interesante. El formato elegido tiene todas las características de convertirse en un fenómeno masivo. Según trascendió, Guido tomará las riendas de un ciclo que arrancará durante la primera semana de marzo en horario estelar, y contará con un jurado de lujo integrado por figuras pesadas del espectáculo.
Qué show prepara El Trece para competir con Gran Hermano
"Guido se prepara para conducir un ciclo que debutará la primera semana de marzo en el prime time de el trece y que tendrá un jurado muy calificado con nombres importantes. Me dicen que está muy avanzado Abel Pintos para integrar este jurado de un programa que será un estilo 'Got Talent'", amplió Etchegoyen, generando expectativa.
La propuesta suena ambiciosa y el canal no escatimó esfuerzos para armar un panel de jurados que dé que hablar. Incluso hubo intentos de sumar a Xuxa, la legendaria conductora brasileña, aunque la gestión no prosperó. "Me contaron que intentaron contratar a Xuxa pero que rechazó propuesta por sus proyectos artísticos y era imposible que se instale en Buenos Aires. Será un show enorme y van a ser cuatro los jurados", agregó el comunicador, dejando entrever que la producción apunta alto.
Las negociaciones continúan a toda máquina. "Llamaron a muchísimos artistas top y están definiendo el jurado en estos días. Me dan un nombre que ahora lo voy a decir pero es casi el mismo nombre que venía teniendo el ciclo de Guido en El Trece", añadió Etchegoyen, manteniendo la intriga hasta el final. Y entonces soltó la frutilla del postre: "A mi me dicen que el nombre que pica en punta es 'Lo Mejor de la Familia' pero esperemos que se confirme".
La estrategia resulta transparente: recuperar la esencia de lo que alguna vez funcionó perfectamente, sumarle algunos jurados de renombre y confiar ciegamente en el carisma arrollador de Kaczka para reconquistar audiencia. El canal apostará fuerte, y marzo dirá si el manotazo dio resultado o si necesitan seguir buscando alternativas para salir del laberinto en el que se encuentran.
----------------------------
Más contenido en Urgente24
La sacrificada vida de Florencia Peña: "Me voy al exterior porque en Mendoza me tengo que bancar que..."
El pasado se le vino encima a Wanda Nara: Quién habló
La miniserie de 8 capítulos que todos se quedan viendo hasta la madrugada