El último manotazo de ahogado de El Trece: "Llamaron a muchos artistas..."

La propuesta suena ambiciosa y el canal no escatimó esfuerzos para armar un panel de jurados que dé que hablar. Incluso hubo intentos de sumar a Xuxa, la legendaria conductora brasileña, aunque la gestión no prosperó. "Me contaron que intentaron contratar a Xuxa pero que rechazó propuesta por sus proyectos artísticos y era imposible que se instale en Buenos Aires. Será un show enorme y van a ser cuatro los jurados", agregó el comunicador, dejando entrever que la producción apunta alto.

Las negociaciones continúan a toda máquina. "Llamaron a muchísimos artistas top y están definiendo el jurado en estos días. Me dan un nombre que ahora lo voy a decir pero es casi el mismo nombre que venía teniendo el ciclo de Guido en El Trece", añadió Etchegoyen, manteniendo la intriga hasta el final. Y entonces soltó la frutilla del postre: "A mi me dicen que el nombre que pica en punta es 'Lo Mejor de la Familia' pero esperemos que se confirme".

Embed - Radio Mitre on Instagram: "#MitreLive | @juanetchegoyen habla sobre la demanda contra Laurita Fernández" View this post on Instagram Publicación en Instagram de Radio Mitre.

La estrategia resulta transparente: recuperar la esencia de lo que alguna vez funcionó perfectamente, sumarle algunos jurados de renombre y confiar ciegamente en el carisma arrollador de Kaczka para reconquistar audiencia. El canal apostará fuerte, y marzo dirá si el manotazo dio resultado o si necesitan seguir buscando alternativas para salir del laberinto en el que se encuentran.

----------------------------

Más contenido en Urgente24

La sacrificada vida de Florencia Peña: "Me voy al exterior porque en Mendoza me tengo que bancar que..."

El pasado se le vino encima a Wanda Nara: Quién habló

La miniserie de 8 capítulos que todos se quedan viendo hasta la madrugada

El Nueve sigue sin rumbo: Otro programa se va al tacho