El mercado de pases de River sigue teniendo movimiento más allá de que en los últimos días todo se aplacó. En medio de los nombres que suenan para ponerse la camiseta de La Banda volvió a aparecer sobre la mesa un futbolista que fue pedido por Marcelo Gallardo, pero curiosamente está por marcharse a un equipo menor de España.
PERDIÓ GALLARDO
Le dijo que NO a River y está a un paso del Elche de España
Gallardo pidió por su llegada y River lo fue a buscar, pero rechazó al Millonario para marcharse al Elche.
Hace seis meses River invirtió una buena cantidad de dinero para concretar las incorporaciones de Juanfer Quintero, Juan Carlos Portillo, Matías Galarza Fonda y Maxi Salas. Más allá de estos apellidos hubo otros nombres por los que se negoció y uno de los más pedidos por Gallardo fue Lucas Cepeda, extremo chileno de 23 años.
La operación parecía estar cerrada ya que había acuerdo entre River y Colo Colo de Chile, club dueño de su ficha. Pero lo que sucedió fue que el jugador frenó todo para buscar propuestas en Europa. En ese momento nadie del viejo continente lo buscó de manera certera y Cepeda se quedo sin el pan y sin la torta ya River también se bajó de la operación.
Cepeda rechazó a River por el Elche
Ahora Lucas Cepeda sí está listo para llegar a Europa aunque será a un equipo menor de España. En las últimas horas se confirmó que el chileno tiene todo listo para sumarse al Elche de España, club que preside el reconocido empresario y representante argentino Christian Bragarnik. Ahora mismo el club donde se encuentra Lucas Boyé se encuentra en la octava posición de la tabla, peleando por un lugar en Europa League.
Está claro que Elche hace tiempo viene desarrollando un proyecto serio donde pasó de ser un equipo que reiteradamente deambulaba entre la primera y segunda división de España estar luchando por ingresar en torneos internacionales. De todas maneras no deja de llamar la atención que Cepeda haya rechazado en dos oportunidades la chance de llegar a River.
Ahora mismo todo apunta a que River comenzará el Torneo Apertura con Matías Viña, Aníbal Moreno y Fausto Vera como caras nuevas, pero el mercado de pases no está cerrado para el Millonario. Marcelo Gallardo quiere sumar a un jugador revulsivo y es por eso que está a la espera de una buena oportunidad para dar un zarpazo final en el mercado.
Más en GOLAZO24
AFA lo confirmó: tras el pedido de amnistía llegó la decisión del Tribunal del Disciplina
River se hartó y amenaza con llevar a juicio a un club histórico de Italia
La bomba de Newell's sobre la posible llega de Messi: "Convencido"
Escándalo: Carlos Zambrano, ex Boca, denunciado por abuso sexual