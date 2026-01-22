Le dijo que NO a River y está a un paso del Elche de España

La operación parecía estar cerrada ya que había acuerdo entre River y Colo Colo de Chile, club dueño de su ficha. Pero lo que sucedió fue que el jugador frenó todo para buscar propuestas en Europa. En ese momento nadie del viejo continente lo buscó de manera certera y Cepeda se quedo sin el pan y sin la torta ya River también se bajó de la operación.