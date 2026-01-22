Esclavitud siglo XXI en Punta del Este: Trabajadores peruanos "enjaulados"

Embed [AHORA] Escándalo en Punta del Este: denunciaron a la empresa Wassy, a cargo del proyecto Cipriani Ocean Resort Residences & Casino, porque dejaron encerrados a 9 obreros peruanos. https://t.co/gd5Px5QWdE pic.twitter.com/8iv0frd0v5 — ElCanciller.com (@elcancillercom) January 22, 2026

Escándalo en mega obra en Punta del Este: obreros peruanos "enjaulados"

Trabajadores peruanos denunciaron que la empresa de construcción Wassy, con presencia en Maldonado, Uruguay, encerró a nueve compañeros de nacionalidad peruana sin la posibilidad de que salieran.

A través de un video en TikTok, Gustavo Eoque, difundió un video en el que se ve a los obreros con un portón con cadena, demostrando una privación ilegítima de la libertad. “Nos tiene encerrado, ¿qué le hemos hecho? ¿Qué tendrá con nosotros?”, añadió y dijo: “Uno quiere ir a comprarse algo, una pastilla y una gaseosa y nada. Todo está encerrado, por todos lados”.

image “¿Qué le hemos hecho?”: trabajador denunció 9 peruanos encerrados en una obra en construcción en Punta del Este.

El hombre mostró en video que todas las puertas tenían candados y cadenas, para impedir que las personas pudieran salir del predio. “Mira cómo nos tiene a nosotros. Yo venía a trabajar pero ahora no quiere que hablemos, no sé”, añadió Eoque en referencia a uno de los encargados.

Según el secretario general del Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (SUNCA), quien accedió a la denuncia penal y se comunicó con los damnificados, “en la obra Cipriani, la empresa CRIBA S.A. Uruguay contrató a una subempresa llamada Wasi, encargada de realizar trabajos de piedra y parte del techo”. Fue en ese contexto que “nos llegó un video realizado por los propios compañeros peruanos, en el que denuncian que la empresa los había dejado encerrados en el predio donde vivían, cerca de la obra”.

“La situación nos llegó de manera informal, pero al enterarse los delegados de la obra, realizaron inmediatamente la denuncia en la comisaría”, señaló al programa radial Cadena del Mar el Secretario General del SUNCA Maldonado, Michael Pistone, quien divulgó que cuando estos trabajadores terminaban su jornada laboral, eran trasladados a otro predio, donde los hacían pasar la noche bajo llaves.

El dueño de la empresa era el que manejaba este tipo de conducta. Cuando él se iba, los que nos informan es que le pasaba candado a una portera, tipo un tejido, y dejaban a los compañeros del lado de adentro de la casa El dueño de la empresa era el que manejaba este tipo de conducta. Cuando él se iba, los que nos informan es que le pasaba candado a una portera, tipo un tejido, y dejaban a los compañeros del lado de adentro de la casa

Embed

El sindicalista uruguayo reveló que los trabajadores peruanos comentaron que “les trancaban la portera para que no pudieran salir del predio” y que “quien habría ordenado esa medida era el dueño de la empresa Wasi, que los había traído a trabajar”. Tras conocerse la situación, “se logró que no se los vuelva a trancar y que puedan salir libremente del lugar”.

Desde el ámbito radial, el secretario general del sindicato de construcción adelantó que “durante la próxima semana vamos a profundizar mucho más en qué situación están el resto de los contratados que trabajan en la obra”, remarcando que “la empresa madre, CRIBA S.A. Uruguay, es la que tiene que garantizar las condiciones de bienestar, alojamiento y los derechos de los trabajadores”.

También confirmó que, durante una asamblea, los trabajadores del Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (SUNCA) resolvieron “declarar persona no grata al dueño de la empresa Wasi”, aunque señalaron que “la subcontratada continúa prestando servicios para CRIBA S.A. Uruguay dentro de la obra”.

Por su parte, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) de Uruguay, bajo la dirección del Inspector General Luis Puig, informó a la prensa uruguaya que se han realizado varias inspecciones en la obra de construcción del Hotel Cipriani, tanto antes como después de que la denuncia se hiciera pública. “Hemos realizado inspecciones estos días, incluso antes de que se hiciera pública la denuncia”, afirmó Puig, aunque evitó ofrecer detalles debido a que se trata de un expediente en curso.

Más contenido en Urgente24

El Nueve sigue sin rumbo: Otro programa se va al tacho

Mientras Javier Milei viaja, los adolescentes no aprenden a leer

La nueva regla que preocupa a las marcas de belleza

Alerta máxima por una estafa que nadie logra parar