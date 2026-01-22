Martín Redrado: "Hay que priorizar a USA en seguridad, defensa, minerales críticos y puertos"

Relaciones con USA y China

Sobre China-USA, otro de los temas que tocó Milei en su entrevista con la agencia económica Bloomberg, donde dijo que tenía que comerciar con el gigante asiático por su peso en el comercio mundial, Redrado recordó que planteó en un estudio económico que “la manera de vincularse con USA en estos momentos en con ‘compromisos selectivos’. Los temas donde Argentina y LATAM deben darle prioridad a USA son la seguridad nacional, defensa, infraestructura, minerales críticos y puertos clave, teniendo en cuenta que se habla de una hipótesis de conflicto entre USA y China.

martin redrado Martín Redrado, expresidente del Banco Central, advierte que la Argentina debe conducirse en un escenario internacional donde ya se planteó la hipótesis de conflicto entre USA y China.

“En esas áreas, Argentina debe dar prioridad a la relación con USA, en el resto que puede ser comercio o inversiones no veo que USA tenga la visión de “estás conmigo o con otro”, entonces Argentina debe ser un jugador global e insertarse en cadenas productivas en el mundo que no sean solo de la Unión Europea o China, sino también con países donde podemos tener ventajas competitivas”, concluyó Redrado.

--------------

Más noticias en Urgente24:

Operación Cuba: Donald Trump busca en La Habana el equivalente a Delcy Rodriguez

Javier Milei en Davos pero en Chile, Gabriel Boric y José Antonio Kast en los incendios

Diego Santilli llega a Entre Ríos para reunirse con Rogelio Frigerio

La miniserie de 8 capítulos que todos se quedan viendo hasta la madrugada