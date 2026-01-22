Martín Redrado, en declaraciones este jueves (22/1) a Radio Mitre, insistió con su posición de que la Argentina no debe concentrar su crecimiento en solo 5 sectores económicos y opinó cómo debe pararse la Argentina en el conflicto entre China-USA.
HIPÓTESIS DE CONFLICTO
Martín Redrado: "Hay que priorizar a USA en seguridad, defensa, minerales críticos y puertos"
El economista Martín Redrado opinó sobre las definiciones de Javier Milei en Davos y mencionó en qué áreas la Argentina debe darle prioridad a USA y a China.
Dólar y conflicto internacional
“El mundo se plantea la hipótesis de conflicto entre China y USA” y hay una “ oportunidad” para América Latina, destacó Redrado, que insistió en una crítica que viene haciendo hace tiempo al gobierno de Milei sobre los sectores económicos que muestran crecimiento: "Se corre el riesgo de hacer un país para 5 sectores: campo, minería, energía, tecnologías y bancos".
“Argentina es un país más grande que esos sectores, no tenemos que quedarnos en esos cinco”, subrayó.
En cuanto a las declaraciones Javier Milei este jueves en Bloomberg sobre la liberación del tipo de cambio cuando se elimine el “sobrante cambiario”, Redrado opinó: “Estamos en un esquema de transición de política cambiaria” y hoy “ el camino es eliminar las restricciones en el mercado cambiario que dejó de ‘mochila’ el gobierno pasado”.
El tipo de cambio “es uno de los desafíos de la macroeconomía que impacta en la microeconomía, que ingresa en las expectativas de los argentinos y es preciso darle un horizonte porque cualquier inversor internacional es a qué tipo de cambio se invierte y se reparten dividendos o utilidades, mientras haya un dólar CCL o MEP esas dudas van a estar”.
Relaciones con USA y China
Sobre China-USA, otro de los temas que tocó Milei en su entrevista con la agencia económica Bloomberg, donde dijo que tenía que comerciar con el gigante asiático por su peso en el comercio mundial, Redrado recordó que planteó en un estudio económico que “la manera de vincularse con USA en estos momentos en con ‘compromisos selectivos’. Los temas donde Argentina y LATAM deben darle prioridad a USA son la seguridad nacional, defensa, infraestructura, minerales críticos y puertos clave, teniendo en cuenta que se habla de una hipótesis de conflicto entre USA y China.
“En esas áreas, Argentina debe dar prioridad a la relación con USA, en el resto que puede ser comercio o inversiones no veo que USA tenga la visión de “estás conmigo o con otro”, entonces Argentina debe ser un jugador global e insertarse en cadenas productivas en el mundo que no sean solo de la Unión Europea o China, sino también con países donde podemos tener ventajas competitivas”, concluyó Redrado.
--------------
Más noticias en Urgente24:
Operación Cuba: Donald Trump busca en La Habana el equivalente a Delcy Rodriguez
Javier Milei en Davos pero en Chile, Gabriel Boric y José Antonio Kast en los incendios
Diego Santilli llega a Entre Ríos para reunirse con Rogelio Frigerio
La miniserie de 8 capítulos que todos se quedan viendo hasta la madrugada