El BCRA rompe los US$45.000 MM y refuerza la compra de dólares

Con el tipo de cambio moviéndose lejos del techo de la banda, la autoridad monetaria encuentra espacio para absorber oferta sin tensionar precios, una condición clave para sostener la estrategia de compras sin recalentar expectativas.

El mercado interpreta que, mientras este equilibrio se mantenga, el Central priorizará seguir sumando divisas antes que convalidar una corrección cambiaria.

Tasas altas como ancla de expectativas

El otro pilar del esquema sigue siendo el nivel de tasas de interés. Según los datos oficiales, la TAMAR de bancos privados se ubicó en 36,69% TNA, mientras que la BADLAR cerró en 34,88% TNA, registros que reflejan una postura monetaria claramente restrictiva y alineada con el objetivo de sostener al peso.

Este sendero refuerza el mensaje de que la cobertura en dólares seguirá siendo costosa, al tiempo que las colocaciones en pesos recuperan atractivo relativo en el corto plazo. Desde Portfolio Personal Inversiones (PPI) remarcaron que la señal de tasas altas por más tiempo terminó de inclinar la cancha, favoreciendo la liquidación y reduciendo la demanda defensiva de divisas, un factor clave para explicar la baja acumulada del dólar oficial en la semana.

El Tesoro también entra en juego

Un elemento adicional que el mercado sigue con atención es el rol del Tesoro Nacional en el mercado cambiario. En jornadas previas, distintas estimaciones privadas detectaron una participación activa del sector público más allá del BCRA, con compras relevantes que se reflejaron en movimientos de depósitos dentro del propio Central.

Esta coordinación amplía la magnitud de la demanda oficial de dólares y suma potencia al esquema de control cambiario.

La contracara es que obliga a distinguir cuánto de la estabilidad actual responde a fuerzas genuinas del mercado y cuánto a intervenciones puntuales, una diferencia que será clave para evaluar la sostenibilidad del proceso cuando la oferta estacional de divisas empiece a perder fuerza.

Inflación, reservas netas y el desafío de sostener la calma

El telón de fondo sigue siendo la dinámica inflacionaria. De acuerdo con Eco Go, diciembre cerró con una suba de precios del 2,85% mensual, equivalente a una inflación interanual del 31,5%, mientras que para enero se proyecta un avance cercano al 2,3%. En este contexto, la tasa real vuelve a jugar un rol central como herramienta para anclar expectativas y evitar presiones cambiarias adicionales.

Sin embargo, el cuadro no está exento de fragilidades. Las reservas netas continúan en terreno negativo, los vencimientos en pesos siguen concentrados y la estabilidad actual descansa en un delicado equilibrio entre tasas altas, acceso al financiamiento local y un flujo constante de dólares.

La acumulación de reservas brutas mejora la foto, pero no elimina los desafíos estructurales que el programa deberá enfrentar en los próximos meses.

De esta forma, la línea fina será sostener este esquema sin ahogar la actividad ni reavivar tensiones cuando cambien las condiciones de mercado.

Allí se jugará buena parte del éxito del ancla cambiaria que hoy, al menos en los números, muestra resultados.

