Por qué La Libertad Avanza estira el armado de comisiones sensibles en el Congreso

Las comisiones en cuestión no son menores. Entre ellas aparecen la Bicameral de Trámite Legislativo, encargada de revisar los Decretos de Necesidad y Urgencia; la de Fiscalización de los Organismos de Inteligencia; y la Mixta Revisora de Cuentas, que articula el vínculo con la Auditoría General de la Nación. Todas concentran poder político, visibilidad y, en algunos casos, manejo de recursos sensibles.

La estrategia incomoda al Congreso

Desde los bloques dialoguistas reconocen que la demora incomoda, pero entienden la lógica del oficialismo. “Armar ahora esas comisiones implica tensiones inevitables. Nadie quiere quedar relegado y los enojos son seguros. Ningún gobierno elige complicarse el escenario por adelantado”, explicó una diputada que suele oficiar de puente entre LLA y sectores opositores moderados.

En Diputados, el malestar es más visible. Allí los reclamos por la falta de definiciones se multiplican, sobre todo en relación con la comisión que revisa los DNU. En el Senado, en cambio, el clima es distinto. La fragmentación interna del kirchnerismo reduce la presión y diluye la capacidad de imponer condiciones, una diferencia que el oficialismo sigue de cerca.

Comisiones y Bicameral de inteligencia en la lupa

El caso de la bicameral de inteligencia merece un capítulo aparte. Históricamente, su integración despierta una fuerte disputa entre diputados y senadores, atraídos tanto por su peso institucional como por el control de fondos reservados. No son pocos los legisladores que ven en ese ámbito una última oportunidad de mantenerse en el centro de la escena política, aunque también existen sectores que buscan ordenar su funcionamiento con mayor profesionalismo.

Desde La Libertad Avanza aseguran que la prioridad es mantener el menor movimiento posible hasta. Ahora con las extraordinarias oficializadas, recién se definirá si se avanza o no con el armado de las comisiones que quedaron pendientes en diciembre.

“Hay bloques que redujeron su representación pero siguen siendo confiables. Otros prometen apoyos que después no aparecen cuando se cuentan los votos”, deslizan en el oficialismo. Y agregan una advertencia: si el kirchnerismo intenta quedarse con los espacios de mayor poder interno, como ocurrió en otras etapas, el conflicto será inevitable.

Por ahora, la estrategia es clara: paciencia, control del tablero y una prueba silenciosa de alianzas antes de poner en marcha el engranaje legislativo.

