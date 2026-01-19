Engaño en el fin de aranceles a celulares en Argentina: los precios no bajan

Lo cierto y lo que se ve a la hora de comprar celulares en el país es que su valor continúa alto respecto de otros lugares. Un iPhone 17 Pro Max en Argentina cuesta 3.3 millones de pesos, mientras que en Chile se consigue a 2.6 millones. Yendo a modelos de Samsung la diferencia también es abismal: 1.7 millones contra poco más de 1 millón en Chile.