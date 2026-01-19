¿Y ENTONCES?
Engaño en el fin de aranceles a celulares en Argentina: los precios no bajan
El fin de los aranceles a celulares en Argentina es un hecho, pero en la práctica las cosas no son ideales. Los precios de los equipos siguen siendo caros.
La quita de aranceles a los celulares abrió muchas dudas. Si bien hay una mayor apertura comercial y gradualmente los precios de los equipos irán disminuyendo, hoy en día todo sigue igual al año pasado. Así lo definen aquellos que comercian con iPhone, Samsung y otras marcas.
Fin de aranceles a celulares en Argentina, ¿y ahora qué?
A pesar de que los aranceles ya no existen, los precios de los celulares en Argentina siguen siendo los más caros de la región. En Chile y Estados Unidos cuestan muchísimo menos y por esa razón muchos se preguntan cuándo va a cambiar el valor de los equipos.
Según pudo recopilar Clarín, distribuidores de Apple como MacStation comentaron que los precios actuales de los equipos (iPhone 17) fueron fijados en 2025 teniendo en consideración esta baja de aranceles que iba a impactar en enero de 2026. De esta manera, ajustaron los valores para ganar competitividad. Sin embargo, siguen costando más caros que en otros países.
Lo cierto y lo que se ve a la hora de comprar celulares en el país es que su valor continúa alto respecto de otros lugares. Un iPhone 17 Pro Max en Argentina cuesta 3.3 millones de pesos, mientras que en Chile se consigue a 2.6 millones. Yendo a modelos de Samsung la diferencia también es abismal: 1.7 millones contra poco más de 1 millón en Chile.
Esto se debe a algunos factores clave, según pudieron confirmar: otros componentes de la carga impositiva más altos costos de distribución local hacen que todavía los precios de Argentina no sean los ideales para aquellos que quieren comprar equipos en el país. Por esa razón deciden hacerlo en países limítrofes o cuando tienen la oportunidad de viajar a Estados Unidos o Europa.
