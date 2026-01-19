El oro sigue agradeciendo a Donald Trump por sus tonterías: US$ 4.690

Katie Martin, columnista de mercados de Financial Times: "No es necesariamente prudente extrapolar demasiado a partir de una sacudida del mercado a corto plazo, pero esto es un fuerte indicio de que los inversores están haciendo dos cosas: descartar el dólar y los bonos del Tesoro como refugios seguros, refugiarse en cambio en el cálido abrazo del oro y tratar un shock nacido en EE.UU. como una razón para vender activos estadounidenses."

Nigel Farage, un supuesto aliado de Trump en el Reino Unido, ha dicho que la amenaza de Donald Trump de imponer nuevos aranceles al Reino Unido era “incorrecta” y dejaría a Estados Unidos aislado de sus aliados.

“Utilizar amenazas económicas contra el país que se considera su aliado más cercano durante más de 100 años no es el tipo de cosa que uno esperaría”, dijo el líder del Partido Reformista.

“Si Trump se distancia de sus aliados y deja a Estados Unidos aislado, sería una situación muy mala”.

Las tensiones sobre Groenlandia estallaron durante el fin de semana después de que el presidente de USA dijera que impondría aranceles a 8 países europeos, incluidos Alemania, Francia y el Reino Unido, a partir de febrero, a menos que apoyen sus ambiciones de apoderarse de la isla ártica.

En respuesta, las capitales de la UE están sopesando si imponer aranceles a Estados Unidos por valor de 93.000 millones de euros o restringir el acceso de las empresas estadounidenses al mercado del bloque.

