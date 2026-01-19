El oro saltó a un máximo histórico y las acciones cayeron consecuencia de la guerra comercial desatada por Donald Trump para extorsionar a la Unión Europea (UE) y conseguir el control de Groenlandia, territorio de Dinamarca, integrante de la OTAN: la crisis más grave en años de la Alianza Atlántica anti Rusia.
DÍAS DE INCERTIDUMBRE
El oro sigue agradeciendo a Donald Trump por sus tonterías: US$ 4.690
Donald Trump lo hizo: El oro alcanzo un récord (US$ 4.690 la onza troy) y las acciones caen mientras se profundiza la crisis de Groenlandia entre USA y la UE.
El oro llegó a subir +2,1%, hasta los US$ 4.690 por onza troy, y la plata subió +3,9%, ya que los inversores buscaron refugio. El Stoxx Europe 600 cayó -1,2%.
Los futuros estadounidenses que siguen el S&P 500 y el Nasdaq 100 cayeron - 1,1% y -1,5%, respectivamente.
Los mercados al contado estadounidenses están cerrados el lunes por el Día de Martin Luther King Jr.
En las últimas semanas, Trump ha empleado una retórica cada vez más belicosa hacia Groenlandia, que según el presidente estadounidense es vital para la seguridad estadounidense y codiciada por Rusia y China.
Katie Martin, columnista de mercados de Financial Times: "No es necesariamente prudente extrapolar demasiado a partir de una sacudida del mercado a corto plazo, pero esto es un fuerte indicio de que los inversores están haciendo dos cosas: descartar el dólar y los bonos del Tesoro como refugios seguros, refugiarse en cambio en el cálido abrazo del oro y tratar un shock nacido en EE.UU. como una razón para vender activos estadounidenses."
Nigel Farage, un supuesto aliado de Trump en el Reino Unido, ha dicho que la amenaza de Donald Trump de imponer nuevos aranceles al Reino Unido era “incorrecta” y dejaría a Estados Unidos aislado de sus aliados.
“Utilizar amenazas económicas contra el país que se considera su aliado más cercano durante más de 100 años no es el tipo de cosa que uno esperaría”, dijo el líder del Partido Reformista.
“Si Trump se distancia de sus aliados y deja a Estados Unidos aislado, sería una situación muy mala”.
Las tensiones sobre Groenlandia estallaron durante el fin de semana después de que el presidente de USA dijera que impondría aranceles a 8 países europeos, incluidos Alemania, Francia y el Reino Unido, a partir de febrero, a menos que apoyen sus ambiciones de apoderarse de la isla ártica.
En respuesta, las capitales de la UE están sopesando si imponer aranceles a Estados Unidos por valor de 93.000 millones de euros o restringir el acceso de las empresas estadounidenses al mercado del bloque.
.-----------------------------
Más contenidos en Urgente24
Miércoles 21/01 en AFA: Claudio Tapia anuncia la distribución de dinero 2026 a los clubes
En Jesús María, Lali Espósito le ganó la batalla cultural a Javier Milei
2026, la odisea de Javier Milei
El BCRA dice tener reservas de US$ 44.800 millones pero estarían en rojo por US$ 20.000 millones
Javier Milei dice que va con Donald Trump pero su gente va con Xi Jinping