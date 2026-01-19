Accidente ferroviario en Adamuz: confirman 39 muertos tras el choque de trenes de Iryo y Renfe

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/elconfidencial/status/2013194151206994372?s=20&partner=&hide_thread=false La Guardia Civil comparte imágenes aéreas del lugar del descarrilamientohttps://t.co/sfCV3eD5tJ pic.twitter.com/IRyvsY9yBA — El Confidencial (@elconfidencial) January 19, 2026

Fuentes oficiales indicaron que el descarrilamiento afectó principalmente a los últimos vagones del tren Iryo, que al perder estabilidad cruzaron hacia la vía adyacente. El choque se produjo en un sector recto del trazado, sin curvas pronunciadas, un dato que será clave en la investigación y que alimenta el interrogante sobre qué provocó la pérdida de control del convoy.

El siniestro dejó al menos 39 víctimas mortales y más de un centenar de heridos, según el último balance oficial. De ellos, 43 continúan hospitalizados, incluidos 12 pacientes internados en unidades de cuidados intensivos, entre los que se encuentran 11 adultos y un niño.

Tras el impacto, se activó de inmediato un amplio operativo de emergencia con la intervención de servicios sanitarios, bomberos, Guardia Civil y equipos especializados. Las tareas de rescate se extendieron durante toda la noche y continuaron durante la mañana de hoy, en un escenario especialmente complejo por el estado de los vagones y las características del terreno.

El tren, la tecnología involucrada y las primeras hipótesis

Con el correr de las horas, la atención de los investigadores se concentró tanto en el material rodante como en las condiciones de la infraestructura ferroviaria del tramo donde ocurrió el accidente. El tren que descarriló primero fue una formación de Iryo, correspondiente al modelo Frecciarossa ETR 1000, uno de los convoyes de alta velocidad más modernos que circulan actualmente en la red española.

Fabricado por Hitachi Rail junto a Bombardier, el ETR 1000 es considerado uno de los trenes más fiables que operan en Europa. Puede alcanzar velocidades de hasta 400 km/h, cuenta con sistemas avanzados de señalización adaptables a distintos países y se destaca por su estabilidad, baja vibración y menor impacto ambiental. En España comenzó a circular a fines de 2022 y había acumulado millones de kilómetros de servicio sin incidentes graves, un dato que reforzó desde el inicio la idea de un siniestro fuera de lo habitual.

Renfe, Alvia, Adamuz El impacto dejó al Alvia de Renfe fuera de la traza, con vagones volcados y severos daños estructurales.

El presidente de Renfe, Álvaro Fernández, pidió cautela al referirse a las causas del choque y advirtió que no habrá conclusiones inmediatas. “Es un accidente en condiciones extrañas”, señaló, al remarcar que las respuestas definitivas llegarán recién cuando concluyan los peritajes técnicos, un proceso que podría extenderse varios días.

En ese marco, Fernández abrió la puerta a un posible fallo en la infraestructura ferroviaria, es decir, en las vías, el trazado o los sistemas asociados, aunque descartó que el accidente esté vinculado a un exceso de velocidad. Según las primeras verificaciones, el tren de Iryo circulaba dentro de los parámetros permitidos y había superado su última revisión técnica el pasado 15 de enero, apenas días antes del siniestro. El hecho de que el descarrilamiento se produjera en un tramo recto y recientemente renovado volvió a poner el foco en el estado de la vía y en los sistemas de control y señalización.

Las investigaciones quedaron ahora en manos de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, que analiza registros de circulación, datos técnicos y restos de los convoyes. En paralelo, la Guardia Civil habilitó en Córdoba capital una oficina especial para que los familiares directos de las víctimas puedan aportar muestras de ADN, un paso clave ante la magnitud del impacto y el estado en el que quedaron varios de los vagones.

------------------------------

Más lecturas de Urgente24:

España: descarrilamiento y posterior choque frontal de dos trenes de alta velocidad en Andalucía

Estalla la grieta española: el PP dispara contra el PSOE por el caso Julio Iglesias

'Reconciliación': el libro del rey Juan Carlos que incomoda a Felipe VI y arrasa en España

Donald Trump ya no se siente obligado a "pensar por la paz" tras el desaire del Nobel por Groenlandia