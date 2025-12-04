'Reconciliación': el libro del rey Juan Carlos que incomoda a Felipe VI y arrasa en España

Qué dice el libro y por qué incomoda tanto

Reconciliación abre con un repaso de su vida en la Corona, pero lo que más ruido genera no es la política, sino la intimidad que decide exponer. Juan Carlos I revive el episodio de Pascua de 2018, cuando Letizia bloqueó ante las cámaras un intento de Sofía por posar con sus nietas en Palma. El gesto quedó registrado, la escena se viralizó y el emérito recuerda su reacción inmediata: “Tenemos que hablar”, le dijo a Felipe VI. Hoy lo define como “un desastre” para la imagen familiar, reactivando una tensión que la Casa Real prefería dejar atrás.

El libro también vuelve sobre los episodios más delicados de su vida privada: su relación extramatrimonial con Corinna Larsen (a la que no nombra, pero sí alude), las acusaciones sobre amantes, las fotos comprometedoras en un yate y los rumores que marcaron el final de su reinado. Sobre aquella imagen filtrada en la cubierta de su barco, escribe con ironía: “En aquella época todavía se respetaba la institución de la Corona”. En cuanto a Corinna, asegura que decide hablar ahora porque ‘no quiere que su versión sea la única verdad’, y admite que ese vínculo tuvo ‘un impacto desafortunado en su reinado y en su destino’. También desmiente algunas historias que la prensa convirtió en mito, como los supuestos romances con Lady Di o Sara Montiel: para el emérito, ‘fantasías mediáticas’ que se superpusieron a los hechos reales.

A la vez, dedica un espacio significativo a su matrimonio con la reina Sofía, a quien describe con un tono casi reverencial: “Nada podrá borrar mis profundos sentimientos hacia Sofi… Sigue siendo la madre de mis hijos, una Reina extraordinaria”. También expresa tristeza por la distancia actual con sus nietas: “Me entristece no poder entablar una relación personal con ellas”.

Pero el libro no se limita a su vida privada. Juan Carlos I también reivindica su papel histórico y vuelve sobre su vínculo con Franco, un tema que en España nunca pierde temperatura. Recuerda que el dictador le pidió ‘mantener la unidad de España’ el día antes de morir y admite que, en aquellos años, llegó a sentirse ‘como una pelota de ping-pong’ entre Franco y su padre. Describe su proclamación como un momento decisivo y asegura que entendió desde el principio que el país debía avanzar hacia una democracia, una convicción que presenta como el motor de las decisiones que tomó durante la Transición. En ese relato sitúa el núcleo de su legado político y se reafirma como la figura que empujó el cambio, aunque esa reivindicación personal, paradójicamente, vuelve a proyectar sombras sobre la Corona que hoy encabeza su hijo.

Aunque reconoce errores, evita la palabra arrepentimiento. En su entrevista previa al lanzamiento ya lo había adelantado: “Intento no tener remordimientos”. Esa mezcla de confesión emocional, ajuste de cuentas y reivindicación histórica explica por qué Reconciliación es un texto incómodo para la Casa Real actual y por qué cada página reabre preguntas que Felipe VI lleva años intentando cerrar.

_ El rey Felipe VI y la reina Letizia vuelven a quedar en el centro de la polémica.

Felipe VI habla de la Corona mientras su padre arrasa en ventas

Apenas horas después de que "Reconciliación" llegara a las librerías españolas (un mes después de su publicación en Francia), Felipe VI pronunció un discurso que muchos interpretaron como una respuesta en sordina al terremoto mediático de su padre. Fue este miércoles 3 de diciembre, durante la clausura de una jornada académica sobre el papel de la Corona en la democratización española, celebrada en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.

Sin mencionar a Juan Carlos I ni al libro, el monarca defendió una institución “que ha evolucionado con la experiencia democrática y seguirá haciéndolo”, y recordó que la monarquía parlamentaria debe “ser útil al país y a la sociedad”. También evocó una frase célebre del expresidente Adolfo Suárez (primero en liderar el Gobierno democrático tras la dictadura), quien acuñó la idea de que “la concordia fue posible”, un lema convertido en símbolo de la Transición.

El tono fue sereno, casi quirúrgico. Y contrastó de forma inevitable con el vendaval emocional de las memorias del emérito, que exponen tensiones familiares, polémicas históricas y episodios privados que Zarzuela prefería mantener fuera del foco. Mientras Juan Carlos revive su historia con crudeza, Felipe intenta blindar el presente de la institución. Dos discursos, dos estrategias, una sola Corona.

------------------------------------------------

Más contenido en Urgente24

Escándalo en España con modelo sanitario de la derecha

Cayó en Madrid el hombre que apuñaló de muerte a su mujer en Argentina

Navidad en Madrid 2025: los mejores puntos para vivir las fiestas en la ciudad

Emmanuel Macron insta a China a mediar entre Ucrania y Rusia, pero puede morder la banquina