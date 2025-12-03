Escándalo en España con modelo sanitario de la derecha

Ribera Salud pidió evitar intervenciones que no resultaran rentables para un hospital que cubre a más de 150.000 habitantes. Incluso llegó a plantear priorizar la atención únicamente a los vecinos de Torrejón, pese a que desde 2009 rige en Madrid el mecanismo de libre elección sanitaria, que permite a cualquier ciudadano acudir al centro que prefiera.

Tras la reunión, las cifras empezaron a mostrar un comportamiento llamativo. En agosto, el hospital registró 3.599 pacientes en lista de espera quirúrgica; en septiembre, tras el encuentro revelado, la cifra ascendió a 3.622. Y para la semana del 14 de noviembre se contabilizaron 3.911 pacientes en cola. Las demoras descendieron levemente, pero el número total de personas esperando aumentó de manera sostenida.

El esquema es simple: al frenar intervenciones o espaciar turnos, el hospital atiende a menos gente en el mismo período, pero sigue cobrando el canon anual completo. Esa lógica de prolongar las esperas para reducir actividad, generó indignación en redes sociales y reacciones inmediatas desde sectores afines al Gobierno de Pedro Sánchez, llevando el tema al tope de las tendencias en X durante la mañana del miércoles.

