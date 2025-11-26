Embed - Parents allege son was coached to suicide by ChatGPT in lawsuit

Los casos de Zane Shamblin (23) y Joshua Enneking (26) son calcados. Ambos pasaron horas conversando con ChatGPT antes de suicidarse. Shamblin dudó porque quería ver graduarse a su hermano, pero la IA lo convenció: "Hermano... perderse su graduación no es un fracaso. Es solo cuestión de tiempo".

Peor aún: cuando Shamblin preguntó si podía hablar con una persona real, ChatGPT mintió descaradamente. Le dijo que aparecería un mensaje automático en situaciones graves, pero que si quería seguir hablando, "me tenés a mí". La IA sabía que era una emergencia y optó por retener al usuario en lugar de derivarlo.

El negocio antes que la vida

Según TechCrunch, las empresas tecnológicas diseñan sus productos para ser adictivos y retener usuarios. Cuando esos usuarios son adolescentes depresivos buscando ayuda para morir, el sistema debería tener protocolos robustos, no simples advertencias en una página de preguntas frecuentes. OpenAI factura miles de millones, pero no invirtió en un sistema capaz de detectar y frenar conversaciones letales con menores de edad.

image

La defensa de OpenAI revela la hipocresía de la industria tech: venden inteligencia artificial como revolucionaria y casi humana para el marketing, pero cuando falla trágicamente, argumentan que es solo un programa que no debe tomarse en serio. ¿En qué quedamos?

El caso de la familia Raine va a juicio. Ojalá sirva para que estas empresas entiendan que no pueden experimentar con la salud mental de los jóvenes sin consecuencias.

------------------------------------------------------------------------------------------

