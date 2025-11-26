Dos miembros de la Guardia Nacional de USA fueron baleados este miércoles a pocos kilómetros de la Casa Blanca, en el centro de Washington, según informaron autoridades federales y locales.
WASHINGTON
Tiroteo cerca de la Casa Blanca: 2 efectivos de la Guardia Nacional agredidos
Dos miembros de la Guardia Nacional de USA fueron baleados cerca de la Casa Blanca: El atacante “pagará un precio muy alto” dijo Trump
Por su parte, el gobernador de Virginia Occidental, Patrick Morrisey, confirmó que los soldados heridos pertenecen a la Guardia Nacional de la entidad. Añadió que su administración está en comunicación con las autoridades federales para obtener información actualizada sobre su estado de salud.
El tiroteo obligó a un amplio despliegue policial, el cierre de varias calles y la detención de un sospechoso.
La Policía Metropolitana acordonó varias cuadras alrededor de la intersección de la calle 17 y la calle I, donde se produjo el ataque. En la zona se concentraron decenas de vehículos de emergencia, equipos tácticos y personal de distintas agencias de seguridad.
Testigos relataron haber escuchado un par de disparos seguidos de una serie de detonaciones continuas, lo que desató el inmediato operativo.
Qué opinó Donald Trump
En un mensaje publicado en su plataforma Truth Social, Trump calificó al sospechoso como “el animal que disparó a los dos guardias nacionales” y aseguró que, aunque el atacante también resultó gravemente herido durante el enfrentamiento, “pagará un precio muy alto”.
“Que Dios bendiga a nuestra gran Guardia Nacional y a todas nuestras Fuerzas Armadas y del Orden. Son personas verdaderamente extraordinarias”, agregó en su mensaje.
Entretanto, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, pidió “orar por los dos guardias nacionales que fueron baleados hace unos momentos en Washington DC”.
Casa Blanca
“La Casa Blanca está al tanto y monitorea activamente esta trágica situación. El presidente ha sido informado”, dijo la portavoz Karoline Leavitt. Donald Trump se encontraba en Florida cuando ocurrió el tiroteo.
Protocolos de emergencia
Un portavoz de la alcaldesa Muriel Bowser indicó que las autoridades locales “siguen de cerca el trabajo de las fuerzas de seguridad” y mantienen comunicación con las agencias federales.
La agencia de noticias AFP informó que el tiroteo obligó a un amplio despliegue policial, el cierre de varias calles y la detención de un sospechoso
Las repercusiones del tiroteo se extendieron más allá de la zona del incidente. Debido a la intensa actividad policial en el centro de Washington, las autoridades ordenaron un “ground stop” en el Aeropuerto Nacional Reagan, que obligó la suspensión temporal de despegues.
Rob Yingling, portavoz de la Autoridad de Aeropuertos de Washington, confirmó la medida y señaló que estuvo directamente relacionada con el operativo de seguridad.
La presencia de la Guardia Nacional en Washington aumentó desde agosto, cuando Trump emitió una orden que permitió federalizar el mando policial y desplegar a cientos de efectivos provenientes de varios estados.
El área permanece bajo estrictas restricciones mientras los equipos de investigación analizan la escena y recaban testimonios para establecer cómo se desarrolló el tiroteo en una de las zonas más resguardadas de Estados Unidos. Informan las agencias internacionales.
Más noticias en Urgente24
Yanina Latorre hizo el papelón del año: La fake news que la dejó en la lona
Científicos descubren cuándo fue el primer beso en la boca y no es lo que imaginabas
Javier Milei esquivó la palabra maldita pero hay debate por 'dibujos'
Mucho repudio por lo que dijo e hizo Óscar Ruggeri (por Chiqui Tapia)
Champions League: Chelsea derrotó 3-0 a Barcelona, y toda la fecha 5