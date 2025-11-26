Tiroteo cerca de la Casa Blanca: 2 efectivos de la Guardia Nacional agredidos

Qué opinó Donald Trump

En un mensaje publicado en su plataforma Truth Social, Trump calificó al sospechoso como “el animal que disparó a los dos guardias nacionales” y aseguró que, aunque el atacante también resultó gravemente herido durante el enfrentamiento, “pagará un precio muy alto”.

“Que Dios bendiga a nuestra gran Guardia Nacional y a todas nuestras Fuerzas Armadas y del Orden. Son personas verdaderamente extraordinarias”, agregó en su mensaje.

Entretanto, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, pidió “orar por los dos guardias nacionales que fueron baleados hace unos momentos en Washington DC”.

Y7YMMDXIHZFV5NCYIC6U2OIGTU Fuerte custodia en las calles de Washington (Foto AFP)

Casa Blanca

“La Casa Blanca está al tanto y monitorea activamente esta trágica situación. El presidente ha sido informado”, dijo la portavoz Karoline Leavitt. Donald Trump se encontraba en Florida cuando ocurrió el tiroteo.

Protocolos de emergencia

Un portavoz de la alcaldesa Muriel Bowser indicó que las autoridades locales “siguen de cerca el trabajo de las fuerzas de seguridad” y mantienen comunicación con las agencias federales.

La agencia de noticias AFP informó que el tiroteo obligó a un amplio despliegue policial, el cierre de varias calles y la detención de un sospechoso

Las repercusiones del tiroteo se extendieron más allá de la zona del incidente. Debido a la intensa actividad policial en el centro de Washington, las autoridades ordenaron un “ground stop” en el Aeropuerto Nacional Reagan, que obligó la suspensión temporal de despegues.

Rob Yingling, portavoz de la Autoridad de Aeropuertos de Washington, confirmó la medida y señaló que estuvo directamente relacionada con el operativo de seguridad.

La presencia de la Guardia Nacional en Washington aumentó desde agosto, cuando Trump emitió una orden que permitió federalizar el mando policial y desplegar a cientos de efectivos provenientes de varios estados.

El área permanece bajo estrictas restricciones mientras los equipos de investigación analizan la escena y recaban testimonios para establecer cómo se desarrolló el tiroteo en una de las zonas más resguardadas de Estados Unidos. Informan las agencias internacionales.

Más noticias en Urgente24

Yanina Latorre hizo el papelón del año: La fake news que la dejó en la lona

Científicos descubren cuándo fue el primer beso en la boca y no es lo que imaginabas

Javier Milei esquivó la palabra maldita pero hay debate por 'dibujos'

Mucho repudio por lo que dijo e hizo Óscar Ruggeri (por Chiqui Tapia)

Champions League: Chelsea derrotó 3-0 a Barcelona, y toda la fecha 5