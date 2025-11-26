Jair Bolsonaro, marche preso, pero con reclusión VIP en la Policía Federal (¿cárcel?)

¿Cómo es la "Sala de Estado" donde cumple su condena Jair Bolsonaro?

Bolsonaro, condenado por intento de golpe de Estado, inició este miércoles su primer día de condena en un cuarto de unos doce metros cuadrados dentro de la Superintendencia Regional de la Policía Federal del Distrito Federal de Brasilia, donde se encuentra detenido desde el sábado ante un riesgo de fuga. En esta celda tendrá a su disposición atención médica las 24 horas del día debido a sus recurrentes problemas de salud, según determinó la Corte Suprema.

Ese espacio reservado para Bolsonaro se conoce como "Sala de Estado" y está adaptado para albergar a autoridades, así como a personalidades públicas, según el diario Folha de São Paulo. En este cuarto, convertido en celda,

En el interior de la estancia hay una cama de soltero, baño privado, un armario y una mesa con una silla. La misma está equipada con aire acondicionado, una televisión y un refrigerador pequeño. La sala cuenta con una ventana.

Durante su reclusión, el exmandatario solo podrá recibir visitas con previa autorización judicial, según determinó el juez del Supremo Alexandre de Moraes.

La pena a Bolsonaro y a sus seis sicarios condenados

Por unanimidad, los magistrados de la Primera Sala de la Corte Suprema de Brasil (STF) decidieron el martes confirmar las decisiones del juez Alexandre de Moraes, quien ordenó la ejecución de las condenas de Jair Bolsonaro y otros ocho condenados por la trama golpista que pretendía mantener en el poder a dicho expresidente de ultraderecha a pesar de su derrota en los comicios de 2022.

Tras firmar las órdenes de arresto, Moraes convocó una sesión virtual para juzgar el caso. El tribunal votó por unanimidad, cuatro a cero, para mantener las detenciones. Además de Moraes, votaron los magistrados Flávio Dino, Cristiano Zanin y Cármen Lúcia.

El hijo de Bolsonaro, el senador Flávio, declaró tras el fallo del martes:

Estamos vigilantes y haciendo todo lo posible para proteger y garantizar la salud y la vida de Bolsonaro. Confiamos en Dios en que este momento difícil pasará Estamos vigilantes y haciendo todo lo posible para proteger y garantizar la salud y la vida de Bolsonaro. Confiamos en Dios en que este momento difícil pasará

Según el fallo del STF, Bolsonaro y sus ocho colaboradores condenados pretendían revertir la derrota electoral e incluyeron planes para matar al candidato ganador, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a su vicepresidente Geraldo Alckmin y a Moraes, el juez supremo del máximo tribunal que los juzgó.

El máximo tribunal de Brasil determinó que la conspiración golpista fogoneó los disturbios del 8 de enero de 2023 (el asalto a las sedes de los Tres Poderes en Brasilia), cuando miles de partidarios de Bolsonaro destrozaron edificios gubernamentales en la capital, clamando por un golpe de Estado.

Bolsonaro y sus ocho asesores fueron condenados por los siguientes delitos: Organización criminal armada, intento de abolición violenta del Estado Democrático de Derecho, golpe de Estado, daño agravado por violencia y amenaza grave, y deterioro del patrimonio protegido.

En cuanto a la ejecución de las penas, Mauro Cid, teniente coronel y ex edecán de Bolsonaro, condenado por recolectar pruebas falsas de fraude contra Lula da Silva como parte del complot golpista, es el único que se encuentra bajo arresto domiciliario, tiene prohibido salir del país y debe presentarse semanalmente ante el tribunal del Distrito Federal, entre otras restricciones, según Folha.

image Montaje fotográfico de los ocho imputados en el juicio por complot golpista: Jair Bolsonaro, Alexandre Ramagem, Almir Garnier, Anderson Torres, Augusto Heleno, Paulo Sérgio Nogueira, Braga Netto y Mauro Cid | GENTILEZA FOLHA

En tanto, los otros bolsonaristas condenados:

Walter Braga Netto — exministro de Bolsonaro y candidato a la vicepresidencia en la candidatura de 2022: se lo condenó por complicidad en un plan para asesinar a Lula, Alckmin y al juez Moraes, y obstrucción de la justicia—: 26 años de prisión. Lugar de encarcelamiento: Distrito Militar de Río de Janeiro.

Almir Garnier — excomandante de la Marina, implicado en la elaboración de un decreto golpista y disposición de tropas a favor del golpe— condenado a 24 años; Lugar de encarcelamiento: Instalaciones de la Marina en Brasilia.

Anderson Torres — exministro de Justicia y ex secretario de Seguridad del Distrito Federal, condenado por facilitar el asalto del 8 de enero actuando como secretario de seguridad en Brasilia, ocultando información y facilitando la acción golpista— condenado a 24 años. Lugar de encarcelamiento: 19.º Batallón de la Policía Militar del Distrito Federal, situado en el Complejo Penitenciario de Papuda, en Brasilia.

Augusto Heleno — exministro del Gabinete de Seguridad Institucional, acusado de ayudar a sembrar dudas sobre el sistema de votación electrónica y promover acciones para involucrar a militares en el golpe— 21 años de prisión. Lugar de encarcelamiento: Comando Militar de Planalto, en Brasilia.

Paulo Sérgio Nogueira — exministro de Defensa, resente en reuniones golpistas y acusado de intentar manipular auditorías militares sobre el sistema electoral—; 19 años de prisión y debe cumplir su sentencia a prisión en el Comando Militar de Planalto, en Brasilia.

Alexandre Ramagem — exdirector de la Agencia Brasileña de Inteligencia, acusado de infiltrar campañas electorales, vigilar opositores y coordinar operaciones de desinformación— 16 años, un mes y 15 días de prisión; Él se encuentra prófugo en Miami, Estados Unidos. La orden de detención se incluirá en la Base de Datos Nacional de Vigilancia Penitenciaria.

