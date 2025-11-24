El Supremo Tribunal Federal(STF) de Brasil, a través de su Primera Sala, comenzó la sesión para ratificar la prisión preventiva del expresidente Jair Bolsonaro. Los ministros Alexandre de Moraes y Flávio Dino votaron a favor de mantener la medida, citando el "incumplimiento reiterado" —incluyendo la manipulación del brazalete electrónico— y la necesidad de proteger el orden público.
La Corte brasileña ratificaría prisión regular a Bolsonaro por reiterado desacato
La Corte determinó peligro de fuga: Jair Bolsonaro utilizó reiteradamente elementos cortopunzantes para liberarse del brazalete electrónico
La Primera Sala del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil inició este lunes una sesión extraordinaria para ratificar la orden de prisión preventiva dictada por el ministro Alexandre de Moraes contra el expresidente Jair Bolsonaro (PL), quien se encuentra detenido desde el sábado 22 de noviembre.
Dictamen de la Corte: Reincidencia y desacato
Alexandre de Moraes, relator del caso, argumentó que la conversión del arresto domiciliario a prisión preventiva es necesaria debido al "incumplimiento de las medidas cautelares previamente aplicadas" y a la necesidad de "garantizar el orden público".
Moraes señaló que Bolsonaro es "reincidente en la violación de las diversas medidas cautelares impuestas". El ministro recordó que ya había decretado prisión domiciliaria en agosto de 2025 tras la violación de órdenes relativas al uso de redes sociales, con la advertencia expresa de que un nuevo incumplimiento revocaría la medida.
El desacato más reciente y grave ocurrió el viernes 21 de noviembre, cuando el expresidente violó el equipo de monitoreo electrónico. Moraes afirmó que Bolsonaro admitió haber manipulado el brazalete de tobillo con un cautín tanto a los equipos de la Secretaría Estatal de Administración Penitenciaria del Distrito Federal como en la audiencia de custodia.
Votos del STF
El ministro Flávio Dino votó a favor de la decisión de Moraes y citó como justificación adicional las "fugas a otros países de diputados federales" alineados con Bolsonaro, como Alexandre Ramagem y Eduardo Bolsonaro.
Dino afirmó que estas fugas "demuestran el ambiente de alteración del orden público en el que opera la organización criminal encabezada por el condenado", configurando un "deplorable ecosistema criminal" que representa una "profunda deslealtad a las instituciones nacionales".
Alucinaciones y confusión mental
La defensa de Bolsonaro solicitó la revocación de la prisión preventiva, negando el riesgo de fuga y argumentando que el intento de manipulación del dispositivo electrónico fue consecuencia de un estado de "confusión mental y alucinaciones" atribuido a la interacción de medicamentos, según un equipo médico.
Sin embargo, la jueza auxiliar Luciana Sorrentino, adscrita al despacho de Moraes, convalidó y confirmó la prisión preventiva tras la audiencia de custodia, a pesar de que Bolsonaro declaró en ella haber intentado abrir el dispositivo por "cierta paranoia" antes de "recuperar el sentido".
El panel de la Primera Sala, compuesto por Moraes, Dino (presidente), Cármen Lúcia y Cristiano Zanin, continuará votando a través del plenario virtual.
