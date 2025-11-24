La Corte brasileña ratificaría prisión regular a Bolsonaro por reiterado desacato

Votos del STF

El ministro Flávio Dino votó a favor de la decisión de Moraes y citó como justificación adicional las "fugas a otros países de diputados federales" alineados con Bolsonaro, como Alexandre Ramagem y Eduardo Bolsonaro.

Dino afirmó que estas fugas "demuestran el ambiente de alteración del orden público en el que opera la organización criminal encabezada por el condenado", configurando un "deplorable ecosistema criminal" que representa una "profunda deslealtad a las instituciones nacionales".

Alucinaciones y confusión mental

La defensa de Bolsonaro solicitó la revocación de la prisión preventiva, negando el riesgo de fuga y argumentando que el intento de manipulación del dispositivo electrónico fue consecuencia de un estado de "confusión mental y alucinaciones" atribuido a la interacción de medicamentos, según un equipo médico.

Sin embargo, la jueza auxiliar Luciana Sorrentino, adscrita al despacho de Moraes, convalidó y confirmó la prisión preventiva tras la audiencia de custodia, a pesar de que Bolsonaro declaró en ella haber intentado abrir el dispositivo por "cierta paranoia" antes de "recuperar el sentido".

El panel de la Primera Sala, compuesto por Moraes, Dino (presidente), Cármen Lúcia y Cristiano Zanin, continuará votando a través del plenario virtual.

