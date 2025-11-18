Alberto Fernández quiso salvarse y enterró a Viviana Canosa: "Tuvimos una..."

Sin embargo, lo verdaderamente explosivo llegó cuando culpó directamente a Fabiola por la difusión del material. Según Alberto, ese "video privado" lo filtró ella misma desde su celular, "Ella lo mostró: Fabiola. Porque es ella la que maneja ese teléfono", lanzó con bronca. Y continuó: "Ahora, como tiene una denuncia por violación de secretos, dice, 'ah, no, lo que pasa es que en la ida de Olivos, se me quedó el teléfono'. ¿Qué teléfono dejaste? Si yo estaba en España y el teléfono estaba en España", añadió.

No aclares que oscurece

Asimismo, Fernández reconoció haber tenido con Canosa "una muy buena relación de afecto, de cariño y de respeto", pero aclaró que todo cambió cuando la conductora se distanció del gobierno y comenzó a criticarlo públicamente. Para él, esa ruptura fue puramente política, no personal. "Hasta que un día se enojó con el Gobierno y empezó a ser muy crítica mía", explicó, intentando desligar cualquier vínculo romántico o íntimo con la periodista.

El expresidente también aprovechó para defender su gestión en términos de libertad de prensa. Contento, sostuvo que nunca realizó "inteligencia interna" ni persiguió opositores. "Nunca mandé perseguir a un opositor ni investigar a un periodista. En mis cuatro años de gobierno no pagué a ningún periodista para que hable bien de mí", afirmó con énfasis.

"El primer día dije que todos los fondos de la pauta oficial iban a ir a los medios de comunicación y que no pagaba más producciones privadas. Y lo hice y así me fue”, concluyó diciendo.

La pregunta que queda flotando es inevitable: ¿quién dice la verdad? En este juego de acusaciones cruzadas, donde cada parte defiende su relato con uñas y dientes, lo único claro es que el escándalo llegó para quedarse.

