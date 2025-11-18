En medio de su regreso al país y en el contexto de un conflicto económico con Alberto Fernández, Fabiola Yañez volvió a quedar en el centro de la escena tras brindar una extensa entrevista televisiva en la que habló sobre su relación con el ex presidente y se refirió a presuntos vínculos paralelos que habrían marcado su convivencia.
Fabiola Yañez lanzó una bomba: Habló de relación íntima entre Alberto y Viviana Canosa y la periodista estalló
Fabiola Yanez disparó contra Viviana Canosa y la periodista ya avisó que irá a la Justicia. Supuestamente Canosa fue una de las tantas amantes de Alberto.
Durante una conversación con Ángel de Brito en el programa LAM, la ex Primera Dama sostuvo que Fernández habría mantenido vínculos “muy cercanos” con distintas mujeres a lo largo de los 14 años que compartieron. Según Yañez, esa conducta también formó parte del desgaste de la relación.
“Engañó a mucha gente y pretende que todos crean algo distinto de lo que fue. Si intenta hacerlo con el público, imaginate conmigo”, afirmó.
Fabiola Yañez habló de Viviana Canosa
Uno de los momentos más resonantes de la entrevista llegó cuando De Brito le consultó específicamente por la periodista Viviana Canosa, quien durante los primeros años del kirchnerismo tuvo trato cordial con Fernández, pero más tarde se convirtió en una de sus críticas más duras.
Ante esa pregunta, Yañez aseguró que la cercanía entre ambos era evidente: “Tenían un trato muy frecuente, muy íntimo, de hablarse y verse todo el tiempo”. Incluso agregó que algunas entrevistas televisivas entre ambos “incomodaban” por el nivel de proximidad.
Cuando el conductor quiso saber si ese vínculo había traspasado lo profesional, la ex Primera Dama evitó dar una respuesta tajante: “Él nunca reconoce nada”, señaló, dejando el tema abierto a interpretación.
Las fotos y las sospechas sobre Alberto Fernández y sus "amantes"
Yañez también relató otro episodio que alimentó sus sospechas: dijo haber encontrado en un teléfono que había pertenecido al ex mandatario fotografías de una mujer famosa en una situación íntima. Aunque no reveló identidades, sí aclaró que las imágenes aparecieron de manera directa al revisar el dispositivo.
De Brito intentó precisar si se trataba de una actriz —y hasta mencionó a Victoria Onetto— pero la entrevistada prefirió mantenerse al margen: “No podría decirte”. Ante la insistencia, solo agregó: “Son muchas”, reforzando su postura sin dar nombres.
La respuesta de Viviana Canosa
Tras la emisión de la entrevista, Viviana Canosa reaccionó con un comunicado en redes sociales. Allí negó rotundamente las insinuaciones y anticipó que iniciará acciones legales.
“Vamos a iniciar de inmediato una demanda civil por daños y perjuicios y estamos evaluando una denuncia penal. Sus dichos son falsos y afectan mi honor”.
Un conflicto que crece
Las declaraciones de Yañez se producen mientras continúa su disputa judicial y mediática con Alberto Fernández, en un proceso donde ambos ex integrantes de la pareja presidencial han optado por exponer públicamente sus diferencias.
La repercusión generada por el testimonio sobre la vida privada del ex mandatario deja en evidencia que el conflicto entre ambos todavía está lejos de cerrarse.
