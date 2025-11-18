Fabiola Yañez lanzó una bomba: Habló de relación íntima entre Alberto y Viviana Canosa y la periodista estalló

Cuando el conductor quiso saber si ese vínculo había traspasado lo profesional, la ex Primera Dama evitó dar una respuesta tajante: “Él nunca reconoce nada”, señaló, dejando el tema abierto a interpretación.

Las fotos y las sospechas sobre Alberto Fernández y sus "amantes"

Yañez también relató otro episodio que alimentó sus sospechas: dijo haber encontrado en un teléfono que había pertenecido al ex mandatario fotografías de una mujer famosa en una situación íntima. Aunque no reveló identidades, sí aclaró que las imágenes aparecieron de manera directa al revisar el dispositivo.

De Brito intentó precisar si se trataba de una actriz —y hasta mencionó a Victoria Onetto— pero la entrevistada prefirió mantenerse al margen: “No podría decirte”. Ante la insistencia, solo agregó: “Son muchas”, reforzando su postura sin dar nombres.

La respuesta de Viviana Canosa

Tras la emisión de la entrevista, Viviana Canosa reaccionó con un comunicado en redes sociales. Allí negó rotundamente las insinuaciones y anticipó que iniciará acciones legales.

“Vamos a iniciar de inmediato una demanda civil por daños y perjuicios y estamos evaluando una denuncia penal. Sus dichos son falsos y afectan mi honor”.

Un conflicto que crece

Las declaraciones de Yañez se producen mientras continúa su disputa judicial y mediática con Alberto Fernández, en un proceso donde ambos ex integrantes de la pareja presidencial han optado por exponer públicamente sus diferencias.

La repercusión generada por el testimonio sobre la vida privada del ex mandatario deja en evidencia que el conflicto entre ambos todavía está lejos de cerrarse.

