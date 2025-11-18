Guillermo Michel propone debatir "Un sistema tributario de 3 pasos"

Michel sostuvo que el peronismo debe encarar una reforma impositiva moderna, simplificada y progresiva:

“La reforma que nosotros tenemos pensado está dada en 3 marchas:

La 1ra. tiene que ver con un esquema simplificado de los impuestos al consumo e impuestos a los ingresos.

La 2da. etapa tiene que ver con el costo tributario del trabajo, es decir, cargas sociales y aportes.

La 3ra. etapa tiene que ver con el tema de la armonización con las provincias”.

Michel agregó: “Desde el peronismo tenemos un proyecto que plantea un puente del monotributo al régimen general”.

Acerca del IVA, explicó: “Soy más de la idea de personalizar el IVA y realizar devoluciones con los consumos de tarjeta de débito. Esto otorga la posibilidad de sacarle regresividad al IVA”.

El monotributo

Michel cuestionó las presiones del FMI para eliminar el régimen simplificado: “El monotributo es sólo el 1,4% de la recaudación, si lo sacan, la gente se va a la informalidad”.

Luego subrayó que la responsabilidad es del gobierno: “Ellos te lo ponen como ‘el FMI plantea la eliminación del monotributo’, pero el texto dice ‘Argentina revisará, Argentina modificará’”.

Michel señaló que la combinación de “ajuste, endeudamiento y apertura comercial” está debilitando el entramado productivo y el empleo.

Según él, “el modelo económico de Milei cierra si hay una peruanización de la economía argentina, es decir, sin producción y sin clase media”.

Y agregó como ejemplo del impacto directo, en la economía real: “En Gualeguaychú (donde él nació), la empresa Unilever despidió el lunes pasado a 30 trabajadores y volverá a despedir más”.

