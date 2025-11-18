El diputado nacional electo Guillermo Michel (Fuerza Patria / Entre Ríos), habló de la necesidad de llevar propuestas a los ciudadanos / consumidores / contribuyentes / usuarios / electores que permitan mejorarles la vida. Por ejemplo, llevarle a la sociedad un sistema tributario mejor que el vigente.
PERONISMO BUSCA UN PLAN
Guillermo Michel propone debatir "Un sistema tributario de 3 pasos"
Guillermo Michel cree que el peronismo debe dejar de ser sólo oposición y plantear propuestas como poder alternativo. Por ejemplo, un sistema tributario.
Michel habló de una nueva etapa en el peronismo: “Hay que dar por cerrada la etapa de ser oposición por oposición”.
Él dijo que de ahora en más el peronismo debe debatir con la Administración Javier Milei y las corporaciones "sin miedo y con argumentos. Estas ideas hay que explicarlas, no hay que tener miedo de debatir”.
Y cerró con una definición política estratégica: “Hay que entender los tiempos de la gente. Esto se ordena no por la oferta electoral, sino por la demanda”.
Contador público nacional y abogado especializado en Derecho Tributario con una maestría en Finanzas, Michel acumula mucha experiencia en la Aduana, en la ex AFIP y en la actividad privada. De hecho, el gobierno de Javier Milei le propuso continuar y hasta ampliar la tarea que había cumplido en el equipo de Sergio Massa. Más tarde él estuvo trabajando cercano a Miguel Ángel Pichetto. Más tarde decidió probarse ante el electorado.
Michel sostuvo que el peronismo debe encarar una reforma impositiva moderna, simplificada y progresiva:
“La reforma que nosotros tenemos pensado está dada en 3 marchas:
- La 1ra. tiene que ver con un esquema simplificado de los impuestos al consumo e impuestos a los ingresos.
- La 2da. etapa tiene que ver con el costo tributario del trabajo, es decir, cargas sociales y aportes.
- La 3ra. etapa tiene que ver con el tema de la armonización con las provincias”.
Michel agregó: “Desde el peronismo tenemos un proyecto que plantea un puente del monotributo al régimen general”.
Acerca del IVA, explicó: “Soy más de la idea de personalizar el IVA y realizar devoluciones con los consumos de tarjeta de débito. Esto otorga la posibilidad de sacarle regresividad al IVA”.
El monotributo
Michel cuestionó las presiones del FMI para eliminar el régimen simplificado: “El monotributo es sólo el 1,4% de la recaudación, si lo sacan, la gente se va a la informalidad”.
Luego subrayó que la responsabilidad es del gobierno: “Ellos te lo ponen como ‘el FMI plantea la eliminación del monotributo’, pero el texto dice ‘Argentina revisará, Argentina modificará’”.
Michel señaló que la combinación de “ajuste, endeudamiento y apertura comercial” está debilitando el entramado productivo y el empleo.
Según él, “el modelo económico de Milei cierra si hay una peruanización de la economía argentina, es decir, sin producción y sin clase media”.
Y agregó como ejemplo del impacto directo, en la economía real: “En Gualeguaychú (donde él nació), la empresa Unilever despidió el lunes pasado a 30 trabajadores y volverá a despedir más”.
