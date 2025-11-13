3 cosas que ayudan a deshacerte de la depresión sin pastillas

"Hacer ejercicio y otras formas de actividad física puede disminuir los síntomas de depresión o ansiedad, y hacer que te sientas mejor. Además, cuando te sientes bien, el ejercicio puede impedir que reaparezcan la depresión y la ansiedad", indica la Clínica Mayo.

Los expertos dicen que el ejercicio es bueno para salir de la depresión porque: Libera endorfinas que mejoran la sensación de bienestar, ayuda a quitar las preocupaciones de la mente, ayuda a ganar confianza en sí mismo, promueve la interacción social y contribuye a enfrentar los problemas de manera más saludable.

En general, se recomienda realizar, al menos, 150 minutos de actividad aeróbica moderada a la semana, o 75 minutos de actividad aeróbica intensa semanalmente.

felicidad calma risa relajación freepik.jpg Toma un poco de sol para tener un mejor estado de ánimo.

Luz solar

La exposición a la luz solar también es considerado un antidepresivo natural. De hecho, algunos estudios han sugerido la existencia de vínculos entre la luz solar y la salud mental.

En un estudio, los investigadores encontraron que "un promedio de 1,5 h/día de exposición a la luz solar se asoció con un menor riesgo de depresión, independientemente del grado de predisposición genética a la depresión".

Tomando en cuenta esto, llegaron a la conclusión de que "un tiempo moderado de exposición a la luz solar podría contribuir a una disminución del riesgo de depresión incluso entre personas con un mayor riesgo genético de padecerla".

meditación atención plena freepik.jpg La atención plena puede transformar tu cerebro para bien.

Atención plena

¿Has escuchado hablar de la atención plena, mindfulness o conciencia plena? Hay estudios que demuestran que esta práctica de cuerpo-mente puede ayudar con el estrés, la ansiedad y la depresión.

"La definición más sencilla de atención plena es prestar atención a la experiencia del momento presente. Implica observar los pensamientos y las emociones momento a momento sin juzgarlos ni dejarse atrapar por ellos", dice la American Psychological Association.

En ese sentido, hacen referencia a un estudio que descubrió que, la Terapia Cognitiva Basada en Mindfulness (MBCT) podía ayudar a prevenir episodios depresivos recurrentes, incluso, con la misma eficacia que la medicación y mejor que el placebo.

Aún mejor, la atención plena podría combatir la depresión sin efectos secundarios.

--------

Más noticias en Urgente24

Come estos alimentos ricos en omega-3 para el corazón, ojos y cerebro

3 bebidas para ayudarte a eliminar la grasa del hígado

Hablar con un niño sobre cáncer puede ser difícil: El príncipe William dice cómo lo hizo

El alimento que combate las arrugas y ayuda a que vivas más años

Esta vitamina popular ayuda a que no vuelva a dar otro infarto