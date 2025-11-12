Come estos alimentos ricos en omega-3 para el corazón, ojos y cerebro

Ahora bien, los ácidos grasos omega-3 se encuentran en varios alimentos. Aquí hay algunas opciones para incluir en la dieta:

Pescados grasos

Una de las fuentes de omega-3 más conocidas son los pescados grasos.

"Todos los pescados son una buena fuente de proteínas, vitaminas y minerales. Pero los pescados grasos contienen ácidos grasos omega-3. Los omega-3 y otros nutrientes del pescado pueden mejorar la salud del corazón. También pueden reducir el riesgo de muerte por enfermedad cardíaca", menciona la Clínica Mayo.

Entre los pescados grasos ricos en omega-3 se encuentran: salmón, caballa, atún, arenque, bacalao y sardinas.

En general, se recomienda comer dos porciones de pescado a la semana

Semillas de lino

El omega-3 también se puede obtener de alimentos tan pequeños como las semillas de lino.

En la lista de alimentos ricos en omega-3, de la Clínica Universidad de Navarra, figuran las semillas de lino, también conocidas como linaza.

Los expertos detallan que por cada 100 gramos de semillas de lino hay 22,8 gramos de omega-3.

Nueces

Los frutos secos, como las nueces, también pueden proporcionar omega-3 a la dieta. Además, son sumamente versátiles para comer.

"Para incorporar fuentes vegetarianas de omega-3 a tu dieta, puedes añadir nueces a tus gachas de avena matutinas", dice la British Heart Foundation.

Sólo debe asegurarse de no consumir frutos secos en exceso. Generalmente se aconseja comer un puñado de frutos secos a diario.

Semillas de chía

La Asociación Americana del Corazón recomienda incluir fuentes vegetales de omega-3 en la dieta.

"Entre los alimentos que contienen ALA (un tipo de omega-3) se incluyen las semillas de chía", destacan.

Para tener una idea, datos de la Clínica Universidad de Navarra indican que 100 gramos de semillas de chía pueden proporcionar 17,5 gramos de omega-3.

