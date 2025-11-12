INFALTABLES
Come estos alimentos ricos en omega-3 para el corazón, ojos y cerebro
Los ácidos grasos omega-3 se encuentran naturalmente en estos alimentos que no deberían faltar en tu dieta.
Los tres principales ácidos grasos omega-3 son el ácido alfa-linolénico (ALA), el ácido eicosapentaenoico (EPA) y el ácido docosahexaenoico (DHA) y están relacionados con varios beneficios para la salud.
Los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos (NIH) indican que, los omega-3 "aportan calorías para dar energía al cuerpo y desempeñan numerosas funciones en el corazón".
También, según algunas investigaciones, una dieta rica en omega-3 puede contribuir a la salud del cerebro y disminuir el riesgo de desarrollar enfermedades como el Alzheimer.
Los expertos además mencionan que hay evidencia de que el omega-3 puede ayudar a aliviar los síntomas del ojo seco y disminuir el riesgo de degeneración macular relacionada con la edad, una enfermedad que provoca ceguera.
Ahora bien, los ácidos grasos omega-3 se encuentran en varios alimentos. Aquí hay algunas opciones para incluir en la dieta:
Pescados grasos
Una de las fuentes de omega-3 más conocidas son los pescados grasos.
"Todos los pescados son una buena fuente de proteínas, vitaminas y minerales. Pero los pescados grasos contienen ácidos grasos omega-3. Los omega-3 y otros nutrientes del pescado pueden mejorar la salud del corazón. También pueden reducir el riesgo de muerte por enfermedad cardíaca", menciona la Clínica Mayo.
Entre los pescados grasos ricos en omega-3 se encuentran: salmón, caballa, atún, arenque, bacalao y sardinas.
En general, se recomienda comer dos porciones de pescado a la semana
Semillas de lino
El omega-3 también se puede obtener de alimentos tan pequeños como las semillas de lino.
En la lista de alimentos ricos en omega-3, de la Clínica Universidad de Navarra, figuran las semillas de lino, también conocidas como linaza.
Los expertos detallan que por cada 100 gramos de semillas de lino hay 22,8 gramos de omega-3.
Nueces
Los frutos secos, como las nueces, también pueden proporcionar omega-3 a la dieta. Además, son sumamente versátiles para comer.
"Para incorporar fuentes vegetarianas de omega-3 a tu dieta, puedes añadir nueces a tus gachas de avena matutinas", dice la British Heart Foundation.
Sólo debe asegurarse de no consumir frutos secos en exceso. Generalmente se aconseja comer un puñado de frutos secos a diario.
Semillas de chía
La Asociación Americana del Corazón recomienda incluir fuentes vegetales de omega-3 en la dieta.
"Entre los alimentos que contienen ALA (un tipo de omega-3) se incluyen las semillas de chía", destacan.
Para tener una idea, datos de la Clínica Universidad de Navarra indican que 100 gramos de semillas de chía pueden proporcionar 17,5 gramos de omega-3.
