Hablar con un niño sobre cáncer puede ser difícil: El príncipe William dice cómo lo hizo

Insistió en que es mejor hablar abiertamente de cómo se sienten para evitar la ansiedad.

"Explicarles por qué suceden ciertas cosas, y por qué se sienten mal cuando sucede, puede ayudarles a tener una visión general, y pueden comprender", explicó.

"Pero también pueden empezar a preguntar '¿Por qué?', por ejemplo '¿Por qué está sucediendo esto?'", añadió.

Sin embargo, tal como él mismo lo ha dicho: "Cuando no hay respuestas, surgen muchas más preguntas".

Para Guillermo, padre del príncipe George (12 años), la princesa Charlotte (10 años), y el príncipe Louis (7 años), es cuestión de encontrar equilibrio sobre la información que se le aportará a los niños, y saber que "no hay un manual para ser padre".

El Príncipe de Gales viajó a Brasil para la entrega de los premios Earthshot Prize.

El cáncer de la princesa Kate Middleton

En marzo de 2024, la Princesa de Gales anunció oficialmente su diagnóstico de cáncer a través de un video.

“La cirugía fue exitosa. Sin embargo, las pruebas posteriores a la operación encontraron que había cáncer”, dijo Kate en una declaración grabada.

“Por lo tanto, mi equipo médico me recomendó que me sometiera a un tratamiento de quimioterapia preventiva y ahora me encuentro en las primeras etapas de ese tratamiento”, señaló.

En septiembre de 2024, Kate dijo que había completado su quimioterapia y enfatizó: "Ahora mi prioridad es hacer todo lo posible para mantenerme libre de cáncer".

Ya en enero de 2025, la princesa reveló que estaba en remisión del cáncer.

"Como bien saben quienes han recibido un diagnóstico de cáncer, se necesita tiempo para adaptarse a una nueva normalidad. Sin embargo, tengo muchas ganas de disfrutar del año que viene", escribió Kate en una publicación.

