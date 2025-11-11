Compartir con los niños el diagnóstico de cáncer de un ser querido, probablemente, sea una de las cosas más difíciles que pudieran enfrentar los padres. Al Príncipe William y a la Princesa Kate Middleton les tocó hacerlo por partida doble. Ella, la Princesa de Gales, y el Rey Carlos, habían sido diagnosticados con cáncer.
LECCIÓN PARA PADRES
Hablar con un niño sobre cáncer puede ser difícil: El príncipe William dice cómo lo hizo
El Príncipe William reveló cómo hablaron con sus hijos sobre el cáncer de Kate Middleton y por qué es importante hacerlo.
Cómo explicar a un niño que un familiar tiene cáncer
Durante su visita a Brasil, el Príncipe de Gales compartió cómo hablaron con sus hijos sobre la enfermedad de Kate Middleton, de la cual el mundo sabe desde 2024.
Acerca de cómo la Familia Real había afrontado los diagnósticos de cáncer, William dijo en entrevista con el presentador de televisión Luciano Huck: "Creo que todas las familias pasan por esto, atraviesan momentos difíciles y desafíos juntos. Y luego esos momentos dependen de cómo los tratas. Nosotros decidimos contarlo todo a nuestra gente". Eso incluía a sus hijos.
“Ahora, eso tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. A veces sientes que estás compartiendo demasiado con los niños con quienes probablemente no deberías”, agregó.
Sin embargo, para el Príncipe William y la Princesa Kate es preferible la franqueza. "La mayoría de las veces, ocultarles cosas, no funciona", dijo Guillermo.
Insistió en que es mejor hablar abiertamente de cómo se sienten para evitar la ansiedad.
"Explicarles por qué suceden ciertas cosas, y por qué se sienten mal cuando sucede, puede ayudarles a tener una visión general, y pueden comprender", explicó.
"Pero también pueden empezar a preguntar '¿Por qué?', por ejemplo '¿Por qué está sucediendo esto?'", añadió.
Sin embargo, tal como él mismo lo ha dicho: "Cuando no hay respuestas, surgen muchas más preguntas".
Para Guillermo, padre del príncipe George (12 años), la princesa Charlotte (10 años), y el príncipe Louis (7 años), es cuestión de encontrar equilibrio sobre la información que se le aportará a los niños, y saber que "no hay un manual para ser padre".
El Príncipe de Gales viajó a Brasil para la entrega de los premios Earthshot Prize.
El cáncer de la princesa Kate Middleton
En marzo de 2024, la Princesa de Gales anunció oficialmente su diagnóstico de cáncer a través de un video.
“La cirugía fue exitosa. Sin embargo, las pruebas posteriores a la operación encontraron que había cáncer”, dijo Kate en una declaración grabada.
“Por lo tanto, mi equipo médico me recomendó que me sometiera a un tratamiento de quimioterapia preventiva y ahora me encuentro en las primeras etapas de ese tratamiento”, señaló.
En septiembre de 2024, Kate dijo que había completado su quimioterapia y enfatizó: "Ahora mi prioridad es hacer todo lo posible para mantenerme libre de cáncer".
Ya en enero de 2025, la princesa reveló que estaba en remisión del cáncer.
"Como bien saben quienes han recibido un diagnóstico de cáncer, se necesita tiempo para adaptarse a una nueva normalidad. Sin embargo, tengo muchas ganas de disfrutar del año que viene", escribió Kate en una publicación.
