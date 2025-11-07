Longevidad: Las personas que viven muchos años practican este truco japonés

El sitio especializado Blue Zones, indica que el 'hara hachi bu', "es una de las razones por las que Okinawa tiene un porcentaje de centenarios mayor que cualquier otro lugar del mundo".

Para tener una idea, "la ingesta calórica diaria promedio de un okinawense es de tan solo unas 1900 calorías, considerablemente menor que la de un estadounidense típico, especialmente entre las personas de mediana edad", detallan.

Además, en Blue Zones apuntan que el 'hara hachi bu' es una de las cosas que hacen las personas más felices del mundo.

Beneficios de dejar de comer antes de sentirse lleno

Comer con moderación, como ocurre con la costumbre japonesa, puede tener muchos otros beneficios más allá de la longevidad.

Aisling Pigott, profesor de Dietética en la Universidad Metropolitana de Cardiff, escribe para The Conversation que, la evidencia disponible sugiere que el 'hara hachi bu' puede "reducir la ingesta calórica diaria total. También se asocia con una menor ganancia de peso a largo plazo y un índice de masa corporal (IMC) promedio más bajo".

Esta práctica también se relaciona con una dieta de mayor calidad y mejores hábitos alimenticios.

En un estudio, publicado en 2015, investigadores concluyeron que, los hombres que comieron hasta sentirse un 80% llenos consumieron menos energía y más platos de verduras que aquellos que no lo hicieron.

"Ser más conscientes de los alimentos que comemos y tomarnos el tiempo para saborearlos, disfrutarlos y experimentarlos verdaderamente, como enfatiza el 'hara hachi bu', puede permitirnos reconectarnos con nuestro cuerpo, favorecer la digestión y hacer elecciones más nutritivas", agrega el dietista.

Consejos para practicar el 'hara hachi bu'

La buena noticia es que cambios simples en los hábitos alimenticios pueden ayudar a poner en práctica el 'hara hachi bu'.

Por eso, si quieres probar este truco japonés o comer de manera más consciente, aquí tienes algunos consejos del dietista Aisling Pigott:

Presta atención a tu cuerpo antes de comer para ver si tienes hambre de verdad (o no)

Come sin distracciones y concéntrate en la comida

Come despacio y disfruta cada bocado con calma

Come hasta sentirte cómodamente satisfecho y no repleto

Comparte las comidas con otros de vez en cuando

Asegúrate de comer comidas nutritivas

No te sientas culpable por lo que comes y ten autocompasión

