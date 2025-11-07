Tras un primer semestre con una pérdida de $869 millones, Mastellone Hermanos, dueña de La Serenísima, y una de las empresas más emblemáticas del sector lácteo, profundizó sus números rojos: y en tan solo 9 meses acumula una pérdida neta de $28.431 millones, según el balance presentado ante la CNV.
RESULTADO NEGATIVO
Lácteas: La dueña de La Serenísima también sufre el freno del consumo
Tras un primer semestre con una pérdida de $869 millones, Mastellone, dueña de La Serenísima, profundizó sus números rojos y cierra el tercer trimestre con pérdidas por $28.431 millones.
La compañía explicó que el resultado final "está afectado fundamentalmente por el efecto neto que la devaluación del peso produjo en la valuación de nuestros activos y pasivos en moneda extranjera".
En un contexto de consumo interno deprimido y volatilidad cambiaria, la láctea destacó que "sostuvo su resultado operativo positivo", con una ganancia de $4.126 millones, luego de haber atravesado ejercicios consecutivos de pérdidas operativas. El desempeño fue atribuido a una mayor eficiencia productiva y al incremento del acopio de leche, que permitió una suba del 2,4% en el volumen total de ventas frente al mismo período del año pasado.
Según informa, las ventas locales apenas crecieron 0,9% interanual, afectadas por "una menor demanda agregada del mercado interno, particularmente en términos del consumo".
En cambio, los negocios vinculados al comercio exterior ganaron peso en el mix de facturación, al representar el 21,5% del total frente al 18,2% de un año atrás, gracias a "precios FOB en promedio más altos y un tipo de cambio más competitivo", con una devaluación del 33,7% frente a una inflación del 22% en el período.
La empresa advirtió que el tercer trimestre estuvo signado por una fuerte volatilidad financiera: "La expansión monetaria por el rescate de las 'LEFI' del Banco Central, la consecuente presión sobre el tipo de cambio, el aumento de las tasas de interés y la incertidumbre política propia de los períodos preelectorales pusieron en pausa la lenta pero sostenida recuperación económica", señaló Mastellone en su informe.
El resultado contrasta con los ejercicios previos: en 2023 la empresa había cerrado con una pérdida integral de $13.189 millones, mientras que en 2024 había revertido la tendencia con ganancias extraordinarias por diferencias de cambio. En el primer trimestre de 2025, el resultado integral aún era positivo ($2.512 millones), pero la volatilidad del segundo trimestre y la devaluación del tercero deterioraron el balance acumulado.
Buenas perspectivas de Mastellone
Así y todo, sus perspectivas para el año que viene son buenas: Estima que "las variables económicas y financieras continuarán su proceso de estabilización, mejorará el clima de negocios y se restituirá el sendero de crecimiento sostenido".
Mastellone prevé que la producción primaria de leche seguirá en alza en 2026, impulsada por "una mejora climática, mayor inversión en tecnología, bienestar animal, sanidad y cuidado del medioambiente".
Otras noticias de Urgente24
Trabajadores, encadenados, en una fábrica del ingenio Ledesma
La soja de Estados Unidos sufre las indefiniciones de China, la "traición"de Argentina, y a Brasil
Ola de despidos en TdF: Pasó Javier Milei, la mostró como modelo, y "se pudrió todo"
Alerta cerealeras: Un fuerte jugador del transporte quiere quedarse con el Belgrano Cargas