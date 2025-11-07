Lácteas: La dueña de La Serenísima también sufre el freno del consumo

La empresa advirtió que el tercer trimestre estuvo signado por una fuerte volatilidad financiera: "La expansión monetaria por el rescate de las 'LEFI' del Banco Central, la consecuente presión sobre el tipo de cambio, el aumento de las tasas de interés y la incertidumbre política propia de los períodos preelectorales pusieron en pausa la lenta pero sostenida recuperación económica", señaló Mastellone en su informe.

mastellone (1).jpg La láctea Mastellone Hermanos, dueña de La Serenísima, también profundizó sus números rojos...

El resultado contrasta con los ejercicios previos: en 2023 la empresa había cerrado con una pérdida integral de $13.189 millones, mientras que en 2024 había revertido la tendencia con ganancias extraordinarias por diferencias de cambio. En el primer trimestre de 2025, el resultado integral aún era positivo ($2.512 millones), pero la volatilidad del segundo trimestre y la devaluación del tercero deterioraron el balance acumulado.

Buenas perspectivas de Mastellone

Así y todo, sus perspectivas para el año que viene son buenas: Estima que "las variables económicas y financieras continuarán su proceso de estabilización, mejorará el clima de negocios y se restituirá el sendero de crecimiento sostenido".

Mastellone prevé que la producción primaria de leche seguirá en alza en 2026, impulsada por "una mejora climática, mayor inversión en tecnología, bienestar animal, sanidad y cuidado del medioambiente".

