Alerta cerealeras: Un fuerte jugador del transporte quiere quedarse con el Belgrano Cargas

La BCR mencionó que durante la reunión destacaron la importancia de contar con un sistema ferroviario que impulse el desarrollo productivo, especialmente en las zonas más alejadas de los puertos, como es el caso del Noroeste Argentino

Entra otro jugador para competir con las cerealeras

Según el diario Clarín este viernes (7/11) el Grupo México Transporte, ex Ferromex, se reunió con funcionarios oficiales y expresó el interés por invertir US$ 3.000 millones para quedarse con las 6 líneas de transporte de cargas que tiene la Argentina.

Según la versión del matutino, aparte de las mencionadas Belgrano, San Martín y Urquiza, también quiere la concesión de Nuevo Central Argentino (NCA), que opera la línea Mitre y está a manos de Aceitera General Deheza (AGD); de Ferrosur, sobre la línea Roca, a cargo de Loma Negra; y de Ferroexpreso Pampeano, cuya licencia tienen Techint y la Sociedad Comercial del Plata.

image El segundo hombre más rico de México quiere el Belgrano Cargas.

El Grupo México Transportes tiene 27 años de experiencia en el sector de cargas y opera el ferrocarril más grande de México y a través de su filial GMXT, de Estados Unidos, también tiene la mayor línea del estado de Florida y está por abrir una línea férrea en Texas.

Como dato final aportado por Clarín, el dueño de Grupo México Transportes es Germán Larrea Mota Velasco, el segundo hombre más rico de México después de Carlos Slim.

Un año para vender el Belgrano Cargas

La empresa Belgrano Cargas opera 7600 kilómetros de vías en la Ciudad y provincia de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Chaco, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Jujuy, Mendoza, San Juan, San Luis y Catamarca.

Según el Gobierno en la resolución de julio, el procedimiento de privatización tendrá un plazo máximo de un año.

La privatización se había oficializado por el decreto 67/2025 del pasado 10 de febrero y había sido muy cuestionada por los especialistas del sector ferroviario.

