Por medio de las redes sociales la escudería Alpine confirmó la continuidad de Franco Colapinto para la temporada 2026 de la Fórmula 1, consolidando así su lugar en la máxima categoría del automovilismo mundial. El anuncio fue recibido con entusiasmo por los fanáticos argentinos con la esperanza de un proyecto nacional sostenido en la elite del deporte motorizado.
SEGUIRÁ EN LA F1
Franco Colapinto y el poder de YPF y Mercado Libre: La alianza argentina que elige Alpine
La escudería francesa confirmó la influencia del capital argentino tras anunciar la continuidad de Franco Colapinto en la elite del automovilismo en 2026.
Es preciso destacar que la renovación del vínculo no solo responde a su rendimiento en pista, sino también al sólido respaldo financiero que aportaron las empresas YPF y Mercado Libre. Ambas compañías intensificaron su apoyo durante 2025, dejando en claro que sostienen que el piloto se ha convertido en un símbolo de innovación, talento y proyección global del país.
Fuentes cercanas a la compañía francesa indicaron que el aporte argentino fue determinante para asegurar la continuidad del acuerdo al valorar tanto el crecimiento deportivo del pilarense como también así el impacto mediático que su figura generó en América Latina, un mercado que el equipo busca conquistar con estrategias conjuntas con sus patrocinadores.
De esta manera el joven, de 22 años, afrontará su segunda temporada completa con mayores expectativas. Su principal desafío será consolidarse entre los pilotos de media parrilla y continuar demostrando que el automovilismo argentino tiene el talento, y ahora también el respaldo, para competir al más alto nivel.
Franco Colapinto, la ilusión de los argentinos
Es preciso destacar que la oficialización de la continuidad de Franco Colapinto en Fórmula 1 se hizo a las 10:43 horas, en clara referencia al número que usa para competir entre los pilotos más importantes del planeta.
Ni bien se hizo público el anuncio, los usuarios de las redes sociales no tardaron en manifestarse al respecto de tal manera que "Franco" y "Vamos Nene" rápidamente se volvieron tendencia en X.
Si bien el deporte que mayor pasión despierta a los argentinos es el fútbol por lejos, lo cierto es que desde que el oriundo de Pilar comenzó a participar en la elite del automovilismo una gran cantidad comenzó a seguirlo en las carreras, a pesar que corre los domingos y generalmente temprano por la mañana.
Un claro ejemplo es el Gran Premio de Brasil en el que participará el domingo a partir de las 14 teniendo en cuenta que miles de argentinos decidieron dejar de lado la cotidianidad para acompañarlo en tierras brasileñas con el fin de, cuanto menos, ocupar un lugar entre los diez mejores.
---------------------
Más noticias en Urgente24:
Carlos Stornelli, fiscal federal: "contaban los bolsos, no los billetes"
La billetera salva a Viviana Canosa, pero Lizy Tagliani no se conforma: "Exijo que se retracte"
El Trece gastó todos sus dólares pero Mario Pergolini no puede con su genio
La crítica se saca el sombrero ante esta película de terror
Científicos afirman que la Tierra se está abriendo: qué peligros hay