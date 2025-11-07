Franco Colapinto y el poder de YPF y Mercado Libre: La alianza argentina que elige Alpine

Franco Colapinto, la ilusión de los argentinos

Es preciso destacar que la oficialización de la continuidad de Franco Colapinto en Fórmula 1 se hizo a las 10:43 horas, en clara referencia al número que usa para competir entre los pilotos más importantes del planeta.

Ni bien se hizo público el anuncio, los usuarios de las redes sociales no tardaron en manifestarse al respecto de tal manera que "Franco" y "Vamos Nene" rápidamente se volvieron tendencia en X.







Si bien el deporte que mayor pasión despierta a los argentinos es el fútbol por lejos, lo cierto es que desde que el oriundo de Pilar comenzó a participar en la elite del automovilismo una gran cantidad comenzó a seguirlo en las carreras, a pesar que corre los domingos y generalmente temprano por la mañana.

Un claro ejemplo es el Gran Premio de Brasil en el que participará el domingo a partir de las 14 teniendo en cuenta que miles de argentinos decidieron dejar de lado la cotidianidad para acompañarlo en tierras brasileñas con el fin de, cuanto menos, ocupar un lugar entre los diez mejores.



---------------------

Más noticias en Urgente24:

Carlos Stornelli, fiscal federal: "contaban los bolsos, no los billetes"

La billetera salva a Viviana Canosa, pero Lizy Tagliani no se conforma: "Exijo que se retracte"

El Trece gastó todos sus dólares pero Mario Pergolini no puede con su genio

La crítica se saca el sombrero ante esta película de terror

Científicos afirman que la Tierra se está abriendo: qué peligros hay