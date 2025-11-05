Lo que arrancó como una invitación especial terminó convirtiéndose en la movida radial más comentada del año. Mario Pergolini pisó nuevamente los estudios de Rock & Pop para festejar las cuatro décadas de la emisora, pero lo que nadie imaginaba es que ese domingo 2 de noviembre iba a marcar el inicio de algo mucho más grande. El conductor decidió quedarse y ahora, oficialmente, está de vuelta al frente de la cuenta regresiva semanal.
¿QUÉ DECISIÓN TOMÓ?
El Trece gastó todos sus dólares pero Mario Pergolini no puede con su genio
Luego de años enfocado en otros proyectos, Mario Pergolini mantiene su rol en El Trece y vuelve a Rock & Pop.
Cada domingo, de 10:00 a 13:00 horas, Pergolini comandará el ranking de las 40 canciones más elegidas por la audiencia. No se trata solamente de pasar temas, el formato incluye el trasfondo de cada éxito, anécdotas que pocos conocen, sorpresas al aire, estadísticas que revelan tendencias y, claro, esa tensión que se genera hasta conocer cuál es el tema que corona la lista semana tras semana.
Este retorno cobra aún más peso si pensamos que sucede justo cuando Rock & Pop cumple 40 años, la emisora de Alpha Media que dejó huella y continúa siendo un ícono del rock porteño. Que Pergolini vuelva ahora, después de tanto tiempo, tiene un simbolismo que va más allá de lo profesional. Es como volver a las raíces y reconectar con esa magia que hizo historia.
Cómo participar del ranking
¿Cómo funciona todo esto? Simple y sin vueltas. Los oyentes votan a través de los canales oficiales de la emisora, la radio procesa esos votos y el ranking se arma en tiempo real.
Para participar, hay que entrar en la aplicación oficial de Rock & Pop, que está disponible tanto para Android como para iOS. Las votaciones se abren cada semana y cualquiera puede sumar su tema favorito. En cuanto a dónde escuchar el programa, las opciones son dos: sintonizando la 95.9 FM si estás en el Área Metropolitana de Buenos Aires, o por streaming desde cualquier lugar a través de los canales digitales de la radio.
Los fans celebraron el regreso de Mario Pergolini a Rock & Pop
La reacción del público en redes sociales lo dice todo. En Instagram, la cuenta oficial de Rock & Pop publicó una foto de Pergolini con un título directo: "Volvió para quedarse". El posteo explotó en más de 300 comentarios en apenas unas horas. "Todos felices con la vuelta de Marito", escribió Dario Gregori. Otra seguidora, Marianela Barraza, sumó: "Volvió el jefe a poner orden y que sea rock". Leo Valencia cerró con un "Capo Mario, el mejor" que resume lo que muchos sienten.
Después del regreso de Mario Pergolini a la pantalla chica con "Otro Día Perdido" por El Trece, esta vuelta a la radio se siente como la confirmación definitiva: el conductor está en todos lados y con ganas de quedarse.
----------------------------
Más contenido en Urgente24
Donald Trump y el anuncio sobre Ozempic que nadie vio venir
Ola de estafas golpea a clientes del Banco Provincia
Mercado Pago revienta el Cyber Monday con su promo más esperada