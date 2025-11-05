El Trece gastó todos sus dólares pero Mario Pergolini no puede con su genio

Los fans celebraron el regreso de Mario Pergolini a Rock & Pop

La reacción del público en redes sociales lo dice todo. En Instagram, la cuenta oficial de Rock & Pop publicó una foto de Pergolini con un título directo: "Volvió para quedarse". El posteo explotó en más de 300 comentarios en apenas unas horas. "Todos felices con la vuelta de Marito", escribió Dario Gregori. Otra seguidora, Marianela Barraza, sumó: "Volvió el jefe a poner orden y que sea rock". Leo Valencia cerró con un "Capo Mario, el mejor" que resume lo que muchos sienten.

Embed - FM Rock & Pop 95.9 on Instagram: " Mario Pergolini volvió y se queda al frente del “Ranking Rock & Pop”. Luego de ser invitado para hacer una edición especial del programa por los 40 años de la radio, Mario se queda al aire para ser nuevamente el conductor del “Ranking Rock & Pop” Los domingos de 10 a 13 estará al mando de la cuenta regresiva de las 40 canciones más votadas por los oyentes todas las semanas ¿Cómo votás? Fácil, lo hacés a través de nuestra app, disponible para Android y iOS Rock & Pop. Donde el rock vive. Nos gusta el rock." View this post on Instagram Publicación en Instagram de fmrockandpop959.

Después del regreso de Mario Pergolini a la pantalla chica con "Otro Día Perdido" por El Trece, esta vuelta a la radio se siente como la confirmación definitiva: el conductor está en todos lados y con ganas de quedarse.

