El 14 de diciembre se llevará a cabo por primera vez la entrega de los Martín Fierro de canales de streaming y Mario Pergolini, fiel a su estilo, se hizo el distraído y negó tener conocimiento de la ceremonia que tendrá como principales competidores a LUZU TV Y OLGA.
NINGUNEO MEDIANTE
Mario Pergolini lapidó a los Martín Fierro de canales de streaming
De cara a lo que será la entrega de premios, Mario Pergolini fue consultado al respecto y aprovechó para burlarse de la ceremonia que organizará Aptra.
Teniendo en cuenta que fue el precursor, al crear Vorterix en 2012, es que la prensa fue a buscar su palabra a raíz de la decisión que tomaron las autoridades de Aptra sobre premiar los mejores contenidos de las plataformas digitales en el Centro de Convenciones de Buenos Aires.
Sin embargo, aseguró que no estaba al tanto ni del evento como tampoco así de las polémicas que surgieron a raíz de quiénes comunicarían las ternas como también así las rispideces habituales entre los referentes: Nicolás Occhiato y Migue Granados. "No tengo ni idea de lo que están hablando", expresó irónico.
De todos modos, también aprovechó para cargar contra la asociación que los lleva adelante al enumerar la gran cantidad de Martín Fierro que se fueron creando como el Martín Fierro de Cine y el Martín Fierro Latino. "Nunca fui a un Martín Fierro. Fui una vez sola, creo", indicó.
La brutal crítica de Mario Pergolini al Martín Fierro
Es preciso recordar que hace algunas semanas cuando se entregaron los Martín Fierro y Mario Pergolini aprovechó su rol de conductor en Otro día perdido para disparar con munición gruesa.
"Es aburrido, malo, feo, triste", aseguró. Sus compañeros de equipo, con humor, intentaron calmarlo argumentando que pretenden estar nominados en 2026 y evitar ganarse el enojo de las autoridades de Aptra.
Sin embago, el reconocido comunicador siguió: "Tendré como ocho Martín Fierro no fui a buscar nunca ni uno".
Asimismo, confesó que tampoco los posee en su casa y expresó irónico echando más leña al fuego: "No te los dan".
