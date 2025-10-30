Mario Pergolini lapidó a los Martín Fierro de canales de streaming

La brutal crítica de Mario Pergolini al Martín Fierro

Es preciso recordar que hace algunas semanas cuando se entregaron los Martín Fierro y Mario Pergolini aprovechó su rol de conductor en Otro día perdido para disparar con munición gruesa.

"Es aburrido, malo, feo, triste", aseguró. Sus compañeros de equipo, con humor, intentaron calmarlo argumentando que pretenden estar nominados en 2026 y evitar ganarse el enojo de las autoridades de Aptra.

Sin embago, el reconocido comunicador siguió: "Tendré como ocho Martín Fierro no fui a buscar nunca ni uno".

Asimismo, confesó que tampoco los posee en su casa y expresó irónico echando más leña al fuego: "No te los dan".

---------------------

Más noticias en Urgente24:

Los mejores bares en Buenos Aires para celebrar Halloween

Empoderado, Javier Milei sale a buscar 'heridos' para su 2.0

Teatro: 3 obras recomendadas y baratas en Av. Corrientes

No es chiste: Wanda Nara será presidenta de mesa en las legislativas del 26/10

Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti rechazaron recurso de supermercadistas