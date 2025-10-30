Hace algunos días Nancy Pazos protagonizó un baile que se hizo viral en las redes sociales y posteriormente tras la reacción de Roberto Piazza, apuntó con fiereza: "Solo voy a decir que está cada vez más parecido a quienes lo humillaron en su infancia".
SIN MEDIAS TINTAS
Roberto Piazza tildó de "histérica" y "neurótica" a Nancy Pazos: "Bancate la pelusa"
En una nota televisiva, Roberto Piazza apuntó con dureza contra la periodista que últimamente protagonizó fuertes cruces con diversas figuras del ambiente.
Su comentario fue en alusión de que el diseñador de moda en varios oportunidades recordó cuando fue abusado de niño. Fue por ese motivo que no se la dejó pasar y en diálogo con Puro show le contestó tajante. "Yo la conozco desde hace 35 años y es una mujer increíblemente inteligente lo que pasa es que volcó mucho ahora que está tan histérica y medio neurótica", señaló.
"Tenés que bancartela. Si te gusta el durazno, bancate la pelusa. Porque después tenés devolucaciones que no son gratas. ¿Me entendés?", aclaró posteriormente por El Trece y además se animó a señalar que no es querida por las mujeres: "Si vos lees lo que escriben las mujeres te das cuenta que las mayorías de las mujeres no la quieren. Y ahí te das cuenta que le está errando fiero".
Por otro lado, también aprovechó para demostrar que está en contra de ciertos comportamientos que tuvo como por ejemplo el hecho de que haya iniciado acciones legales contra su colega Mariana Brey por tildarla de "golpista" en el programa A la Barbarossa en el que trabajan juntas por la pantalla de Telefe.
Qué dijo Roberto Piazza luego de que Nancy Pazos acusara a Diego Santilli de ser "mala influencia" para sus hijos
Otro de los episodios protagonizados por Nancy Pazos que generó repercusión fue cuando previo a conocerse los resultados de las elecciones legislativas nacionales dijo que Diego Santilli era "mala influencia" para sus hijos durante su visita el canal de streaming OLGA.
A pesar de hacer público su posición opuesta al gobierno de Javier Milei, la conductora Nati Jota le consultó sobre quien finalmente y de manera inesperada resultó ganador en la provincia de Buenos Aires. Su descargo comenzó cuando la comunicadora le preguntó a su invitada si en el caso de que ganara las elecciones lo felicitaría y contestó tajantemente que no. "No quiero que le vaya bien", confesó.
"Se transformó en un ser humano extraño para mí. Totalmente extraño. Es una mala influencia también para mis hijos", añadió posteriormente para la sorpresa de quienes estaban presentes en el estudio.
Roberto Piazza fue consultado al respecto de la controversia instalada y se mostró en contra de sus dichos. "No puede decir eso", sintetizó visiblemente molesto con el comentario que no tardó en generar polémica.
---------------------
Más noticias en Urgente24:
Los mejores bares en Buenos Aires para celebrar Halloween
Empoderado, Javier Milei sale a buscar 'heridos' para su 2.0
Teatro: 3 obras recomendadas y baratas en Av. Corrientes
No es chiste: Wanda Nara será presidenta de mesa en las legislativas del 26/10
Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti rechazaron recurso de supermercadistas