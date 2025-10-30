Roberto Piazza tildó de "histérica" y "neurótica" a Nancy Pazos: "Bancate la pelusa"

Qué dijo Roberto Piazza luego de que Nancy Pazos acusara a Diego Santilli de ser "mala influencia" para sus hijos

Otro de los episodios protagonizados por Nancy Pazos que generó repercusión fue cuando previo a conocerse los resultados de las elecciones legislativas nacionales dijo que Diego Santilli era "mala influencia" para sus hijos durante su visita el canal de streaming OLGA.

A pesar de hacer público su posición opuesta al gobierno de Javier Milei, la conductora Nati Jota le consultó sobre quien finalmente y de manera inesperada resultó ganador en la provincia de Buenos Aires. Su descargo comenzó cuando la comunicadora le preguntó a su invitada si en el caso de que ganara las elecciones lo felicitaría y contestó tajantemente que no. "No quiero que le vaya bien", confesó.

"Se transformó en un ser humano extraño para mí. Totalmente extraño. Es una mala influencia también para mis hijos", añadió posteriormente para la sorpresa de quienes estaban presentes en el estudio.

Roberto Piazza fue consultado al respecto de la controversia instalada y se mostró en contra de sus dichos. "No puede decir eso", sintetizó visiblemente molesto con el comentario que no tardó en generar polémica.

