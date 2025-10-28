Algunos días previos a que se llevaran las elecciones legislativas nacionales Nancy Pazos mediante los diversos programas en los que se desempeña se jactó en dejar en claro que el oficialismo no pintaría el país de violeta, le erró por mucho, y Yanina Latorre aprovechó para burlarse de su fallido pronóstico.
"UNA VISIONARIA"
Yanina Latorre se deleitó con el fallido pronóstico electoral de Nancy Pazos
Luego de que la periodista haya hecho un análisis erróneo de lo que finalmente ocurrió en las urnas, Yanina Latorre aprovechó para humillarla al aire.
Fue en el programa Sálvese quien pueda que cargó sin rodeos contra su colega. En primer lugar puso al aire un informe en el que aparecía la periodista asegurando: "El mapa argentino no se va a pintar de violeta".
"Una visionaria, Nancy", acotó con picardía la comunicadora mientras miraba con atención y entre risas lo vaticinado erróneamente. "Me genera como una irritación, que es la misma que le genero yo a ella", confesó posteriormente.
Incluso a través de las redes sociales también se produjo un intenso cruce entre ambas. Es que había comenzado a circular el rumor de que la expareja de Diego Santilli, que resultó ser el gran ganador en la provincia de Buenos Aires, se iba del país si el Gobierno se imponía en las urnas bonaerenses. "Yo te estaba descansando porque desde hace meses te venís riendo de los libertarios y no es que vos bailaste, te bailaron. Te bailó Santilli, te bailó el Twitter, te bailaron las redes sociales, te bailaron las personas. Vos sos una vende humo", disparó.
Yanina Latorre cruzó a Nancy Pazos tras asegurar que Diego Santilli "es mala influencia" para sus hijos
Por otro lado, previo a que se conocieran los resultados electorales, Nancy Pazos estuvo como invitada en el programa especial que hicieron desde el canal de streaming OLGA.
En diálogo con la conductora Nati Jota, la periodista apuntó contra Diego Santilli, quien es el padre de sus tres hijos, y cuando la comunicadora le preguntó a su invitada si en el caso de que ganara las elecciones lo felicitaría y contestó tajantemente que no. "No quiero que le vaya bien", confesó.
"Se transformó en un ser humano extraño para mí. Totalmente extraño. Es una mala influencia también para mis hijos", agregó posteriormente para la sorpresa de quienes estaban presentes en el estudio.
Fue en ese entonces que la influencer le preguntó directamente: "¿Tus hijos son libertarios?". A lo que contestó que al observar su padre siendo candidato del oficialismo "están muy influenciados" por la bajada de línea de quien finalmente ganó en la provincia de Buenos Aires.
---------------------
Más noticias en Urgente24
Terror por el precio del nuevo iPhone en Argentina: cuánto va a costar
Revelan qué profesiones "resisten" la inteligencia artificial: ¿Cómo salvarte del reemplazo laboral?
Ley de endeudamiento: Buscan dar una "segunda oportunidad" a 11 millones de argentinos
Teatro: 3 obras recomendadas y baratas en Av. Corrientes
Nancy Pazos culpó a Diego Santilli de que sus hijos sean libertarios: "Es mala influencia"