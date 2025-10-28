Yanina Latorre se deleitó con el fallido pronóstico electoral de Nancy Pazos

Yanina Latorre cruzó a Nancy Pazos tras asegurar que Diego Santilli "es mala influencia" para sus hijos

Por otro lado, previo a que se conocieran los resultados electorales, Nancy Pazos estuvo como invitada en el programa especial que hicieron desde el canal de streaming OLGA.

En diálogo con la conductora Nati Jota, la periodista apuntó contra Diego Santilli, quien es el padre de sus tres hijos, y cuando la comunicadora le preguntó a su invitada si en el caso de que ganara las elecciones lo felicitaría y contestó tajantemente que no. "No quiero que le vaya bien", confesó.

"Se transformó en un ser humano extraño para mí. Totalmente extraño. Es una mala influencia también para mis hijos", agregó posteriormente para la sorpresa de quienes estaban presentes en el estudio.

Fue en ese entonces que la influencer le preguntó directamente: "¿Tus hijos son libertarios?". A lo que contestó que al observar su padre siendo candidato del oficialismo "están muy influenciados" por la bajada de línea de quien finalmente ganó en la provincia de Buenos Aires.

